Cosenza, l'omaggio a Nolè spicca in Cattedrale: il busto realizzato in memoria del Padre arcivescovo FOTO

Si è conclusa nei giorni scorsi, nel Salone degli Stemmi presso il Palazzo della Curia arcivescovile di Cosenza, la terza giornata di studio dedicata alla Cattedrale e ai Vescovi della città bruzia, nell'ambito degli eventi organizzati per l'ottavo centenario della consacrazione della Cattedrale. L'iniziativa, fortemente voluta dal professore Antonello Savaglio, deputato di Storia Patria per la Calabria, ha avuto come filo conduttore la bellezza espressa in un meraviglioso connubio tra storia e arte.

Il legame tra San Giovanni in Fiore e la Cattedrale è un legame tra un maestro e un discepolo, Gioacchino da Fiore e Luca Campano. Il maestro ha saputo cogliere l'intelligenza e il carisma del suo discepolo facendolo emergere; tra i due c'è stata “un'affinità di spirito”, cosi come l'ha definita don Luca Perri, parroco della Cattedrale, nel suo discorso di apertura. “In questo centenario abbiamo voluto metterci in ascolto della storia, ma anche ricercare quello che la storia passata può dire al nostro presente. Ogni epoca è capace di dire la bellezza di Dio” ha affermato don Luca, ringraziando gli alunni del Liceo artistico di San Giovanni in Fiore per essere riusciti, con le loro opere, realizzate per l’occasione, a esaltare questa bellezza.

Presente all'evento anche la de dei Licei di San Giovanni in Fiore, dott.ssa Angela Audia che ha evidenziato l'attenzione da parte del liceo artistico verso la Chiesa cosentina proprio per il legame tra Luca Campano e l'abate Gioacchino. La storia e l'arte sono considerate una strada per la bellezza, un bene primario per la crescita sociale dell'individuo oltre che un'esigenza formativa.

Gli alunni del liceo artistico hanno inteso celebrare l'avvenimento attraverso una serie di opere modellate sull'architettura dei simboli e sulle analogie tra la Cattedrale e l'abbazia florense. Ad entrare nel vivo dell'evento parlando di bellezza, storia e architettura è stato l'architetto Giovanni Belcastro, che ha ricordato una giornata memorabile, quella del 30 gennaio 1222,quando lo STUPOR MUNDI, di cui Gioacchino da Fiore ne aveva predetto la nascita miracolosa alla madre Costanza d’Altavilla, il ventottenne Federico II (era nato il 26 dicembre del 1194) accompagnato dal corteo imperiale porta in dono la Stauroteca in oro che contiene la Reliquia del legno appartenente alla vera Croce su cui il Figlio di Dio è stato crocifisso e la porge nelle mani di Luca Campano, Arcivescovo di Cosenza già scriba o amanuense dell’Abate Calavrese di Spirito profetico dotato. Belcastro ha ripercorso tutto il periodo che ha legato Gioacchino da Fiore a Luca Campano, esaltando proprio quest'ultimo, al quale vengono attribuiti i lavori architettonici dei due più importanti edifici della provincia di Cosenza: la Cattedrale cosentina e l’Abbazia Florense silana. Luca Campano viene indicato come vero artefice del Duomo di Cosenza, come “Protomagister” inteso non come capomastro, ma in termini più grandiosi rispetto al concetto moderno di architetto. D’altronde Elphège Vacandart aveva scritto che “Nessuno poteva, agli inizi dell’ordine cistercense, assumere la carica di abate dell’ordine di Clairvaux se non si intendeva dell’arte di costruire”. Luca, divenuto pastore dell’arcidiocesi cosentina, si avvalse dell’esperienza e della cultura artistica iniziata ed acquisita a Casamari e coinvolgendo maestranze ed artisti a lui vicini come Matteo Vitari, che si era interessato delle principali chiese gioachimite, e ricorrendo probabilmente alle competenze degli scalpellini ed artigiani dell’abbazia di Luzzi. L'architetto Belcastro ha illustrato nei minimi dettagli architettonici la struttura della Cattedrale di Cosenza, che ha subito negli anni diversi interventi, dal XII fino al XIX secolo, modificandone l’iniziale impianto architettonico. I lavori di costruzione del Duomo subirono diverse tappe forzate provocate da terremoti e da lentezza e ritardi dei lavori provocati forse dalla mancanza di mezzi finanziari, o da ripensamenti e mutamenti di gusto sopraggiunti.