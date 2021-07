Euro 2020, è la notte di Italia-Inghilterra. Shaw gela gli azzurri al 2' (0-1) LIVE

Ci siamo! Poco meno di un'ora e mezzo al fischio d'inizio della finalissima dei campionati Europei 2020 Italia-Inghilterra. Grande attesa per questa vibrante sfida che noi di Gazzetta del Sud vi racconteremo in diretta con il nostro LIVE minuto per minuto con un ampio pre-partita, la cronaca della partita con la nostra diretta testuale, le pagelle, i commenti, le interviste post-gara e tanto altro ancora.

FORMAZIONI UFFICIALI: ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini.

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Trippier, Rice, Phillips, Shaw; Mount, Sterling; Kane. All. Southgate.

Diretta Live

7' Ci prova Insigne sul primo palo anche se è un destro in una zona non ideale. Palla alta

6' Chiesa sfonda sulla destra e viene falciato da Shaw. Punizione Italia interessante

2' pt Inghilterra subito avanti con Shaw al 2'. Cross dalla destra di Trippier sul secondo palo per Shaw che tutto solo al volo calcia col mancino. Tiro bacia il palo e trafigge Donnarumma

21:00 tutti inginocchiati in campo

Terminato anche l'inno nazionale. Fra pochi istanti il via alla finale!

20:55 Inni nazionali. Si inizia con l'inno di Mameli fischiato dai tifosi inglesi

20:53 Decima finale per l'Italia tra Europei e Mondiali: cinque vittorie azzurre. Mondiali 1934, 1938, 1982, 2006 ed Europeo 1968.

20:52 La coppa fa il suo ingresso in campo portata dal portoghese Eder, autore dell'ultimo gol in una finale europea quella vinta dal Portogallo nel 2016

20:49 E' in corso la breve cerimonia pre-gara a Wembley con una gigantografia della Coppa al centro del campo, balli e fuochi d'artificio

20:47 L'ultimo precedente tra le due squadre è datato 27 marzo 2018. Amichevole proprio a Wembley: gli inglesi preparavano il Mondiale di Russia mentre gli azzurri erano con il morale sotto i tacchi dopo la mancata qualificazione alla rassegna iridata

20:45 Come annunciato, in tribuna insieme ai vertici della Figc guidata dal presidente Gravina, c'è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

20:40 "Grazie ragazzi", così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha risposto agli «in bocca al lupo"

che gli amici di sempre di Jesi gli hanno inviato stamani in attesa della finale tra Italia e Inghilterra. Amici che

rispondono ai nomi di Bruno Sassaroli, Fausto Scarponi, GiovannimFrezzotti, Gino Bolletta, Roberto Possanzini, Marino Zannotti, Massimo Tramontana, Armando Zoppi e Francesco Focarelli, che stasera si sono ritrovati in un ristorante pizzeria, raggiunto dall’ANSA, alle porte di Jesi per seguire la partita. In mattinata al tecnico azzurro è stato anche inviato, sempre da uno degli amici, un video scherzo in cui si fa credere al commissario tecnico di aver scalato in bici una ripida salita, per poi scoprire che la salita era stata fatta con l’aiuto di uno scooter.

20:12 La polizia britannica ha confermato di essere intervenuta fuori dallo stadio di Wembley, prima della

finale degli Europei fra Inghilterra e Italia, per fermare diverse decine di tifosi locali che avevano scavalcato le

transenne per entrare nella zona di sicurezza esterna. Sisegnala qualche scontro anche in relazione a una zuffa avvenuta fra due gruppi contrapposti di inglesi. Non si registrano però al momento feriti o conseguenze gravi, anche se alcuni video amatoriali hanno mostrato fasi di tensione durante la tentata infiltrazione. Per la polizia, nessuno comunque è finora riuscito a entrare nello stadio senza biglietto.

19:44 Piove a Wembley. Gianluca Vialli da solo sul prato del mitico stadio londinese parla al telefono immortalato dalle telecamere di Rai1

E' febbre altissima fin dalla tarda mattinata a Londra, malgrado le inquietudini suscitate dal rimbalzo di contagi Covid alimentato dalla variante Delta, per la finale degli Europei contro l'Italia in programma stasera (alle 20 locali, le 21 in Italia) a Wembley. La giornata, tendenzialmente nuvolosa con qualche previsione di pioggia intermittente, si è aperta con la deflagrazione di prima mattina di alcuni petardi e fuochi di artificio nella vicinanze dell'hotel che ospita la nazionale di Roberto Mancini, a quanto riferisce Sky News Uk, attribuendo la bravata a un gruppetto di tifosi inglesi, ma riportando informazioni di fonte italiana secondo cui il sonno degli Azzurri non risulta essere stato disturbato.

Poi, verso mezzogiorno, hanno cominciato ad affluire i primi spettatori diretti allo stadio, dove come per le semifinali sono ammesse oltre 65.000 presenze - mai così tante in un evento pubblico europeo dall'esplosione della pandemia -, ma anche verso le aree recintate con ingressi numerati della fan zone di Trafalgar Square e degli altri luoghi della capitale in cui sono stati installati maxi schermi. Pienone con largo anticipo, infine, pure in numerosi pub che offrono - con prenotazione obbligatoria - la visione della partita: dove si segnalano code già in corso.

