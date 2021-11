Kristy Swanson, l'attrice americana no vax ricoverata per Covid

Kristy Swanson, l'attrice statunitense che non ha nascosto il suo scetticismo sull'uso dei vaccini ed ha più volte criticato le dichiarazioni dell'immunologo Anthony Fauci, è stata ricoverata in ospedale nel New Jersey con una polmonite correlata al coronavirus. Lo scrive il New York Times.

?? Prayers for me please. Yesterday I took an ambulance ride to the hospital. I’m still here with pneumonia, I’m on oxygen etc, all covid related of course. I’m in good spirits and in great hands. ❤️?? — Kristy Swanson (@KristySwansonXO) November 1, 2021

L'attrice, nota soprattutto per essere stata la prima a interpretare nel 1992 il ruolo di Buffy Summers nel film "Buffy l'ammazzavampiri" (dal quale stata tratta una fortunatissima serie televisiva) è stata trasportata in ambulanza domenica al Virtua Memorial Hospital di Mount Holly, come lei stessa ha raccontato su Twitter lunedì scorso. A causa della polmonite, si è reso necessario per lei il ricorso all'ossigeno ed a farmaci fluidificanti del sangue (in particolare il baricitinib , un farmaco per l'artrite per il quale la Food and Drug Administration a luglio ha concesso l'autorizzazione di emergenza per il trattamento del Covid).

© Riproduzione riservata