Ucraina: Zelensky, "Le nuove sanzioni non bastano". Kuleba alla Nato: "Dateci armi e sacrificheremo la vita"

Orrore senza fine nei racconti e nelle descrizioni dall'Ucraina dei territori liberati dagli occupanti russi. Kiev invita ad evacuare tre regioni orientali. La Cina chiede agli Usa di revocare le sanzioni. Von der Leyen: "Pechino prenda una posizione chiara sulla guerra". Il Papa: "Assistiamo all'impotenza dell'Onu".

Il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia decise dall'Occidente dice il presidente ucraino "sembra efficace, ma non è abbastanza". Intanto ancora pesanti combattimenti nell'Est del Paese e Kiev invita i residenti delle regioni di Lugansk, Donetsk e Kharkiv ad evacuare. L'esodo preme anche sulla frontiera Usa: 1.700 provano ad entrare dal Messico.

La cronaca della giornata

8.29 - Finlandia ferma alla frontiera opere Hermitage, l'ira di Mosca - In Russia la chiamano già «la guerra dei quadri», ma per le autorità di Mosca si tratta di un vero e proprio «furto": il 2 e 3 aprile, ha riferito il ministero degli Estri russo, «le Dogane finlandesi hanno sequestrato alla frontiera tre veicoli diretti in Russia, adducendo una probabile violazione delle sanzioni europee contro la Russia». I veicoli trasportavano opere d’arte provenienti dai più importanti musei del Paese, dall’Hermitage di San Pietroburgo, dalla Galleria Tretyakov e dal Museo delle Belle Arti Pushkin di Mosca e che erano state esposte in Italia (Milano e Udine) e in Giappone.

8.27 - Kuleba a Nato, dateci armi e noi sacrifichiamo vita - «Ci sono due modi di approccio al tema della fornitura di armi. Il primo è quando non vuoi dare forniture e il tuo argomento è che non si deve fare perchè questo spingerà tutti nella guerra. Il secondo è completamente diverso: daremo tutte le armi necessarie all’Ucraina così che né noi né la Nato dovremo combattere questa guerra, perchè gli ucraini lo faranno per noi. Penso che il patto che gli ucraini stanno offrendo sia equo: se ci date le armi, noi sacrifichiamo le nostre vite e la guerra sarà contenuta in Ucraina». Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Affari esteri dei Paesi alleati.

8.23 - L’Ucraina annuncia di voler aprire oggi dieci corridoi umanitari - Lo afferma Iryna Vereshchuk, vice primo ministro dell’Ucraina. I residenti che cercano di lasciare la città assediata di Mariupol dovranno di nuovo usare i propri veicoli.

8.23 - «L'Austria espelle quattro diplomatici russi» - Lo dice il ministero degli Esteri austriaco ripreso dall’agenzia russa Tass.

8.19 - Kiev, truppe in tendopoli al confine, morale basso - «Alcune delle unità russe ritirate si trovano in tendopoli in diverse regioni della Federazione Russa al confine con l’Ucraina. Le condizioni morali e psicologiche di questo personale sono basse e tendono a deteriorarsi». Lo afferma lo Stato maggiore ucraino nel bollettino mattutino.

8.17 - Borrell, prima o poi embargo petrolio; spero prima - «L'embargo del petrolio non è nel pacchetto delle sanzioni in discussione ma ne parleremo lunedì al Consiglio affari esteri. Penso che prima o poi arriverà, spero più prima che poi». Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri della Nato.

8.17 - "A Mariupol oltre 5mila civili uccisi, 210 bimbi" - Oltre 5mila civili, compresi 210 bambini, sono stati uccisi a Mariupol dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Lo ha detto il sindaco della città del sud dell’Ucraina assediata, Vadym Boichenko, secondo quanto riporta il Guardian.

8.04 - Stoltenberg, è autodifesa anche con armi avanzati - «Come ha detto il ministro Kuleba, l’Ucraina ha bisogno di armi per difendere il proprio Paese. Ed è autodifesa anche con sistemi d’arma avanzati». Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa con il ministro ucraino Dmytro Kuleba all’arrivo alla riunione dei ministri degli esteri dell’Alleanza. Gli alleati hanno fornito armi all’Ucraina per anni e queste armi hanno provato la loro importanza sul campo ogni giorno. Vediamo le armi russe distrutte, abbiamo visto aerei russi abbattuti. Ovviamente questo è grazie soprattutto all’impegno e al coraggio delle forze armate ucraine ma gli equipaggiamenti forniti sono d’importanza vitale. Ho chiesto agli alleati di fornire ulteriore sostegno con diversi tipi di sistemi, sia armi leggere che armi pesanti», ha evidenziato.

8.01 - Kuleba, embargo a gas e petrolio, servono nuove Bucha? - «Noi insistiamo nel chiedere l'embargo al petrolio e al gas russo, la piena disconnessione da swift, i porti chiusi. Spero che non si arrivi a una situazione in cui servono altri shock come Bucha per imporre nuove sanzioni, non posso credere che il popolo ucraino debba soffrire così tanto per convincere i politici europei ad agire». Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba al Consiglio atlantico.

7.51 - Kuleba alla Nato, se ci date armi no altre Bucha - «Siamo sicuri che la migliore maniera per aiutare l’Ucraina sia dare tutto il necessario per contenere Putin e sconfiggere l’esercito russo sul territorio ucraino così che non vada oltre. Nelle settimane recenti le forze ucraine e l’intera nazione hanno dimostrato che sappiamo come combattere e vincere, ma senza il sostegno e le forniture sufficienti richieste dall’Ucraina questa vittoria sarà accompagnata da un enorme sacrificio. Più armi avremo e prima arriveranno, e più persone saranno salvate, più città e villaggi non saranno distrutti e non ci saranno più Bucha». Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri dell’Ucraina, Dmytro Kuleba, in un punto stampa con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Affari esteri dei Paesi alleati. «Questo il mio messaggio di oggi, è molto semplice. E chiedo agli alleati di mettere da parte le loro esitazioni, la loro riluttanza, a dare all’Ucraina tutto quanto di cui abbia bisogno, perchè le armi servono alla pace», ha aggiunto.

7.46 - Kuleba, Berlino faccia di più, ipocrite solo armi difensive - «Chi dice vi do armi difensive ma non offensive è un ipocrita. La Germania è passata dal non fornire alcun tipo di equipaggiamento ai sistemi anti tank ma è chiaro che può fare di più: quello che mi preoccupa sono i processi decisionali a Berlino, loro hanno tempo e noi no». Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba al Consiglio atlantico.

7.45 - Stoltenberg, oggi affrontiamo bisogno armi pesanti - «Abbiamo dato sostegno per molti anni formando centinaia di migliaia di forze ucraine e ora gli alleati stanno dando equipaggiamenti per sostenervi nella difesa. E’ urgente ulteriore sostegno e oggi affronteremo il bisogno di più sistemi di difesa aerea, armi anticarro, armi leggere e pesanti e altro». Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa con il ministro ucraino Dmytro Kuleba all’arrivo alla riunione dei ministri degli esteri della Nato. «Permettimi di esprimere quanto ammiriamo il vostro coraggio, la vostra leadership, il governo e il popolo dell’Ucraina e il coraggio e la forza dell’esercito ucraino. Quello che fate ogni giorno contro l’aggressione russa è qualcosa che ispira tutto il mondo», ha sottolineato Stoltenberg.

7.38 - Zelensky, per Mosca sanzioni deboli sono permesso attaccare - «Se non c'è un pacchetto davvero doloroso di sanzioni contro la Russia e se non c'è la fornitura delle armi di cui abbiamo un vero bisogno e che abbiamo chiesto molte volte, questo verrà considerato dalla Russia come un permesso. Un permesso ad andare oltre. Un permesso ad attaccare. Un permesso ad avviare una nuova sanguinosa ondata nel Donbass». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video di questa notte.

7.37 - «Ho tre richieste oggi per il Consiglio atlantico: armi, armi, armi» - Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba al Consiglio atlantico.

7.27 - Governatore Lugansk, continuano evacuazioni Donbass - Continuano, nell’Est dell’Ucraina, le evacuazioni di civili, in vista di una prossima offensiva russa contro il Donbass. Come ha annunciato il governatore della regione di Lugansk, Serghei Gaidai, «siamo riusciti solo oggi a far partire oltre 1.200 persone», in condizioni difficili poichè i bombardamenti continuano senza sosta sull'area, ha detto. «Chiedo alla gente di andarsene perchè vediamo chiaramente che, prima di passare all’offensiva totale, il nemico distruggerà completamente tutti questi luoghi», ha detto in una intervista televisiva, aggiungendo di partire prima che sia troppo tardi. Nel centro di Popasne, a sud di Sverodonetsk, l’evacuazione dei civili è stata bloccata dall’intensità dei bombardamenti.

6.00 - Circa 1.700 rifugiati ucraini sono arrivati a Tijuana, in Messico, sperando di riuscire a entrare negli Stati Uniti - Lo riporta Nbc news spiegando che nella città di confine, vicino San Diego, è stato allestito un centro accoglienza in una palestra per chi fugge dalla guerra in Ucraina. Secondo Cbs, i profughi sono arrivati in Messico con un visto turistico. Circa 150 ucraini vengono accolti negli Stati Uniti ogni giorno da quando il presidente americano Joe Biden ha annunciato di voler garantire l’ingresso nel Paese a 100.000 profughi.

