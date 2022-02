Guerra in Ucraina, si combatte a Kiev, spari in zona edifici governativi 

La cronaca della giornata

Ore 10:51 - Champions: Uefa, finale spostata da San Pietroburgo a Parigi - La finale di Champions League in programma a San Pietroburgo il 28 maggio è stata spostata a Parigi allo Stade de France. Lo ha deciso l’Uefa alla luce dell’invasione Russia in Ucraina.

Ore 10:37 - Si combatte a Kiev, spari in zona edifici governativi - Combattimenti sono in corso in quartiere settentrionale di Kiev, Oblonsky: lo ha constatato un giornalista della Afp, mentre secondo alcuni media internazionali spari sono stati uditi nella zona degli edifici governativi. Secondo alcune testimonianze i carri armati dell’unità Z dell’esercito russo, senza insegne, starebbero avanzando in centro città, dove si susseguono esplosioni.

Ore 9:59 - La Cina boccia sanzioni alla Russia - La Cina «si oppone a qualsiasi sanzione illegale che leda i diritti e gli interessi legittimi della Russia». Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, secondo cui «gli Stati Uniti hanno imposto più di 100 sanzioni alla Russia dal 2011», che sono risultati strumenti «non fondamentali ed efficaci per risolvere i problemi».

Ore 9:57 - Ucraina: media, forze russe a 10 km da centro Kiev - "Le forze russe sono entrate nel distretto di Obolon a Kiev, dove l'esercito ucraino le sta attualmente combattendo". Lo riporta il Kyiv Post su Twitter aggiungendo che il ministero della Difesa "chiede ai residenti di non uscire di casa e di preparare molotov". Il distretto di Obolon si trova a circa 10 km dal centro della capitale ucraina.

Ore 9:55 - Francia, Ue vuole isolare Russia da finanza globale - L’Unione europea vuole tagliare tutti i collegamenti tra la Russia e il sistema finanziario globale: lo ha detto il ministro dell’economia francese, Bruno Le Maire, all’inizio di una riunione dei ministri delle Finanze europei. L’Ue «vuole tagliare tutti i legami tra la Russia e il sistema finanziario globale», ha detto Le Maire. «Vogliamo isolare finanziariamente la Russia... Vogliamo prosciugare i finanziamenti», ha aggiunto. L’economia francese è «poco esposta» alla Russia, che è «un partner economico secondario» della Francia, ha assicurato Le Maire dopo l’annuncio di nuove sanzioni contro Mosca.

Ore 9.03 - Bombe su una scuola di Donetsk, uccisi due insegnanti. Due insegnanti sono stati uccisi da un bombardamento su una scuola a Gorlovka, nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Lo rende noto il sindaco della città, Ivan Prikhodko. «Due insegnanti - le sue parole su Telegram - sono stati uccisi in un attacco alla scuola numero 50». Prikhodko ha aggiunto che c'è anche una persona ferita.

Ore 8.57 - La giunta militare del Myanmar sostiene la decisione della Russia di invadere l’Ucraina. Come ha detto il portavoce della giunta, generale Zaw Min Tun, al New York Times, «la Russia ha fatto la sua parte per mantenere la sua sovranità, e penso che sia la cosa giusta da fare.

La Russia è un grande Paese tra le potenze mondiali e sta dimostrando che gioca anche un ruolo principale nel mantenimento della pace mondiale».

Ore 8.38 - Francia, Putin vuole rimuovere l'Ucraina dalla mappa degli Stati, pronti ad aiutare se necessario. La «sicurezza» del presidente ucraino è in gioco, la Francia è pronta «ad aiutare se necessario». Lo afferma il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. «Putin ha scelto di rimuovere l'Ucraina dalla mappa degli Stati", ha detto oggi Le Drian. «Siamo preoccupati» per la Moldavia e la Georgia, ha aggiunto il ministro.

Ore 8.36 - L'esercito ha ripreso Chernihiv, catturati russi. Stando a quanto comunica lo Stato Maggiore dell’esercito ucraino, tramite il generale Valerii Zaluzhny, nella zona di Chernihiv, l’esercito ucraino è riuscito a trattenere la difesa e a combattere e respingere i russi, che sono stati costretti anche da Grodno a Semenívku. Siamo nel nord del Paese. Nelle foto diffuse su Facebook, si vede un mezzo militare bruciato, sono stati anche presi dei documenti con dati, catturati anche alcuni militari.

Ore 8.29 - La guerra destabilizza il mercato. Il prezzo del frumento è balzato ai massimi dal 2008 alla Borsa di Chicago sull'onda della crisi in Ucraina. Secondo i dati riportati dall’agenzia Bloomberg, il prezzo dei futures è aumentato fino a 9,60 dollari per bushel (staio) per poi ridiscendere lievemente. Avvio di contrattazioni in calo per il gas in Europa, dopo il balzo della vigilia con i timori per l'impatto dell’invasione della Russia in Ucraina e le sanzioni della comunità internazionale a Mosca. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 16,6% a 112 euro al Mwh, rispetto ai 134 euro della chiusura di ieri. Lo spread tra Btp e Bund avvia in rialzo l’ultima seduta della settimana. In avvio il differenziale sale a 166 punti base, rispetto ai 164 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano cresce all’1,83%, rispetto all’1,81 della vigilia.

Ore 8.10 - «Abbiamo bisogno di una coalizione contro la guerra". Lo ha affermato oggi in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ore 7.57 - Zelensky esorta russi a protestare contro invasione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato oggi i russi a protestare contro l’attacco di Vladimir Putin all’Ucraina mentre le forze d’invasione di Mosca hanno raggiunto Kiev. «Ai cittadini della Federazione Russa che stanno uscendo per protestare: vi vediamo - ha detto il presidente in un discorso video pubblicato sui social -. E questo significa che ci avete ascoltato. Questo significa che credete in noi. Combattete per noi. Combattete contro la guerra».

Ore 7.53 - Zelensky a Duda, serve coalizione internazionale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto al presidente della Polonia, Andrej Duda, che c'è bisogno di «una coalizione contro la guerra». In una conversazione stamattina, Zelensky ha fatto «appello ai Nove di Bucarest per aiuti alla difesa, sanzioni, pressioni sull'aggressore», come ha scritto lo stesso presidente dell’Ucraina sul suo profilo Twitter. «Difendiamo la nostra libertà, la nostra terra. Abbiamo bisogno di un’assistenza internazionale efficace», ha sottolineato.

Ore 7.41 - Zelensky, a Kiev gruppi russi di sabotaggio. A Kiev ci sono «gruppi di sabotaggio del nemico» pronti all’azione. Lo ha annunciato nel suo messaggio video il presidente Volodymyr Zelensky, che in precedenza aveva firmato il decreto di mobilitazione generale per difendere il Paese. «Abbiamo avuto l’informazione che gruppi di sabotaggio del nemico sono entrati a Kiev», ha detto il presidente. Per questa ragione, ha fatto appello alla «massima vigilanza» da parte dei cittadini ucraini e a rispettare il coprifuoco.

Ore 7.40 - Banca di Russia, sosterremo banche sanzionate dagli Usa. Secondo quanto riferisce l’istituzione finanziaria in un comunicato, «tutte le operazioni di queste banche in rubli saranno effettuate e i servizi appropriati saranno forniti a tutti i clienti come al solito». «Tutti i fondi dei clienti in valuta estera sono stati conservati e possono essere emessi in queste valute. La Banca di Russia è pronta a sostenere le banche con rubli e valuta estera», si legge ancora nel comunicato, sostenendo che tutte le banche interessate hanno «una grande riserva di solidità». Inoltre, «è pronta a prendere misure supplementari per assicurare la stabilità e la continuità delle attività operative delle banche, per difendere gli interessi dei loro creditori e risparmiatori».

Ore 7.37 - "Russi, lottate per noi". I russi che manifestano per la pace dovrebbero «lottare per noi» secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è rivolto in russo ai suoi interlocutori in un messaggio televisivo. «Stanotte sono cominciati i bombardamenti sulla città di Kiev, non succedeva dal 1941. Se siete per la pace, lottate per noi contro la guerra», ha detto Zelensky.

Ore 7.28 - Dopo il crollo, il rublo recupera sul dollaro. Il rublo recupera sul dollaro dopo il crollo della vigilia in seguito all’attacco della Russia in Ucraina e le sanzioni in arrivo da parte della comunità internazionale. La valuta di Mosca ha recuperato sul biglietto verde il 4,4%. Al cambio attuale per un dollaro ci vogliono 84,74 rubli.

Ore 7.22 - Le forze russe prendono di mira anche le aree civili dell’Ucraina. Lo rende noto Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aggiungendo che la Russia dovrà «parlare» con l’Ucraina «prima o poi» per porre fine ai combattimenti. «Prima o poi la Russia dovrà parlare con noi. Dovrà parlare di come possiamo porre fine ai combattimenti e fermare l’invasione. Prima inizia questa conversazione, minori saranno le perdite per la Russia stessa», ha affermato Zelensky in un discorso video.

Ore 6 - I russi bombardano aeroporto nel nord ovest. Le forze russe hanno iniziato alle 6.10 (le 5.10 ora italiana) a bombardare l’aeroporto di Velyka Omelyana, a 4 chilometri da Rivne, cittadina del nordovest dell’Ucraina a circa 300 chilometri da Kiev e 160 dal confine con la Polonia. Lo ha riferito il capo dell’Aeronautica militare nello scalo. Alcuni residenti testimoniano di violente esplosioni. L'attacco è confermato anche dalle autorità locali. Secondo i militari, c'è stata un’esplosione che ha distrutto la pista di riserva. Nessuno è rimasto ferito, hanno aggiunto.