“Invecchiamento di successo: ruolo dei vaccini e stili di vita”, a Brindisi evento HappyAgeing

HappyAgeing è l’Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo nata nel 2014 per promuovere nel nostro Paese politiche e iniziative volte a tutelare la salute dell’anziano e a sviluppare le indicazioni della Commissione europea sul fronte dell’invecchiamento attivo. Di HappyAgeing fanno parte Federsanità ANCI, la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, la Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio, la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, la Società Italiana di Igiene, i sindacati SPI CGIL, FNP CISL, UIL Pensionati, e la Federazione Anziani e Pensionati ACLI. Le modalità operative dell’Alleanza si realizzano attraverso la confluenza di tutte le realtà che si occupano del benessere degli anziani e lo sviluppo e la replicazione sul piano nazionale di esperienze realizzate con successo nel contesto locale e validate scientificamente dai partner di HappyAgeing.

HappyAgeing - sin dalla sua costituzione - si è concentrato sul tema dell’immunizzazione, ritenendo che da questo processo potessero emergere risultati più evidenti ed immediati e ritenendo anche che vi fossero altissimi bisogni culturali e normativi. Le conseguenze di questo impegno sono state la definizione di policy riportate in diversi position paper e presentate in moltissime occasioni pubbliche oltre che campagne informative e di comunicazione che, anche grazie all’impegno di tutti gli Alleati, hanno avuto il merito di aver contribuito ad un cambiamento culturale sia a livello nazionale che regionale.

In questo contesto HappyAgeing in co-organizzazione con la Fondazione Dieta Mediterranea, con il patrocinio del Comune di Brindisi e di Federsanità ANCI Puglia e con il contributo non condizionante di Sanofi, organizza un evento di confronto istituzionale regionale dal titolo “Invecchiamento di successo: ruolo dei vaccini e stili di vita”, occasione per approfondire il tema dell’importanza della personalizzazione della vaccinazione nel paziente anziano come principale strumento per un invecchiamento attivo.

L’iniziativa si svolgerà in modalità phygital a Brindisi il 9 settembre, dalle 9 alle 13 presso la Sala “Gino Strada” di Palazzo Granafei-Nervegna in Via Duomo 20. Per partecipare in presenza sarà necessario accreditarsi con NOME/COGNOME all’indirizzo di posta elettronica accrediti@rarelab.eu. La partecipazione è gratuita e fino ad esaurimento dei posti.

Link per seguire la diretta: https://www.youtube.com/watch?v=zXp1_qEgLqQ

PROGRAMMA

Modera: Fabio Mazzeo, Giornalista

9.00 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

9.30 - INTRODUZIONE E SALUTI ISTITUZIONALI

Flavio Maria Roseto, Direttore Generale, ASL Brindisi

Giuseppe Pasqualone, Direttore Generale, AOU Policlinico Riuniti di Foggia e Commissario Federsanità ANCI Puglia

Stefano Termite, Direttore Dipartimento di Prevenzione, ASL Brindisi

10.10 - I PILASTRI DI UN INVECCHIAMENTO ADEGUATO

Nutrizione

Stefania Maggi, Presidente della Fondazione Dieta Mediterranea e Dirigente di Ricerca CNR dell’Istituto di Neuroscienze, Sezione di Padova-Invecchiamento

Personalizzazione della Vaccinazione nel Paziente Anziano

Raffaele Antonelli Incalzi, Direttore UOC Gerontologia, Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e già Presidente della SIGG - Società italiana di Geriatria e Gerontologia

10.50 - STRATEGIE VACCINALI PER L’ADULTO E L’ANZIANO

Michele Conversano, Presidente C.T.S. HappyAgeing

11.10 - USO DELLE EVIDENZE NELLE POLITICHE VACCINALI: IL CASO DELLA VACCINAZIONE INFLUENZALE

Pietro Luigi Lopalco, Professore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva, Università del Salento

11.30 - COFFEE BREAK

12.00 - TAVOLA ROTONDA - L’IMPORTANZA DI PROTEGGERE I SOGGETTI ANZIANI E FRAGILI PER UN INVECCHIAMENTO IN SALUTE: ASPETTI SOCIALI, NUTRIZIONALI E POLITICHE VACCINALI

Nehludoff Albano, Sezione Promozione della Salute e del Benessere, Regione Puglia

Sandro Giuffrida, Dirigente ASL ASP Reggio Calabria, Dipartimento di Prevenzione

Michele Labianca, Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, Regione Basilicata

Alberto Fedele, Giunta Nazionale SItI - Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica

13.00 - CHIUSURA DEI LAVORI

