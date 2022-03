Ucraina: Zelensky al Bundestag: "L'Ue abbatta il muro". Missile colpisce palazzo a Kiev, a Mariupol morti in fosse comuni. Gb, "Invasione russa in stallo"

C'è ancora molto lavoro da fare per arrivare ad un accordo di pace tra Ucraina e Russia.

A frenare gli entusiasmi - accesi dopo la notizia di un piano in 15 punti - è stato il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba: «Entrambe le delegazioni sono lontane dal raggiungere un accordo sulla situazione attuale». Poi ha spiegato: «Ci sono una serie di fattori che fanno la differenza. Il primo è la feroce resistenza dell’esercito e del popolo ucraini sul campo, il secondo sono le sanzioni imposte alla Russia, che fanno crollare e soffrire l’economia russa. Fattori che hanno costretto la Russia a cambiare leggermente posizione. Loro iniziano con degli ultimatum che, se messi insieme, costituiscono una resa unilaterale dell’Ucraina e questo non è accettabile».

La necessità di arrivare ad una soluzione dei negoziati è stata ribadita anche del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky: «Le mie priorità nei negoziati sono assolutamente chiare: fine della guerra, garanzie di sicurezza, sovranità, ripristino dell’integrità territoriale, garanzie reali per il nostro Paese, protezione reale per il nostro Paese».

Rivolgendosi ai cittadini russi, il presidente Zelensky ha paragonato l’assedio di Mariupol a quello di Leningrado durante la seconda guerra mondiale. Nella notte, intanto, le sirene anti aeree sono tornate a suonare in numerose città, da Kiev a Rivne, da Leopoli a Ivano-Frankivsk. Nelle ultime ore l'attacco a un centro sportivo a Mariupol dove "donne e bimbi sono sotto le macerie". Raid aereo su un teatro che era diventato un rifugio per i civili. Il premier ucraino accolto da una standing ovation dal Congresso americano in un collegamento online. Uccisi 10 civili in coda per il pane a nord di Kiev, ma Mosca nega.

La cronaca della giornata

9.46 - Ministro Difesa, ci servono aerei e carri armati. «Sono molto grato per il fatto che molto rapidamente avete preso decisioni su un aiuto militare alle nostre forze militari con 500 milioni di euro dal Fondo per la pace. Ma abbiamo bisogno ancora di armi occidentali e ogni altro mezzo per lottare contro i russi». Lo ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov, intervenendo all’audizione della sottocommissione Sicurezza e difesa del Parlamento europeo. «Siamo pronti ad utilizzare molto rapidamente questo sostegno finanziario. Con il vostro aiuto possiamo acquisire gli aerei e i carri armati necessari e tutta quell'infrastruttura di cui abbiamo urgentemente bisogno. Ci servono anticarro, anti-aerei, di elicotteri», ha aggiunto.

9.43 - Ucraina, "I 20 civili di Donetsk uccisi da missile russo". «Il missile che ha ucciso 20 persone a Donetsk il 14 marzo scorso proveniva da Sud-Est, il che indica che proveniva dalla Russia». Lo afferma Ruslan Leviev, il fondatore dell’outlet investigativo Conflict Intelligence Team, citato da The Kyiev Independent. La Russia aveva affermato che il missile era ucraino, mentre Leviev dice che si tratta di «un’operazione false-flag per accusare l’Ucraina di crimini di guerra».

9.41 - Ministro Difesa, Cremlino vuole distruggere unità Ue. «Vorrei avvisare che il Cremlino non si fermerà a un Paese. Il loro piano è distruggere completamente l’Unione europea. Distruggere l’unità dei Paesi Nato e andare anche oltre. Perchè già oggi i missili russi stanno cadendo a 20 chilometri dalle frontiere della Polonia, Paese dell’Unione europea e anche membro della Nato». Lo ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov, intervenendo all’audizione della sottocommissione Sicurezza e difesa del Parlamento europeo.

9.41 - Vicesindaco Mariupol, morti in fosse comuni. A Mariupol i russi non consentono alla gente del posto di entrare nei cimiteri e le persone devono essere seppellite in un parco nel centro della città. Lo ha affermato il vicesindaco Sergei Orlov in un’intervista a Forbes Ucraina, riportata dall’agenzia ucraina Unian. "Li seppelliamo per lo più in fosse comuni. Li seppelliamo nel City Garden (Children's Central Park of Culture and Recreation), in centro. Alcuni sono sepolti nei loro cortili», ha detto Orlov. Secondo lui, al 13 marzo c'erano 2.358 morti in città. Tuttavia, questi sono solo quelli che sono identificati.

9.39 - Zelensky cita Reagan e chiede a Scholz di tirare giù il muro. «Cancelliere Scholz, butti giù questo muro. Mostri la leadership che la Germania merita, e i suoi successori saranno solo orgogliosi di lei. Sostenga gli ucraini e ci aiuti a fermare questa guerra». Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky parlando al Bundestag tedesco, e citando Donald Regan che chiese di «tirare giù il muro» di Berlino rivolgendosi a Gorbaciov.

9.39 - Ministro Difesa Kiev, la città di Volnovakha non esiste più. La città di «Volnovakha esiste ormai solo sulla cartina, perché in realtà Volnovakha non esiste più, non è rimasto più nemmeno un edificio». Lo ha detto il ministro della Difesa ucraina, Oleksii Reznikov, in collegamento con le commissioni Esteri e Difesa del parlamento europeo, parlando della città dell’est, nell’Oblast di Donetsk.

9.33 - Cinquantatre civili sono stati uccisi nelle ultime 24 ore nei bombardamenti russi a Chernihiv, nel nord dell’Ucraina, vicino al confine bielorusso. Lo ha riferito Viacheslav Chaus, capo dell’amministrazione regionale di Chernihiv in una dichiarazione pubblicata su Facebook citato da Ukrinform. "Nelle ultime 24 ore, 53 corpi di persone civili uccise dai russi sono stati portati all’obitorio», ha detto.

9.28 - Ministro Difesa, bombardati 400 scuole e 110 ospedali. «In tre settimane quattrocento scuole sono state distrutte, centodieci ospedali, più di mille edifici residenziali, più di cento cittadini ucraini sono rimasti seppelliti sotto le macerie. Tutto questo sotto costanti bombardamenti con operazioni di salvataggio impedite dai bombardamenti». Lo ha dichiarato il ministro della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov, intervenendo all’audizione della sottocommissione Sicurezza e difesa del Parlamento europeo.

9.25 - Zelensky, si va costruendo nuovo Muro in Europa. Rivolgendosi alla Camera bassa del parlamento tedesco, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha esortato la Germania ad abbattere il nuovo «muro» che si sta costruendo in Europa contro la libertà da quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina. «Caro Cancelliere Scholz, distrugga questo muro, dia alla Germania il ruolo di leader che merita», ha affermato Zelensky in collegamento video.

9.25 - Zelensky a Bundestag, con noi esitate pensate solo a economia. «Abbiamo sempre detto che Nord Stream 2 fosse un’arma e abbiamo sentito rispondere che fosse economia, economia, economia». Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky parlando al Bundestag tedesco. «Anche adesso esitate sull'ingresso dell’Ucraina nell’Europa. È un’altra pietra per il muro», ha aggiunto nel suo discorso. «Abbiamo percepito resistenza, percepiamo che volete economia, economia economia», ha incalzato.

8.48 - Monito di Mosca a Paesi che inviano armi a Kiev. La diplomazia russa ammonisce i Paesi che inviano armi all’Ucraina, menzionando esplicitamente la Slovacchia: «Se adottano questa decisione, non soltanto la Slovacchia ma anche gli altri Paesi, creano problemi a se stessi. Creano problemi diretti a se stessi con le loro proprie mani» ha detto la portavoce della diplomazia russa, Maria Zacharova, commentando le notizie relative all’autorizzazione che Bratislava avrebbe dato di fornire a Kiev sistemi di missili antiaerei. Zacharova ha aggiunto che attualmente «non si può parlare di un processo di negoziazione attivo» con l’Occidente, ma che sussistono «determinati contatti su determinati problemi che emergono». Non ha invece commentato le dichiarazioni del ministro degli Esteri polacco, Zbigniew Rau, il quale ha affermato che il suo Paese potrebbe sostituire la Russia nel G20.

8.46 - Le forze russe hanno colpito un deposito di armi e munizioni ucraino a Sarny. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. «La sera del 16 marzo, armi di precisione hanno colpito un deposito di munizioni a Sarny, nella regione di Rivne», ha detto Konashenkov in una conferenza stampa. «Il deposito, che conteneva missili e munizioni, compresi i missili tattici Tochka-U, è stato distrutto», ha aggiunto.

8.46 - Vicesindaco, nemmeno un edificio integro a Mariupol. «Non è rimasto un solo edificio integro a Mariupol, nella regione di Donetsk, o è distrutto o è danneggiato. Credo che l’80-90% sia stato bombardato». Lo ha affermato il vicesindaco della città Sergei Orlov in un’intervista a Forbes Ucraina. "Le infrastrutture sono quasi inesistenti e i residenti soffrono per la mancanza d’acqua - ha raccontato - hanno sciolto la neve, raccolta nelle pozzanghere e scaricata dalle batterie». Orlov ha ribadito che la città ha un disperato bisogno di un corridoio umanitario e di un’evacuazione.

8.45 - Facebook e YouTube hanno rimosso il video falso in cui il presidente ucraino Zelensky esortava le truppe del suo paese ad arrendersi alle forze russe. Il video 'deepfake', il primo di questa guerra, si è diffuso rapidamente online ieri. Il finto Zelensky parlava su un podio presidenziale con lo stemma ucraino e diceva al suo popolo di deporre le armi. Il portavoce di YouTube Ivy Choi ha in seguito spiegato che il video e i relativi caricamenti sono stati rimossi dalla piattaforma perché violano le politiche di disinformazione dell’azienda: «Consentiamo questi video solo se forniscono un contesto educativo, documentaristico, scientifico o artistico». Lo stesso Zelensky lo ha pubblicamente dichiarato falso il video su Instagram.

8.43 - Nelle ultime 24 ore, la difesa aerea delle forze armate ucraine ha distrutto 10 bersagli aerei nemici. Lo riferisce il centro stampa dello Stato maggiore delle Forze armate, come riferisce l’agenzia di stampa ucraina Unian. "Ieri 10 bersagli aerei nemici sono stati distrutti: due cacciabombardieri Su-34, tre caccia Su-34SM, tre elicotteri e un UAV (drone, ndr) di livello operativo-tattico», si legge nella nota. Si segnala che sono in corso di chiarimento le informazioni sul tipo di un altro aereo abbattuto e sulla morte dei piloti.

8.36 - Ministro dell'Interno, sabotatori russi sono dovunque. «I sabotatori russi sono ovunque in Ucraina, in tutti gli angoli, anche nelle regioni occidentali. Sono presenti pure nelle regioni di Lviv, Ivano-Frankivsk e Rivne. Noi non nomineremo più le aree in cui non ci sono stati bombardamenti». Lo ha affermato il ministro dell’Interno ucraino Denis Monastyrsky, citato dal servizio stampa del Consiglio dei Ministri. Secondo il capo del ministero dell’Interno, i sabotatori nemici sono detenuti in diverse regioni del Paese.

8.27 - Zelensky sente Erdogan e a breve intervento al Bundestag. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha avuto colloqui telefonici con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, e con il premier canadese, Justin Trudeau, e si rivolgerà questa mattina al parlamento tedesco, in un collegamento video.

«Ho parlato con gli amici dell’Ucraina, il presidente turco Erdogan e il premier canadese Trudeau, ringraziandoli per il loro sostegno. Mi rivolgerò al parlamento tedesco giovedì mattina. Continuerò a spingere per un sostegno ancora più grande all’Ucraina», ha affermato Zelensky.

8.20 - «La Russia continua a lottare per un ordine mondiale libero dal nazismo e dal genocidio». Lo ha detto Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza ed ex presidente della Russia, citato dalla Tass.

7.56 - L’invasione russa è «in gran parte in stallo su tutti i fronti». Lo afferma su Twitter il ministero della difesa britannico che ha rilasciato il suo ultimo rapporto di intelligence. «Le forze russe hanno fatto progressi minimi su terra, mare o aria negli ultimi giorni e continuano a subire pesanti perdite - si legge nel tweet - La resistenza ucraina rimane forte e ben coordinata. La stragrande maggioranza del territorio ucraino, comprese tutte le principali città, rimane in mani ucraine».

7.48 - La Russia potrebbe aver iniziato la terza guerra mondiale: lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una intervista all’emittente americana Nbc. "Nessuno sa se possa già essere iniziata", ha dichiarato Zelensky, ribandendo che il popolo ucraino è "invincibile". "Qualsiasi guerra - ha aggiunto - potrebbe essere conclusa al tavolo dei negoziati". "Se lanciano deliberatamente questi missili contro asili, scuole o università questo significa superare ogni linea - ha affermato -. Cos'altro dovremmo aspettare? Lasciare che i russi uccidano 200, 300 o 400 bambini?". "Le forze russe possono occupare il territorio, ma non possono prendere la dignità e l'amore dell’Ucraina per il suo Paese. Anche quegli insediamenti che sono stati ridotti in macerie dall’artiglieria russa, anche quegli insediamenti non sono stati conquistati dai russi", ha sottolineato.

7.42 - «Non c'è un processo di negoziazione attivo al momento» con gli Usa. «Noi abbiamo contatti separati su questioni che emergono singolarmente». Lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova in un’intervista con il Soloviev Live, secondo quanto riporta l'agenzia Tass.

7.42 - Notte di relativa calma a Leopoli e nell’Ovest dell’Ucraina dopo giorni segnati dagli allarmi anti-aerei. Dopo una giornata nella quale le sirene hanno suonato una sola volta, nella mattinata, nella principale città dell’Ovest del Paese e nei suoi dintorni non si è verificato alcun attacco da parte dell’esercito russo.

7.41 - Colpita Merefa, "vittime tra i militari ucraini". La Russia ha attaccato nella notte la città di Merefa nell’Oblast’ di Kharkiv, nella parte orientale dell’Ucraina. Gli amministratori locali hanno riferito che ci sono vittime tra i militari ucraini. Lo riporta The Kyiv Independent. Merefa, che ha 21.500 residenti, è stata colpita da un attacco aereo, una scuola locale è stata danneggiata e il centro comunitario locale distrutto.

7.38 - Zelensky, parlato al telefono con Erdogan e Trudeau. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio delle prime ore di oggi, citato da Interfax, ha detto di aver «parlato con gli amici dell’Ucraina: il presidente della Turchia Erdogan e il primo ministro del Canada Justin Trudeau». «Li ho ringraziati per il sostegno. Oggi mi rivolgerò al parlamento tedesco. Continuerò a spingere per un sostegno ancora maggiore all’Ucraina», ha aggiunto Zelensky.

7.19 - «I negoziati tra l’Ucraina e la Russia sono abbastanza difficili». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista con il canale televisivo americano Nbc. «I negoziati sono ancora in corso e sono abbastanza difficili», ha sottolineato il presidente ucraino e ha osservato che «qualsiasi guerra potrebbe essere finita al tavolo dei negoziati». Allo stesso tempo, non ha commentato le informazioni apparse in precedenza nei media sulle presunte condizioni di un possibile accordo tra le parti.

6.52 - Missile colpisce palazzo a Kiev, un morto e tre feriti. Parti di un missile da crociera russo abbattuto dalla contraerea hanno colpito un edificio residenziale a Kiev, questa mattina alle 6.50 locali, causando un morto e tre feriti. Lo riferisce il Servizio di emergenza statale ucraino, secondo cui il palazzo è stato colpito al 16 piano, dove si è sviluppato un incendio.

6.43 - Mercantile panamense affondato da russi, salvo l'equipaggio. Una nave mercantile battente bandiera panamense è stata affondata dal lancio di missili russi nel Mar Nero e altre due sono state danneggiate, ha annunciato mercoledì l’amministratore dell’Autorità marittima di Panama, Noriel Arauz. Gli equipaggi sono sani e salvi, ha detto. «Sappiamo che tre barche con bandiera panamense sono state vittime di attacchi missilistici russi», ha detto Arauz ai giornalisti. Una di queste navi «è affondata e due restano a galla ma hanno subito danni materiali», ha aggiunto. «La Marina russa» vieta a 200-300 navi di diverse nazioni di «lasciare il Mar Nero», ha denunciato l’amministratore dell’Autorità marittima panamense. Una dozzina di barche battenti bandiera panamense, dedicate in particolare al trasporto di cereali, e circa 150 membri dell’equipaggio di queste navi, sono bloccate. Il 25 febbraio, dopo un primo attacco contro una nave battente bandiera panamense, le autorità del Paese centroamericano hanno chiesto «urgentemente» di evitare di navigare nelle acque ucraine e russe nel Mar Nero e nel Mar d’Azov. «Le navi panamensi nei porti ucraini o in transito nell’area devono osservare un’estrema vigilanza e aumentare le condizioni di sicurezza a bordo per proteggere imbarcazione ed equipaggio», ha avvertito l’Autorità marittima panamense.

5.37 - Nel teatro di Mariupol bombardato dalle forze russe erano presenti almeno 500 civili. Lo riferisce Human Rights Watch. Maxar Technologies, una società privata statunitense, ha distribuito immagini satellitari raccolte il 14 marzo che mostravano la parola «bambini» in caratteri russi di grandi dimensioni, dipinta per terra fuori dall’edificio. «Ciò solleva serie preoccupazioni su quale fosse l’obiettivo previsto in una città in cui i civili sono già sotto assedio da giorni e le telecomunicazioni, l’elettricità, l’acqua e il riscaldamento sono stati quasi completamente interrotti», ha affermato Belkis Wille, esponente della Ong.

4.23 - Sono almeno 7.000 i soldati russi morti in 21 giorni di guerra in Ucraina. La stima - riportata dal New York Times - è stata elaborata da fonti Usa. I soldati russi rimasti feriti nei combattimenti sono invece oltre 14.000, molti dei quali sono già stati rimpatriati passando dalle basi in Bielorussia.

3.33 - Missili su Sarny; 2 aerei russi abbattuti nella regione di Kiev. Due aerei russi, un Su 25 e un Su 35, sono stati abbattuti nella regione di Kiev, secondo i media ucraini. Nella notte sono risuonate ancora le sirene per un attacco aereo. Sempre secondo la stampa locale le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico su Sarny, centro nella provincia di Rivne, nell’Ovest dell’Ucraina a circa 50 km dal confine con la Bielorussia. Infine il numero dei civili morti a Chernihiv mentre erano in coda per il pane è salito a 13.

