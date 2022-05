Tra Mahmood ed Elisa un doppio Jova Beach Party! Concerti, festival ed eventi in Calabria 2022 - L'ELENCO

Sarà Roccella Jonica il centro della musica calabrese nell'estate 2022. Ospite del Teatro al Castello, una rassegna di nomi del calibro di Mahmood (il vincitore del Festival di Sanremo in coppia con Blanco aprirà le danze il 18 luglio) ed Elisa (che chiuderà il cartellone il 7 settembre). Passando per Madame, Fabri Fibra, Achille Lauro, Nino D'Angelo, Marracash, Madman, Mannarino, Coez, Tananai, Tommaso Paradiso, Mannarino, Paradiso, Fabrizio Moro, Sangiovanni e quel gran pezzo di storia del cantautorato italiano che sono Venditti e De Gregori. Ma in giro per la Calabria ci sarà di più. Le date cosentine di Brunori Sas e dei Pinguini Tattici Nucleari e ancora, tra città e provincia: Luchè, Riccardo Cocciante (con l'Orchestra della Rai diretta dal maestro De Amicis), Franco 126, Nino D'Angelo, Dargen D'Amico, Rkomi...

Ma toccherà a lui l'evento simbolo dell'estate: a Jovanotti, che con la doppia data del Jova Beach Party, riempirà la spiaggia di Roccella di suggestioni, emozioni ed energia.

Di seguito un elenco (IN AGGIORNAMENTO) degli eventi principali, con i nomi che affolleranno piazze e teatri della Regione.

ELENCO PER DATE

GIUGNO

04.06 Negrita, Villaggio Sud Taurianova

21.06 Brunori Sas, Arena Rendano Cosenza

LUGLIO

08.07 Ariete, Arena Rendano Cosenza

09.07 Giovanni Truppi, Abbazia Santa Maria di Corazzo Carlopoli

14.07 Pinguini Tattici Nucleari, Arena Rendano Cosenza

19.07 Fast Animal and Slow Kids, Arena Rendano Cosenza

20.07 Mahmood, Teatro al Castello Roccella Jonica

22.07 Luchè, Arena Rendano Cosenza

28.07 Madame, Teatro al Castello Roccella Jonica

AGOSTO

01.08 Fabri Fibra, Teatro al Castello Roccella Jonica

02.08 Riccardo Cocciante con l’Orchestra della Rai, Teatro dei Ruderi Cirella Diamante

05.08 Achille Lauro, Teatro al Castello Roccella Jonica

08.08 Franco 126, Teatro dei Ruderi Cirella Diamante

08.08 Nino D'Angelo, Teatro al Castello Roccella Jonica

11.08 Dargen D'Amico, Cortale

11.08 Nino D'Angelo, Teatro dei Ruderi Cirella Diamante

11.08 Marracash, Teatro al Castello Roccella Jonica

12.08 Rkomi, Anfiteatro Romano Acri

12/13.08 Jova Beach Party, Roccella Jonica

14.08 Ermal Meta, Serra San Bruno

14.08 Madman, Teatro al Castello Roccella Jonica

16.08 Mannarino, Teatro al Castello Roccella Jonica

16.08 Francesco Renga, Campo Sportivo Savelli

17.08 Francesco Renga, Lungomare Rocca Imperiale

17.08 Coez, Teatro al Castello Roccella Jonica

18.08 Tananai, Teatro al Castello Roccella Jonica

20.08 Irama, Teatro dei Ruderi Cirella Diamante

21.08 Tommaso Paradiso, Teatro al Castello Roccella Jonica

23.08 Venditti e De Gregori, Teatro al Castello Roccella Jonica

24.08 Fabrizio Moro, Teatro al Castello Roccella Jonica

30.08 Sangiovanni, Teatro al Castello Roccella Jonica

SETTTEMBRE

07.09 Elisa, Teatro al Castello Roccella Jonica

