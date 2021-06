Miami, crolla palazzo di 12 piani. Un morto, 35 persone salvate, 99 dispersi FOTO | VIDEO

Un palazzo condominiale di 12 piani è parzialmente crollato nella notte a Surfside, vicino a Miami. Non è ancora chiaro il numero dei feriti, ma un pompiere sul posto ha parlato di diverse vittime. Lo riferisce il Miami Herald. Massiccio l'intervento dei soccorsi.

La diretta

#BREAKING: Firefighters seen pulling boy from rubble of partial collapse of condo building in Surfside: https://t.co/TPEaIoXmNU — NBC 6 South Florida (@nbc6) June 24, 2021

In aggiornamento

21: 15 - Sale da 51 a 99 il numero persone non ancora ritrovate dopo il crollo di un condominio alle porte di Miami. Lo riferiscono i media Usa citando le autorità locali.

18:28 - «Non avevo mai visto in tutta la mia vita così tante ambulanze, sembrava una scena da 11 settembre». Così alcuni testimoni descrivono il crollo del palazzo a Miami. «E' come se fosse scoppiata una bomba», raccontano. Nicholas Balboa, che si trovava nelle vicinanze, racconta di essere sceso in strada in piena notte dopo aver sentito un botto. «Pensavo fosse un tuono, poi ho sentito il terreno tremare», dice. Una volta avvicinatosi al luogo ha sentito una voce e visto un ragazzo fra le macerie. «Vedevo le sue braccia. Diceva non lasciarmi», racconta. Giunti i soccorritori, ha segnalato il ragazzo che è stato poi messo in salvo.

16:21 - Sono 51 le persone non ancora ritrovate dopo il crollo di un condominio alle porte di Miami. Lo riferisce la Cnn citando le autorità.

15:42 - Sono 35 le persone estratte vive dalle macerie dell’edificio di dodici piani crollato a Surfside, 25 chilometri a Nord di Miami. Lo riferiscono i vigili del fuoco. Si contano finora undici feriti e una vittima, morta dopo il ricovero in ospedale, ma il bilancio potrebbe salire, ha avvertito il sindaco di Surfside, Charles Burkett. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il crollo, nè sono state comunicate ipotesi a riguardo. Non è noto quante persone si trovassero all’interno al momento del cedimento del palazzo, che era composto da 55 appartamenti, spiega l’Associated Press. Quindici famiglie sono riuscite ad allontanarsi dall’edificio da sole.

13:18 - Foto e video della scena mostrano cumuli di macerie dal crollo. Sembra che il crollo abbia interessato metà della torre. Una fonte coinvolta nella risposta della contea ha detto al Miami Herald che la parte dell'edificio crollata aveva 45 unità.

13:05 - E’ di una donna morta e nove persone tratte in salvo e poi ricoverate il primo bilancio del crollo parziale di un palazzo condominiale di 12 piani a a Surfside, vicino a Miami. Lo riferiscono i soccorritori citati dai media

locali. Diverse persone bloccate negli appartamenti sono state raggiunte dall’esterno con le scale dei mezzi dei vigili del fuoco. Evacuati alcuni edifici circostanti tra cui un hotel.

12:39: Santo Mejil, 50 anni, è stato svegliato dal letto quando sua moglie ha chiamato da un'unità al nono piano del condominio sud, uno dei tre edifici che compongono il complesso delle Champlain Towers. È una custode notturna per una donna anziana disabile. “Ho sentito una grande esplosione. Sembrava un terremoto", ha detto Mejil al Miami Herald.

12:08: "E' crollato l'intero lato posteriore dell'edificio", ha riferito il sergente Marian Cruz del Miami Dade Fire Rescue.

12:07: La polizia ha bloccato le strade nelle vicinanze del palazzo crollate e sono decine i veicoli di soccorso giunti sul posto

11:54: Come riferisce il Miami Herald, un primo sopravvissuto è stato trasportato in ospedale. Si tratta di un ragazzo estratto ancora vivo dalle macerie.

