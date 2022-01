L'auto che diventa aereo: via libera dall'Autorità dei trasporti slovacca. Può volare a un'altezza di 2.500 m

Un'auto volante in grado di raggiungere velocità superiori a 160 kmh e altitudini superiori a 2.500 m ha ricevuto un certificato di aeronavigabilità dall'Autorità dei trasporti slovacca. Lo riferisce Bbc.com. L'ibrido auto-aereo, AirCar, è dotato di un motore BMW e funziona con normale carburante a pompa di benzina.

Ci vogliono due minuti e 15 secondi per trasformarsi da auto in aereo. Per ottenere la certificazione ha effettuato 70 ore di test di volo e più di 200 decolli e atterraggi, ha affermato la compagnia. "La certificazione AirCar apre le porte alla produzione di massa di auto volanti molto efficienti", ha affermato il suo creatore, il professor Stefan Klein. "Questa è la conferma definitiva della nostra capacità di cambiare per sempre i viaggi di media distanza".

A giugno, l'auto volante ha completato un volo di 35 minuti tra gli aeroporti internazionali di Nitra e Bratislava, in Slovacchia. La compagnia ha detto a BBC News che effettuerà presto un volo da Parigi a Londra.

