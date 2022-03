Covid: a Shanghai lockdown per settore

La città di Shanghai ha imposto a partire da oggi un lockdown per settore, a fronte dell’aumento dei contagi dell’epidemia di Covid-19 legata alla variante Omicron. Lo ha annunciato ieri il governo locale. La parte orientale della città sarà confinata per cinque giorni per consentire lo screening della sua popolazione, seguita poi dalla parte occidentale per la stessa durata dal primo aprile. Shanghai ha una popolazione totale di 25 milioni.

Il centro finanziario cinese ha riportato un record di 3.450 casi asintomatici di Covid-19 e 50 casi sintomatici il 27 marzo, rispetto ai 2.631 nuovi casi asintomatici e 47 nuovi casi con sintomi segnalati il giorno prima.

Petrolio: ancora giù con lockdown Shanghai, Wti e Brent

I prezzi del petrolio scendono ancora, appesantiti dal lockdown in due fasi a Shanghai per contrastare la nuova ondata di Covid, che potrebbe giustificare la politica dell’Opec di aprire modestamente le valvole del greggio. I future sul Wti scendono del 5,6% a 107,49 dollari al barile, quelli sul Brent cedono il 5,2% a 114,37.

Il ribasso è causato dal blocco in due fasi imposto dalle autorità cinesi a Shanghai che colpirà gli spostamenti e l’attività manifatturiera di un’area di 26 milioni di abitanti. La notizia ha sorpreso gli operatori dopo che venerdì le quotazioni del greggio si erano bruscamente impennate per l’attentato dei ribelli yemeniti Houthi al sito dell’Aramco in Arabia Saudita.

