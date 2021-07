Terza domenica open nei musei di Roma, ecco quali è possibile visitare gratis - FOTO

Al via terza domenica gratuita per i musei della città di Roma. Domani per tutti - residenti e non - sarà possibile entrare gratis nei musei civici, nelle aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali, nel percorso pedonale dell’area archeologica del teatro di Marcello e nel Mausoleo di Augusto (quest’ultimo per chi è già munito di prenotazione).

E’ quanto comunica in una nota il Campidoglio, specificando che è possibile anche fruire - dalle 18.30 alle 21.50 (ultimo ingresso) - della passeggiata serale nell’area archeologica dei Fori Imperiali con visita guidata itinerante che dal Foro di Traiano, attraverso il passaggio sotto via dei Fori Imperiali, conduce al Foro di Cesare. Sono inoltre visitabili dalle 9 alle 12 - con prenotazione obbligatoria allo 060608 - i due tratti delle Mura Aureliane di via Campania e viale Pretoriano, aperti per la prima volta al pubblico a partire da oggi. L'iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è obbligatoria la prenotazione allo 060608 (entro venerdì 2 luglio) oppure nei Tourist Infopoint.

I musei civici

I musei civici accolgono gratuitamente i visitatori con i capolavori delle collezioni permanenti e le numerose mostre temporanee in corso. Ai musei Capitolini il progetto espositivo multimediale "L'eredità di Cesare e la conquista del tempo" - nella Sala della lupa e dei Fasti antichi - narra la storia di Roma dalle sue origini agli albori dell’età imperiale grazie alla multimedialità; nell’Esedra di Marco Aurelio, la mano del colosso bronzeo di Costantino è stata ricomposta con il frammento ritrovato del dito in bronzo proveniente dal museo del Louvre. Al museo di Roma "Adolfo Porry-Pastorel-L'altro sguardo. Nascita del fotogiornalismo in Italia", la prima grande personale dedicata al padre dei fotoreporter italiani, un pioniere dell’immagine politica, di costume, della società, che segna la nascita del nostro modo di guardare nella notizia. La mostra «Napoleone e il mito di Roma» ai Mercati di Traiano - Musei dei Fori imperiali è dedicata all’attività di scavo di Napoleone a Roma ed è legata al bicentenario della sua morte e alle ultime indagini archeologiche nell’area dei Fori Imperiali. Un’ampia selezione di mosaici, capolavori delle collezioni capitoline poco conosciuti al grande pubblico, è invece esposta in «Colori dei romani».

Tutti i luoghi da visitare gratis

Tra i principali luoghi da visitare ci sono: i musei Capitolini, i Mercati di Traiano - museo dei Fori Imperiali, il museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il museo di Roma, il museo di Roma in Trastevere, la Galleria d’Arte Moderna, i musei di Villa Torlonia, il museo Civico di Zoologia, il museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, il museo Carlo Bilotti - l’Aranciera di Villa Borghese, il museo Napoleonico, il museo Pietro Canonica a Villa Borghese, il museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il museo di Casal dè Pazzi, il museo delle Mura e la Villa di Massenzio. E inoltre i Fori Imperiali - ingresso dalla Colonna Traiana e uscita dal Foro di Cesare su via dei Fori Imperiali, dalle 08.30 alle 19.15, ultimo ingresso 18.10 - l’area archeologica del Circo Massimo (fa eccezione alla gratuità la visita in realtà aumentata Circo Maximo Experience), dalle ore 9.30 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 17.50) e il Mausoleo di Augusto (per chi è già munito di prenotazione). Si potrà inoltre attraversare il percorso pedonale dell’area archeologica del Teatro di Marcello, dalle ore 9 alle ore 19.

© Riproduzione riservata