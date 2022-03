Tragedia in Belgio, auto contro folla provoca 6 morti. 2 fermati, esclusa pista terroristica

Sono almeno sei le vittime in Belgio, dove un’auto è piombata sulla folla che festeggiava il carnevale di Strèpy-Bracquegnies, villaggio della Vallonia. Secondo quanto riporta la stampa belga, citando il sindaco di La Louvière Jacques Gobert, dopo avere investito la folla, l’auto è fuggita. Il bilancio è di 12 feriti gravi e numerosi lievi. Sul posto soccorritori e polizia belga. Da quanto si apprende, non è privilegiata la pista terroristica

La festa trasformata in dramma

Alle 11 al municipio di La Louviere si terrà un punto stampa sull'incidente. Sul posto è arrivato il giudice istruttore competente. Non sono ancora emerse informazioni chiare sulla natura del gesto. Il sindaco della città Jacques Gobert aveva inizialmente parlato del fatto che il conducente dell’auto è fuggito dal posto ed è stata poi «intercettato». Alcuni media hanno parlato di un inseguimento della polizia, ma la polizia non ha confermato. "Tutto ciò che si sa è che un’automobile è precipitata a tutta velocità nella folla. Si è trattato di un atto deliberato o no? L'inchiesta lo dirà", ha aggiunto in un secondo momento il sindaco di La Louviere. «Le mie più sentite condoglianze ai familiari e agli amici delle persone decedute e ferite nell’incidente di questa mattina a Strépy - ha scritto su Twitter la ministra dell’Interno belga Annelies Verlinden -. Quella che doveva essere una festa conviviale si è trasformata in un dramma. Seguiamo la situazione da vicino».

Due persone fermate dopo l'incidente

Ci sono due persone fermate che vengono interrogate, entrambe di La Louviere, nate rispettivamente nel 1988 e nel 1990.E' quanto emerso

dall’autorità giudiziaria in conferenza stampa.

Non ci sono bambini o minori tra le vittime

Non ci sono bambini o minori" tra le vittime dell’incidente di Strepy Bracquegnies in Belgio. E' quanto hanno chiarito dal comitato di crisi nel corso della conferenza stampa al municipio di La Louviere

Cos'è il carnevale dei Gilles

In Vallonia il Carnevale ha una tradizione di origine antica e popolare nata per celebrare la fine dell’inverno e l’inizio della primavera con una grande festa di strada con allegri cortei e gente mascherata. Molte città valloni conservano gelosamente la loro festa di Carnevale, i loro personaggi tipici come i Blancs Moussis di Stavelot o i Gilles di Binche riconosciuti patrimonio immateriale mondiale dell’Unesco. Le Gilles fanno la loro apparizione dalle 4 del mattino fino a tarda ora e ballano in strada sulle note di canzoni tradizionali. L’auto in corsa questa mattina alle 5 - a Strépy-Bracquegnies, villaggio La Louviere in Vallonia - si è lanciata proprio sulla folla festante che si era radunata per il passaggio dei Gilles. Nel villaggio oggi era oggi la data fissata per l’inizio della tradizionale raccolta dei Gilles in cui i partecipanti passano di casa in casa. Una festa che sarebbe dovuta continuare fino al 23 marzo, ma che è stata brutalmente fermata dalla folle corsa di auto che ha ucciso 4 persone e ferite una ventina.

