Usa: le truppe russe al confine con l'Ucraina «sono pronte a colpire». Kiev: ucciso nostro soldato sul fronte

Le truppe russe al confine con l'Ucraina «sono pronte a colpire». Lo afferma il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin durante una visita in Lituania. «Si stanno dispiegando e sono pronti a colpire», ha detto aggiungendo che i soldati «si stanno spostando nelle posizioni giuste per essere in grado di condurre un attacco».

Ucraina: Kiev, ucciso un soldato da bombardamento sul fronte

L’esercito ucraino ha denunciato che, nelle prime 12 ore odierne, i separatisti sostenuti dalla Russia nell’Ucraina orientale hanno commesso 37 violazioni del cessate il fuoco lungo la cosiddetta linea di contatto; e in 35 episodi hannno utilizzato armi vietate dagli accordi di Minsk. Le forze armate ucraine hanno anche aggiunto che un soldato ucraino è stato ucciso dal fuoco dei separatisti filo-russi.

