Migliaia di granchi e aragoste morti nel nord-est dell’Inghilterra. Il Guardian: scenario "apocalittico" - FOTO

Migliaia di creature marine senza vita - granchi ed aragoste - stanno ricoprendo le spiagge del nord-est dell’Inghilterra. Uno scenario "apocalittico" riporta il Guardian annunciando che sono state avviate delle indagini per capire il motivo di questa carneficina iniziata all’inizio di ottobre con le prime segnalazioni a Seaton Carew, Redcar e più a nord a Seaham. Un residente, Carl Clyne, ha avvistato per la prima volta decine di granchi morti sulla spiaggia di Seaton Carew all’inizio di ottobre, dicendo all’Hartlepool Mail: «C'erano granchi morti in ogni pozza rocciosa e molti lungo la linea di galleggiamento tra le alghe».

I residenti di Marske hanno descritto la scena sulla spiaggia come la peggiore che avessero mai visto, con pile di creature morte e in decomposizione, oltre a quelle vive, mescolate con alghe, secondo quanto riportato da ChronicleLive. Volontari hanno passato ore a cercare di riportare i crostacei ancora vivi in acqua, mentre gli ambientalisti hanno espresso preoccupazioni per l’ecosistema e l'industria della pesca locale ha riportato un calo del 95% nella cattura di aragoste e granchi, secondo ITV News Tyne Tees. «Sono stati raccolti campioni di acqua, sedimenti, cozze e granchi e vengono inviati ai nostri laboratori per l’analisi per valutare se un incidente di inquinamento potrebbe aver contribuito alla morte degli animali», ha detto un portavoce dell’Agenzia per l’ambiente (Ea).

