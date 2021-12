Una 14enne uccisa in un centro commerciale: la Polizia ammette l'errore

La polizia di Los Angeles ha pubblicato nel suo canale YouTube il video che conferma la sua responsabilità nell'uccisione di Valentina Orellana-Peralta, una ragazza di 14 anni che si stava cambiando in un camerino al momento dell'irruzione della polizia intervenuta per fermare un aggressore nei locali del grande magazzino. Le immagini sono riprese dalla bodycam di uno degli agenti di polizia intervenuti durante una sparatoria. Nel video si vedono gli agenti che, armati di fucili da assalto, entrano nel negozio e individuano il sospetto che aveva precedentemente colpito una vittima che giace a terra. A questo punto un agente apre il fuoco sull'aggressore, mentre i colleghi gli dicono di "andare piano".

Nella sparatoria è rimasta uccisa Valentina Orellana-Peralta, 14 anni, che si nascondeva con la madre all'interno di uno spogliatoio. "In questa fase preliminare delle indagini, si ritiene che la vittima sia stata colpita da uno dei proiettili sparati da un ufficiale contro il sospetto", ha detto il capitano di polizia Stacy Spell nel video pubblicato. La polizia ritiene che il proiettile sia rimbalzato sul pavimento e abbia colpito il muro del camerino. L'indagine è appena iniziata e potrebbe volerci fino a un anno o più per completarla, ha detto Spell. Anche il Dipartimento di Giustizia della California sta indagando. "Noi della polizia di Los Angeles vorremmo esprimere le nostre più sentite condoglianze e il profondo rammarico per la perdita di questa vittima innocente, Valentina Orellana-Peralta. Non ci sono parole che possano descrivere la profondità del dolore che proviamo per questo tragico esito", ha detto Spell nel video. I genitori della ragazza appariranno con l'avvocato per i diritti civili Ben Crump in una conferenza stampa fuori dal quartier generale della polizia di Los Angeles martedì.

La ragazza è stata colpita al petto. Secondo quanto riferito da Usa Today, l'agente che ha sparato è stato sospeso. L'uomo responsabile dell'aggressione si chiamava Daniel Elena Lopez ed aveva 24 anni. Accanto al suo corpo non è stata trovata nessuna arma da fuoco ma solo un lucchetto di ferro per biciclette con il quale avrebbe colpito la vittima a terra, come si nota nella parte finale del video che la polizia ha mostrato al rallentatore.

