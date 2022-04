La Polonia acquista 250 carri armati americani Abrams e altre armi per 4,74 miliardi di dollari

E’ stato firmato oggi in Polonia il contratto per l’acquisto da parte del governo di Varsavia 250 nuovi carri armati americani Abrams che dovrebbero rafforzare l'esercito polacco negli prossimi quattro anni.

«Solo la Polonia sicura può contare sullo sviluppo» ha detto il ministro della difesa Mariusz Blaszczak che ha firmato il contratto in presenza dell’ambasciatore americano in Polonia Marek Brzezinski. Il ministro ha sottolineato l’impegno del suo governo a dissuadere ogni potenziale aggressore. Il costo dell’operazione ammonta a 4,74 miliardi di dollari; i primi 28 esemplari di Abrams sono già in Polonia, usati per l’addestramento.

