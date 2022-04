Ucraina, nuove sanzioni Ue: "Porti vietati a Mosca e stop ai tir russi". Orrore a Borodyanka

Le sirene di allarme per possibili incursioni aree sono tornate a suonare stamane in quasi tutta l'Ucraina. Lo segnalano i media locali. Da Kiev, a Odessa, da Kharkiv a Leopoli, da Donetsk e Zaporizhzhia. Ma la mattinata è stata segnata principalmente dall'attacco senza esclusione di colpi proprio a Mykolaiv.«Le truppe russe hanno effettuato attacchi con le munizioni a grappolo vietate dalla convenzione di Ginevra. Gli alloggi civili e le strutture mediche, incluso un ospedale pediatrico, sono stati colpiti. E ci sono stati morti e feriti, compreso un bambino». Lo ha denunciato lo stato maggiore ucraino nel bollettino quotidiano sulla guerra diramato stamane, come riporta Ukrinform.

Borodyanka come Bucha

«Ci sono già informazioni che il numero delle vittime degli occupanti potrebbe essere ancora più alto a Borodyanka e in alcune altre città liberate che a Bucha». A denunciarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video. «In molti villaggi dei distretti liberati di Kiev, Chernihiv e Sumy, gli occupanti hanno fatto cose che la gente del posto non ha visto nemmeno durante l’occupazione nazista 80 anni fa», aggiunge.

Diplomatici occidentali in Russia a rischio espulsione. E in Italia...

La Russia risponderà in maniera proporzionale e «simmetrica» all’espulsione dei suoi diplomatici da diversi Paesi occidentali: l’avvertimento arriva dall’ex presidente russo e vice capo del consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev. «Tutti conoscono la risposta: sarà simmetrica e distruttiva delle relazioni bilaterali», ha detto Medvedev in un post sul suo canale Telegram. «Chi hanno punito? Prima di tutto se stessi».

Ieri l’ambasciatore russo a Berlino è stato convocato al ministero degli Esteri tedesco, dove è stato informato dell’espulsione di 40 dipendenti della missione diplomatica russa. Anche a Parigi è trapelato che la Francia espellerà dal Paese 35 diplomatici russi. Il 29 marzo, numerosi altri Paesi europei -tra cui Belgio, Paesi Bassi e Irlanda- hanno annunciato l’espulsione dei diplomatici russi per via dell’invasione in Ucraina. In precedenza, numerosi altri Stati dell’Unione Europea, tra cui Lituania, Lettonia, Estonia, Bulgaria, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca, avevano chiesto che i diplomatici russi lasciassero il territorio dei loro Paesi.

«Se continua così, sarà opportuno chiudere la porta delle ambasciate occidentali», ha continuato Medvedev. «Sarà più economico per tutti. E poi finiremo per guardarci l’un l’altro in nessun altro modo che attraverso il mirino delle armi». L'Italia, dal canto proprio, ha espulso 30 diplomatici scatenando la reazione verbale della Russia.

Ue: "Porti europei vietati a Mosca, stop anche a tir russi"

Stop all’import di carbone dalla Russia, che vale 4 miliardi di euro l’anno e divieto di accesso ai porti europei per le navi di Mosca o comunque appartenenti a compagnie russe con alcune eccezioni riguardanti il trasporto di prodotti alimentari, aiuti umanitari e energia. Sono due dei sei pilastri del quinto pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione Ue e illustrato dalla presidente Ursula von der Leyen. Anche per le compagnie di trasporto su strada russe e bielorusse sarà vietato l’accesso in Ue.

La cronaca di giornata

15.31 -Putin, pressioni europee su Gazprom provocano danni - «La situazione energetica globale sta peggiorando a causa delle misure rozze e non di mercato, compresa la pressione amministrativa sulla nostra compagnia Gazprom, prese in alcuni Paesi europei». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass, parlando a un incontro con esponenti del settore agroalimentare locale.

15.19 - Putin, possibili limiti export di cibo verso Paesi ostili - La Russia dovrà essere "più prudente" con le esportazioni di cibo all’stero, «specialmente verso i Paesi ostili». Lo ha detto il presidente Vladimir Putin citato dalla Tass prefigurando una limitazione all’export.

15.16 - Putin,Occidente vuole scaricare errori economici su Russia - «L'Occidente sta cercando di scaricare i propri errori economici sulla Russia, per risolvere i problemi a spese» di Mosca. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass.

14:22 Nuovo scambio di prigionieri, 86 per parte - Gli eserciti russo e ucraino hanno compiuto un nuovo scambio di prigionieri con ciascuna delle due parti che ha rilasciato 86 soldati nemici. Lo riferiscono le agenzie russe. Secondo la Tass, all’ultimo momento è fallito un

accordo per ottenere da parte di Mosca la liberazione di quattro specialisti dell’agenzia atomica Rosatom rimasti in Ucraina.

14:21 Sindaco, a Borodyanka 200 civili sotto le macerie - «Ci sono i corpi di circa 200 civili sotto le macerie dei palazzi colpiti a Borodyanka dai bombardamenti russi. Il 24 febbraio siamo stati la prima città ad essere bombardata. Stiamo cominciando adesso a portare via i corpi perché i russi non ce lo hanno permesso fino a quando c'è stata l’occupazione. Ci hanno detto che potevamo evacuare ma sparavano a chiunque uscisse in strada, affiggendo cartelli affinché restassimo in casa e disegnando il simbolo dell’occupazione ovunque». Lo ha detto il sindaco di Borodyanka, Georgiy Erko, all’inviato dell’Ansa sul posto. I militari russi si sono ritirati dalla città il primo aprile.

14:15 Mosca accusa, Kiev prepara messinscena a Moshchun - I servizi speciali ucraini lo scorso 4 aprile hanno inscenato un finto ritrovamento di civili uccisi dalle truppe russe nel villaggio di Moshchun, 23 chilometri a Nord Est di Kiev, e ne stanno per diffondere le immagini ai media occidentali. E’ l’accusa lanciata dal ministero della Difesa russo, che ha bollato come una falsificazione anche le immagini di civili uccisi giunte da Bucha. «I servizi speciali ucraini hanno organizzato simili attività anche a Sumy, Konotop e altre città», afferma il portavoce della Difesa di Mosca, Igor Konashenkov.

13:57 - Media: Ue verso stop 9 mld import carbone e altri prodotti - La Commissione europea proporrà ai partner Ue nuove sanzioni contro la Russia, incluso il divieto di importazioni di carbone, legno, prodotti chimici e altri prodotti per un valore di circa 9 miliardi di euro all’anno. Lo riporta il sito di Reuters citando una fonte dell’Ue. Proporrà, inoltre - riferisce la stessa fonte - un divieto di esportazione verso la Russia per un valore di altri 10 miliardi di euro l'anno per semiconduttori, computer, tecnologia per il gas Gnl e altre apparecchiature elettriche e di trasporto.

13:51 Troupe Cnn si salva da lancio granate a Mykolaiv - Una troupe della Cnn è riuscita a fuggire dopo essere stata sfiorata da un lancio di granate nella zona di Mykolaiv. «La granata è caduta molto vicino a noi. Ci siamo messi al riparo e poi sono cadute altre due granate, una delle quali a 10 metri da una delle nostre auto», raccontano i giornalisti in un video in cui si riprende il fuoco dell’artiglieria e i giornalisti che riescono a mettersi al riparo e a fuggire in auto.

13:27 Mosca non esclude incontro Putin-Zelensky, ma dopo intesa - Il Cremlino non esclude la possibilità di un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky ma lo ritiene realizzabile solo dopo che si sia trovato un accordo su una

bozza di intesa. Lo riferisce l’agenzia Tass.

13:27 Bombe su Ecoparco di Kharkiv, tigri e leoni saranno soppressi - Distrutto dai bombardamenti russi l'Ecoparco di Kharkiv, nell’Ucraina orientale. Gli animali di grandi dimensioni - tigri, leoni e orsi - dovranno essere soppressi, perché non c'è modo di trasportarli. Lo rende noto il fondatore dell’Ecopark Alexander Feldman in un video messaggio, citato da Ukrainska Pravda. «L'Ecopark non c'è più. Dopo i massicci bombardamenti di ieri, posso dire che il parco è quasi distrutto. I recinti, l'intera infrastruttura non ci sono più. Tigri e leoni sono miracolosamente sopravvissuti, ma le loro gabbie sono rimaste gravemente danneggiate e potrebbero fuggire in qualsiasi momento. L’edificio dove si trovano gli orsi è stato colpito», ha detto Feldman. «Oggi si sta prendendo una decisione, abbiamo un’ora fino a sera, o per uccidere tutti, farli addormentare, o pensare al trasporto. Ma non c'è nessun posto dove mandarli».

13:25 Corpi sotto le macerie e torture a Borodyanka - Ci sono molti palazzi crollati a Borodyanka, a venti chilometri da Bucha. Gran parte della città, dalla quale i russi si sono ritirati il primo aprile, è stata distrutta dai bombardamenti degli aerei russi e si stanno recuperando i corpi sotto le macerie. In un altro punto è stato trovato il cadavere di un uomo con segni di torture: aveva la mani legate e una busta alla testa. E’ quanto ha appurato l'inviato dell’Ansa sul posto.

13:20 Il Cremlino attacca l'Europa, 'manca di lungimiranza' - Per il Cremlino l’espulsione dei diplomatici da parte di diversi paesi europei dimostra la "mancanza di lungimiranza" europea.

13:04 Kiev, almeno 165 bambini uccisi da inizio invasione - Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina a oggi, sono almeno 165 i bambini che sono rimasti uccisi e 266 quelli feriti. A dirlo è un rapporto della Procura generale del Paese. «Questi numeri non sono definitivi», si legge nel documento nel quale viene spiegato che «i dati continuano a essere raccolti nelle zone di conflitto, in quelle temporaneamente occupate e in quelle liberate, in particolare a Mariupol e in alcuni settori di Kiev e nelle regioni di Chernihiv e Luhansk»

13:00 Governatore, a Konotop corpi 3 civili con segni tortura - L’esercito ucraino ha trovato i cadaveri di almeno tre civili con segni di tortura nella città di Konotop, nell’Oblast di Sumy. Lo riferisce il governatore della regione, Dmytro Zhyvytsky.

12:47 Cancelliere austriaco incontrerà Zelensky a Kiev - Il cancelliere austriaco Karl Nehammer (OeVP) entro la fine di questa settimana si recherà in Ucraina. A confermare il viaggio, che avverrà nei «prossimi giorni», la cancelleria federale. In territorio ucraino è previsto un incontro con il presidente Volodymyr Zelensky. Per motivi di sicurezza, per il momento, non vengono forniti dettagli.

12:30 Kiev, trovati casi torture di massa, anche bimbi - «Numerosi casi di tortura di civili si registrano nei territori liberati dagli occupanti razzisti». Lo denuncia il difensore civico ucraino Lyudmila Denisova su Telegram. «Bambini di meno di 10 anni uccisi con segni di stupro e tortura sono stati trovati nella città di Irpin», aggiunge. "Nella regione di Kiev, il 'campo per bambini di Prolisok' ha ospitato per tre settimane la base di un’unità dell’esercito razzista. Nel seminterrato sono stati trovati cinque cadaveri di uomini con le mani legate dietro la schiena. Sono stati torturati e poi uccisi a sangue freddo. Una delle vittime aveva il cranio schiacciato», aggiunge.

12:22 Kiev, famiglia colpita da mina anticarro, 2 morti - La famiglia di un operatore sanitario del villaggio di Pryputni, nella regione di Chernihiv, è stata fatta saltare in aria da una mina anticarro lasciata dai russi: due persone sono rimaste uccise e altre due sono in terapia intensiva. Lo ha riferito l’ufficio del procuratore regionale di Chernihiv sulla sua pagina Facebook , come riferisce Ukrinform.

12:11 Mosca, distrutto da mare centro addestramento ucraino Ochakov - Armi russe ad alta precisione a lungo raggio basate sul mare hanno distrutto il centro di addestramento per operazioni speciali dell’Ucraina vicino alla città di Ochakov sul Mar Nero. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov, come riporta la Tass. «La sera del 4 aprile, armi ad alta precisione a lungo raggio basate sul mare hanno distrutto il centro di addestramento delle operazioni speciali dell’Ucraina vicino alla città di Ochakov, che era particolarmente utilizzato per ospitare mercenari stranieri», ha sottolineato.

11.59 Mariupol continua a essere al centro degli attacchi - Nel porto di Mariupol una nave civile battente bandiera della Repubblica Dominicana sta affondando dopo essere stata colpita dal fuoco russo. Lo riferisce il Servizio di frontiera ucraino citato da Ukrainska Pravda. Il bombardamento ha provocato un incendio nella sala macchine. Il capitano del canale internazionale della sicurezza marittima ha segnalato l’Sos e il messaggio: «Attenzione, la nave battente bandiera della Repubblica Dominicana è stata distrutta, incendio in sala macchine. Ci sono feriti».

11.00 Situazione complicata a Mariupol - Gli sforzi delle truppe ucraine per respingere l’esercito russo da Mariupol stanno incontrando delle difficoltà. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con le tv locali, secondo quanto riporta il Guardian. La situazione militare nella città portuale meridionale è «molto difficile», ha detto, aggiungendo che la Turchia ha proposto un piano per aiutare ad evacuare le persone ferite e i corpi dei morti dalla città, ma avvertendo che l’iniziativa dipende dalla volontà del presidente russo Vladimir Putin.

10.10 Von der Leyen e Borell presto a Kiev - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e l’alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell si recheranno questa settimana a Kiev per incontrare il presidente dell’Ucraina Volodymir Zelensky prima dell’evento 'Stand Up For Ukrainè sabato a Varsavia. Lo annuncia il portavoce della Commissione Eric Mamer in un tweet.

08:01 Torture a Konotop - I corpi di tre civili torturati sono stati trovati nel distretto di Konotop, nella regione di Sumy, nelle aree che erano state occupate dalle truppe russe. Lo ha scritto su Telegram, citato da Unian, Dmytro Zhyvytskyi, capo dell’amministrazione militare regionale di Sumy. I cadaveri sono stati trovati dai militari ucraini.

07.36 «La Russia sta cercando di coprire i crimini di guerra dei suoi soldati in Ucraina» - Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video notturno in cui accusa Mosca di montare un’operazione di «propaganda». «Dopo la scoperta delle uccisioni di massa di civili nella regione di Kiev, gli occupanti potrebbero avere un diverso atteggiamento in altre parti del paese», ha detto. «Stanno già lanciando una falsa campagna per nascondere la loro colpevolezza nell’uccisione di massa di civili a Mariupol. Faranno dozzine di interviste inscenate, nuove registrazioni e uccideranno persone per far credere che siano state uccise da altri».

06.43 Il controllodi Donesk e Luhansk - L’obiettivo della Russia è ora «stabilire il pieno controllo sul territorio delle regioni di Donetsk e Luhansk": è questa la valutazione dello stato maggiore dell’esercito ucraino, contenuto nell’ultimo aggiornamento sulla situazione.

Secondo Kiev, i russi stanno «reintegrando scorte di cibo, carburante, materiali lubrificanti e munizioni». E intanto continuano anche ad assediare la città di Kharkiv, che si trova a pochi chilometri dal confine russo, e a puntare al pieno controllo su Mariupol, con «continui bombardamenti di artiglieria che distruggono quartieri residenziali e infrastrutture cittadine».

4.41 Pubblicati i nomi dei soldati russi - Il collettivo di hacker Anonymous ha annunciato su Twitter di aver violato e messo in rete i dati personali relativi a 120mila soldati russi che partecipano all’invasione in Ucraina. Tutti dovrebbero essere portati dinanzi a un tribunale «per crimini di guerra», denuncia Anonymous. Il materiale riguarda date di nascita, indirizzi, numeri di passaporto e le unità militari di riferimento. Il collettivo -che ha dichiarato la «guerra informatica» al governo russo pochi giorni dopo l’inizio dell’invasione - promette che continuerà la sua battaglia «fino a quando la Russia non fermerà la sua aggressione».

00.41 L'assedio - In Ucraina, le truppe russe si stanno concentrando su un’operazione offensiva per «circondare le truppe ucraine e conquistare Kharkiv": ne è convinto Oleksandr Motuzyannyk, portavoce del ministero della Difesa ucraino.

