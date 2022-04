Ucraina, il piccolo Sasha è morto. Dopo giorni di ricerche la mamma comunica la tragica notizia

"Oggi abbiamo trovato il corpo di Sasha . Ringrazio tutti coloro che hanno creduto, che hanno aiutato nella ricerca, ringrazio tutti per le vostre preghiere e per la fede, vi ringrazio per il vostro sostegno. Sasha, il nostro piccolo angelo è già in paradiso! Oggi la sua anima ha trovato pace". Così, Anna Yakhno , madre del piccolo "Sasha" ha annunciato su Facebook la tragica notizia del ritrovamento del suo bambino. Alla marzo la donna aveva lanciato un appello dopo la scomparsa di Alexander “Sasha” Zsanovich Yahno, bimbo ucraino di 4 anni che era fuggito da Kiev. Il piccolo era sparito dal 10 marzo scorso quando, insieme con la nonna, tentò di scappare mentre i russi avanzavano in Ucraina. Insiem hanno attraversato il fiume Dnepr su una barca che è stata colpita e affondata dai russi, dopo aver abbandonato la casa in un paesino tra Kiev e Chernobyl. La nonna è stata trovata morta, mentre del bambino, l'unico che indossava un salvagente, si erano perse le tracce.

"Purtroppo ci è arrivata, dalla Signora Anna Yakhno - scrive l'associazione Cittadini del Mondo OdV, Cagliari - la terribile notizia del ritrovamento del corpo del piccolo Sasha! In questi tempi bui di una guerra scellerata e ingiustificabile, il miracolo del ritrovamento di Sasha in vita, che potesse riabbracciare i suoi genitori, non c’è stato!!! Alla mamma Anna e al papà le nostre condoglianze e un forte abbraccio in questo momento terribile!! Quando lo scorso 24 marzo ci è arrivata la mail con la richiesta di divulgare l’appello della mamma, avevamo la speranza che ci potesse essere un miracolo, che purtroppo non è avvenuto. Un grazie alle decine di migliaia di persone che hanno condiviso l’appello nei social network, un ringraziamento ai tanti mass media italiani e stranieri che hanno a loro volta pubblicato la notizia. Addio piccolo Sasha!! Insieme a te in nostro pensiero va anche ai tanti altri bambini che, in Ucraina e in tutti gli altri angoli della terra colpiti dalla guerra, fuggono e troppo spesso muoiono".