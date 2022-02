Chi è Alina Kabaeva, la compagna del presidente russo Vladimir Putin FOTO

In questi giorni di invasione della Russia in Ucraina, l'occhio dei media (guardando anche alla sfera privata del presidente russo Putin) è andato su Alina Kabaeva. Classe 1983, la Kabaeva vanta una carriera poliedrica nel mondo dello sport, della politica e della moda.

Putin e la Kabaeva stanno insieme da più di un decennio. Il presidente russo, dopo aver interrotto il matrimonio con la moglie Ljudmila Škrebneva, ha trovato nell'ex campionessa olimpica di ginnastica la sua seconda importante storia sentimentale tanto da avere dalla Kabaeva due figli: Dimitry nato nel 2009 e una bambina venuta al mondo nel 2012.

La carriera da ginnasta

Vincitrice di decine di medaglie d'oro, d'argento e bronzo a livello internazionale, la Kabaeva ha raggiunto il suo apogeo alle Olimpiadi di Atene 2004 dove ha conquistato la medaglia d'oro nella ginnastica ritmica. La vittoria alle Olimpiadi arrivò dopo aver fatto incetta di ori ai mondiali di Osaka 1999 e Budapest 2003.

In politica

Grande sostenitrice di Putin, nel 2007 è stata anche eletta deputata alla Duma tra le file del partito della Russia Unita.

Nel mondo della moda

Ma la Kabaeva è un'icona nel suo paese ricoprendo anche il ruolo di modella: è infatti presenza fissa in spettacoli, protagonista di campagne pubblicitarie. In Giappone è stata pure protagonista di film, DVD e ha posato per libri fotografici in qualità di modella.

