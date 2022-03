Ucraina: Mariupol circondata, Kiev assediata. Colpito un ospedale oncologico e una moschea, "1.582 civili uccisi in 12 giorni". "Guerra economica" di Usa e Ue. Mosca: "Ritorsioni se Finlandia e Svezia nella Nato"

Potenti bombardamenti si sono registrati nella notte, la diciassettesima di questa guerra cominciata il 24 febbraio scorso, nei sobborghi di Kiev. Le sirene hanno anche squarciato la notte a Leopoli, Cherasky, Charkiv e in altre città. L’avvicinamento delle forze russe alla capitale dell’Ucraina è testimoniato anche da alcune immagini satellitari che hanno mostrato perfino l'uso di artiglieria pesante. Le autorità ucraine accusano la Russia di raid ad Ovest, al confine con la Polonia. A Mykolaiv sono stati danneggiati un ospedale per la cura di malati oncologici e alcuni edifici residenziali.

Gli Stati Uniti restano «preoccupati dalle sconsiderate azioni della Russia e dalle violazioni dei principi di sicurezza nucleare». Ulteriore tensione è creata dal reclutamento di una nuova brigata di mercenari messa in atto dalla Russia sui social media. Il presidente ucraino è tornato successivamente a rimarcare su Facebook che «le azioni degli invasori russi saranno equiparate a quelle dei terroristi dello Stato Islamico».

Proseguono anche le sanzioni contro gli oligarchi russi. Gli Stati Uniti hanno infatti vietato le importazioni di bevande alcoliche, pesce e diamanti dalla Russia. "Adotteremo un quarto pacchetto di sanzioni», ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Sulla crisi è nuovamente intervenuto anche il presidente del Consiglio Mario Draghi. «Putin non vuole la pace - ha detto - il suo piano sembra essere un altro.

La cronaca della giornata

11.42 - La possibile adesione di Finlandia e Svezia alla Nato avrebbe gravi conseguenze militari e politiche e richiederebbe alla Russia di adottare misure di ritorsione. Lo ha affermato il direttore del secondo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Sergei Belyayev «E' ovvio che la loro adesione all’Alleanza, che è in primo luogo un’organizzazione militare, comporterebbe conseguenze politiche e militari che richiederebbero la necessità di rivedere le relazioni con questi Paesi e adottare misure di ritorsione», ha affermato Belyayev ad Interfax. È troppo presto per parlare della natura specifica di tali misure, ha aggiunto.

11.35 - Migliaia di sfollati alla stazione di Cracovia. La hall si presenta come un grande accampamento, dove centinaia di persone sono in attesa dei permessi e di passaggi verso luoghi più accoglienti. Gente di ogni età, con uno o due bagagli al seguito, trasportini, passeggini, cani e gatti salvati dalle bombe che qualcuno culla come fossero bambini e poi i bambini quelli veri che nei corridoi della stazione provano a portare un pò di normalità giocando con i telefonini, con la palla che rotola tra i piedi degli adulti e dei volontari delle decine di ONG presenti. Nei volti delle persone non c'è disperazione per essersi trovati all’improvviso senza niente, ma sono volti dell’attesa, sospesi tra un prima che forse non tornerà e un dopo ancora tutto da scrivere. Semplicemente attendono.

11.31 - Convoglio di aiuti umanitari diretto a Mariupol. Un nuovo tentativo è in corso per portare aiuti umanitari nella città assediata di Mariupol e far evacuare migliaia di civili. Lo riferisce la Cnn online. Da una settimana, la città del sudest ucraino è bersagliata da pesanti bombardamenti delle forze russe e, secondo quanto ha affermato il consiglio comunale, sono state uccise finora circa 1.600 persone. Oggi, il consiglio ha annunciato che è stato aperto un corridoio «verde» e un convoglio umanitario è partito da Zaporizhzhia per Mariupol con un carico di 90 tonnellate di cibo e medicine». Il «corridoio verde» di Mariupol è uno dei tanti annunciati dal governo ucraino per portare aiuti umanitari nelle aree più colpite dai combattimenti e aiutare migliaia di persone a lasciare aree senza elettricità e acqua e sotto pesanti bombardamenti.

11.26 - Sono 13 i corridoi che l’Ucraina anche oggi sta cercando di aprire per l’evacuazione dei cittadini in diverse regioni. Lo ha reso noto in un briefing il ministro per la reintegrazione del Paese Iryna Vereshchuk, secondo l’Ukrayinska Pravda. «Stiamo aprendo nuove rotte umanitarie».

Ci sono diversi percorsi previsti, oggi 13 in tutto, tra i quali Mariupol-Zaporizhia. Le rotte non sono state concordate con Mosca, che ha annunciato corridoi diversi che portano in Russia. Questo sarebbe il sesto tentativo di stabilire una rotta da Mariupol, visto che i precedenti tentativi di evacuare i residenti sono in gran parte falliti.

11.14 - Distrutta base aerea di Vasulkiv. "Verso le 7 del mattino le forze nemiche hanno colpito la città di Vasylkiv, otto razzi hanno colpito l’aeroporto: è stato completamente distrutto, come la pista di atterraggio, il deposito di munizioni sta ancora esplodendo". Lo ha riferito la sindaca Natalya Balasinovich, come riportato da "Kyiv Indipendent".

10.53 - I contatti tra le autorità russe e statunitensi stanno «continuando in modo costante» ma non sul conflitto in Ucraina. Lo ha affermato il vice ministro degli Esteri russo, Serghei Ryabkov.

10.51 - L’Occidente ha «francamente» dichiarato una Guerra economica alla Russia: lo ha detto vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov.

10.47 - «La Russia annuncerà presto sanzioni contro i Paesi occidentali, compreso gli Stati Uniti. Lo ha detto alla Tass il viceministro degli Esteri russo Serghei Ryabkov». «La lista è pronta - ha aggiunto - e verrà pubblicata presto».

10.39 - «Le dichiarazioni del presidente Usa, Joe Biden, a proposito della Terza Guerra Mondiale sono un tentativo di giocare sui nervi": lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov. Ryabkov ha insistito nel sostenere che «la Russia non ha intrapreso passi che possano portare a un’escalation».

10.29 - Da Zaporizhzhia convoglio umanitario verso Mariupol. La vicepremier ucraina, Irina Vereshchuk, ha affermato che oggi saranno aperti numerosi corridoi umanitari, uno dei quali è partito da Zaporizhzhia in direzione di Mariupol per portare aiuti alla città assediata ed evacuarne i cittadini, stremati da dodici giorni di assedio. Lo riporta l’agenzia Tass, senza specificare se i corridoi abbiano ricevuto l’approvazione russa.

9.59 - Una moschea a Mariupol che ospitava 80 civili è stata bombardata. Lo riferisce il ministero degli Esteri ucraino.

9.58 - Circa duemila persone stanno protestando vicino alla sede dell’amministrazione cittadina di Melitopol per chiedere la liberazione del sindaco, arrestato dai russi. Lo riferisce il vice capo dello staff della presidenza ucraina, Kyrylo Tymoshenko, secondo quanto riportato dai media locali.

9.18 - Due depositi di carburante nei dintorni di Kiev, a Vasylkiv e a Kryachky, sono in fiamme dopo essere stati colpiti dai bombardamenti russi. Lo riferisce il Kyiv Independent. Sta bruciando, dopo essere stato colpito, anche un magazzino di cibi surgelati nel villaggio di Kryachky.

9.14 - Dopo 16 giorni di guerra è rischio stagflazione. Come era prevedibile, i prezzi delle principali materie prime sono schizzati all’insù, provocando non pochi problemi a tantissime imprese, molte delle quali erano già fiaccate dagli effetti della pandemia che aveva contribuito a diminuire enormemente l’offerta di una buona parte di questi materiali. Della dozzina di voci monitorate, quella che tra il 23 febbraio scorso e ieri ha subito la variazione di prezzo più importante è stato il nickel (+93,8 per cento). Seguono il gas (+48 per cento), il granoturco (+30,3 per cento), il frumento tenero (+29,2 per cento), l’acciaio (+25,1 per cento) e il petrolio (+16,3 per cento). Con variazione negativa, invece, scorgiamo il piombo (-1,3 per cento) e lo stagno (-2,1 per cento).

9.07 - L’esercito russo ha distrutto 3.491 infrastrutture militari in Ucraina dall’inizio della guerra. Lo ha affermato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. «L'offensiva in Ucraina continua su un vasto fronte», ha affermato Konashenkov.

8.56 - Il convoglio di carri armati russi avanza verso la capitale Ucraina ed è ora a 25 km dal centro di Kiev. Lo afferma il Ministero della Difesa britannico nell’ultimo aggiornamento del servizio di intelligence su Twitter. I componenti della lunga colonna a nord della capitale, si spiega, «si sono sparsi» nei dintorni e questo «potrebbe significare il tentativo russo di accerchiare la città». "Potrebbe anche essere - prosegue il report - un tentativo di ridurre la vulnerabilità di fronte ai contrattacchi ucraini, che hanno provocato numerose perdite nelle forze russe».

8.37 - I cadaveri di cinque persone, tra cui due bambini, sono stati recuperati a Kharkiv dai soccorritori dei Servizi di emergenza, tra le macerie di un edificio residenziale nel villaggio ucraino di Slobozhanske, poco fuori la città in seguito ai bombardamenti russi sulla città. Lo riferisce il Guardian. Gli operatori hanno sottoposto a controlli 40 siti nell’area per ripulire la zona dagli ordigni inesplosi.

8.34 - Un corridoio umanitario è stato concordato per oggi per la città di Sumy, nel nord est del Paese. Lo riferisce il capo dell’Amministrazione regionale militare cittadina Dmitry Zhyvytsky in un post su Telegram, secondo quanto riporta la Bbc. Secondo Zhyvytsky, le operazioni di evacuazione sono programmate dalle 9 ora locale (le 8 in Italia) con veicoli in partenza da 6 aree nella regione. Tutti i convogli sono diretti alla città di Poltova, nel centro del Paese, e dovrebbero arrivare tra le 13-14 ora locale (le 12-13 in Italia).

8.17 - La Russia afferma che le sanzioni potrebbero far chiudere la Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Lo afferma Dmitry Rogozin, il responsabile dell’agenzia spaziale russa Roscomos chiedendone la revoca. Secondo Rogozin, il funzionamento delle navicelle russe che riforniscono l’Iss sarà interrotto dalle sanzioni, interessando di conseguenza il segmento russo della stazione che serve, tra le altre cose, a correggere l’orbita della struttura orbitale. Di conseguenza ciò potrebbe causare l’ammaraggio o l’atterraggio della Iss.

8.16 - «Voglio dirlo un’altra volta alle madri russe, specialmente alle madri dei soldati arruolati. Non mandate i vostri figli in guerra in un Paese straniero». E' l'appello rivolto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video messaggio, secondo quanto riportano i media internazionali. Zelensky chiede alle madri di non «credere alle promesse che» i loro figli «verranno mandati da qualche parte per delle esercitazioni... o condizioni di non combattimento» e le sollecita ad «agire immediatamente» se avessero qualche sospetto che i loro figli vengono mandati a combattere in Ucraina.

8.12 - La Russia ha iniziato a mobilitare le truppe in Donbass e Crimea e sta trasferendo a Ovest unità militari dal centro e dall’Est del Paese per poter disporre di maggiori riserve. Lo riferisce il capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

7.55 - Un deposito di alimenti congelati nella regione di Kiev ha preso fuoco stamane a causa dei bombardamenti. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini citati dalla Bbc. Le immagini pubblicate in rete mostrano i soccorritori dirigersi verso la zona per estinguere un enorme incendio in quello che sembra essere un magazzino a un piano, mentre fiamme altissime e dense si alzano dalla struttura. Al momento i vigili del fuoco sono ancora sul posto per spegnere il rogo. Finora non sono state segnalate vittime.

7.45 - Delle esplosioni sono state sentite nella prima mattinata di oggi nelle città di Nikolaev (nel sud), Dnipro e Kropyvnytskyi (nel centro del Paese). Lo riporta Bbc Ucraina citando le autorità locali. Secondo un canale Telegram gestito dalle autorità locali, il sistema di difesa aereo di Dnipro è stato attivato con successo. A Dnipro, nell’Ucraina centrale, sono state sentite almeno due esplosioni, riferisce la Cnn citando i propri giornalisti sul posto, che dicono di aver visto anche del fuoco salire dalla parte orientale del fiume.

7.42 - Continuano a registrarsi combattimenti a Nord Ovest di Kiev, mentre il grosso delle forze di terra russe si trova a circa 25 chilometri dal centro della capitale ucraina. E’ quanto si legge nell’ultimo aggiornamento dell’intelligence britannica sul conflitto in Ucraina.

«Elementi della grande colonna russa a Nord di Kiev si sono dispersi», si legge nell’aggiornamento, «questo è un probabile tentativo russo di circondare la città. Potrebbe anche essere un tentativo russo di ridurre la sua vulnerabilità ai contrattacchi ucraini, che hanno fatto pagare uno scotto significativo alle forze ucraine». Rimangono assediate e soggette a pesanti bombardamenti russi le città di Kharkiv, Chernihiv, Sumy e Mariupol.

7.36 - I sistemi di difesa aerea di Dnipro hanno respinto l’attacco missilistico russo di stamattina e non è stata registrata nessuna vittima. Lo riferisce il sindaco della città, Boriys Filatov, secondo quanto riporta il Kyiv Independent.

7.24 - Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, è tornato a chiedere aerei militari per fermare i «crimini di guerra» commessi dagli invasori russi. «1.582 civili sono stati uccisi in 12 giorni e sono stati persino sepolti in fosse comuni come questa», scrive Kuleba su Twitter pubblicando la foto di una fila di sacchi con cadaveri interrati, «incapace di sconfiggere l’esercito ucraino, Putin sta bombardando i disarmati, sta bloccando gli aiuti umanitari. Abbiamo bisogno di aerei per fermare i crimini di guerra russi».

7.14 - È cessato dopo due ore l’allarme aereo di stamattina a Leopoli, la città nell’ovest dell’Ucraina, finora considerata relativamente sicura. La città è stata svegliata dalle sirene d’allarme prima dell’alba, attorno alle 5.30. L’allarme è cessato alle 7.35 circa. È la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina che l’allarme a Leopoli dura così a lungo.

7.14 - Il Global Times afferma che il primo lotto di aiuti umanitari cinesi destinati all’Ucraina è arrivato nella città di Chernivtsi, nell’Ovest del Paese. Un secondo lotto dovrebbe partire da Pechino sabato e arrivare in Ucraina lunedì, riporta il quotidiano statale cinese in lingua inglese.

6.02 - L’Ucraina ha iniziato a riparare i danni alle linee elettriche che servono la centrale nucleare di Chernobyl. Lo hanno detto le autorità ucraina all’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.

