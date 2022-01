Robert "Bob" Saget, attore e conduttore statunitense noto per la serie televisiva "Full House", che andò in onda tra l’87 e il '95, è stato trovato morto in un albergo in Florida. Lo ha reso noto lo sceriffo della contea di Orange in un tweet. Saget, 66 anni, giaceva senza vita in una camera del Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes. Sul suo corpo nessun segno di violenza apparente e nella stanza nessuna traccia di droghe.

