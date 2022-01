E’ morto a 17 anni il figlio di Sinead O'Connor

E’ morto il figlio di Sinead O'Connor. Il giovane, Shane, aveva 17 anni. E’ stata la stessa cantante irlandese, 55 anni, nota specialmente per il suo singolo "Nothing Compares 2 U" del 1990, a darne notizia. O'Connor ha comunicato il tragico avvenimento sui social rendendo noto che il ragazzo è stato trovato dopo che la polizia lo aveva cercato per due giorni. L'artista ha scritto che Nevìim Nesta Ali Shane O'Connor, "la vera luce della mia vita", ha "deciso di porre fine alla sua lotta ed è ora con Dio". Il teenager era stato visto per l’ultima volta venerdì a Tallaght, a sud di Dublino. Il corpo è stato ritrovato a Bray, una zona di Wicklow. Il giovane - come riporta l’"Evening Standard" - era figlio di O'Connor e Donal Lunny.

