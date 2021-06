Assegno unico 2021 per i figli. Ecco come si calcola, tutte le faq e gli importi. Scarica il modulo

Chi può beneficiarne, come presentare la domanda, i requisiti reddituali necessari, tutti i dettagli della misura e le differenze in caso di figli con disabilità, le modalità di pagamento dell'assegno, la compatibilità con altre misure di sostegno, la maggiorazione ANF. Nei grafici tutte le risposte alle principali faq sull'assegno unico temporaneo per i figli minori.

Assegno unico, come si calcola?

L'assegno unico è legge ma, in mancano i decreti attuativi (c'è solo la bozza) per farlo decollare. Ne avranno diritto i nuclei fino a 50mila euro di Isee. Le famiglie con Isee fino a 7000 euro avranno 217,8 euro a figlio se hanno almeno 3 figli. Sono previsti 50 euro in più per ciascun figlio disabile. Potrà accedervi chi paghi le tasse in Italia e sia qui residente da almeno 2 anni: sono ammessi cittadini italiani e Ue e titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca almeno semestrale.

Per conoscere tutti gli importi l'allegato (clicca qui per scaricarlo) contiene l'individuazione delle soglie ISEE e la determinazione dei corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, anche in relazione al numero dei figli minori.

