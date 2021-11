Jen Psaki, la portavoce Biden positiva al Covid. Il presidente Usa è risultato negativo

Il presidente Usa, Joe Biden, è risultato negativo al tampone del Covid-19, dopo l’annuncio della sua portavoce, Jen Psaki, di essersi ammalata. Lo ha riferito la Casa Bianca. «Il presidente ha fatto ieri un tampine Pcr ed è risultato negativo», ha comunicato la vice portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, a bordo dell’Air Force One che porta Biden da Roma a Glasgow per la conferenza sul clima Cop26.

La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki era risultata positiva al Covid-19 alcuni giorni dopo aver rinunciato a partecipare al viaggio del presidente Joe Biden in Europa perché alcuni membri della sua famiglia erano risultati contagiati. Lo ha reso noto lei stessa, precisando di aver visto Biden l’ultima volta martedì scorso all’esterno, con la mascherina e rispettando il distanziamento sociale.

«Non ho avuto contatti stretti in persona col presidente o con alti dirigenti dello staff della Casa Bianca sin da mercoledì e sono risultata negativa (con test Pcr, ndr) per quattro giorni dopo l’ultimo contatto», afferma Psaki, spiegando che sta «svelando la positività di oggi per eccesso di trasparenza». «Grazie al vaccino ho sperimentato sintomi lievi che mi hanno consentito di continuare a lavorare da casa», prosegue, annunciando che intende «tornare a lavorare in persona alla conclusione dei dieci giorni di quarantena, seguiti da un test rapido negativo, che è un requisito aggiuntivo della Casa Bianca, oltre le direttive del Cdc, deciso per eccesso di prudenza».

