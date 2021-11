Coronavirus, proteste dei no vax in Olanda a Rotterdam. La polizia spara, due i feriti

Non si conoscono ancora le circostanze dell'incidente. In precedenza, gli agenti avevano già sparato colpi di avvertimento. Questa sera era stata annunciata una protesta contro le misure restrittive disposte dal governo olandese per fronteggiare l'epidemia. La protesta, tuttavia, è sfuggita di mano, secondo quanto riporta Nos. Diverse centinaia di persone, al grido "libertà", hanno fatto esplodere pesanti fuochi d'artificio e hanno lanciato oggetti contro la polizia.