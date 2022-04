Ucraina, Putin rinuncia a Kiev ma avanza a Sud ed Est. Zelensky: "Borodyanka peggio che Bucha"

Quarantaquattresimo giorno di guerra in Ucraina. Il Pentagono ritiene che Putin abbia ormai rinunciato a conquistare Kiev ma non rallenta le sue forniture di armi all’Ucraina: anzi, si impegna a potenziare i rifornimenti. E mentre il G7 annuncia nuove sanzioni economiche e finanziarie contro Mosca, l’Ue chiede un embargo totale sul gas e sul petrolio russi ed i 27 ambasciatori dei Paesi membri danno il via libera al quinto pacchetto di sanzioni, che include tra l’altro il graduale embargo all’import di carbone russo (oggi è attesa la ratifica formale delle capitali). Russia fuori Consiglio diritti umani

La cronaca in tempo reale

7.34 - Dall'Australia 20 veicoli blindati a Kiev, partiti primi 4 - L’Australia diventa uno dei primi paesi a fornire veicoli speciali di combattimento all’incombente controffensiva in Ucraina contro l’invasione delle truppe russe, con una donazione di 20 veicoli blindati Bushmaster del valore di 50 milioni di dollari australiani (34 milioni di euro).

7.32 - I russi avanzano e bombardano città a Sud ed Est - Le forze russe continuano a bombardare le città meridionali e orientali ucraine e sono riuscite ad avanzare più a sud dalla città strategica di Izium, che rimane sotto il loro controllo. E’ l’ultimo aggiornamento dell’intelligence Gb, secondo la quale le forze russe si sono completamente ritirate dall’Ucraina settentrionale e almeno alcune di queste forze saranno trasferite nella parte orientale del paese per combattere in Donbass.

7.18 - L’esercito ucraino controlla l’intera regione di Sumy, nel Nord-Est del Paese - Lo ha annunciato su Telegram il capo dell’amministrazione militare della zona, Dimitro Zhyvytskyy, avvertendo tuttavia la popolazione che il territorio non era ancora sicuro, perchè l’esercito ucraino dovrà ora localizzare e neutralizzare le mine lasciate dalle forze russe.

6.44 - Le forze russe si sono completamente ritirate dall’Ucraina settentrionale - Lo riferisce l’intelligence militare britannica. Almeno alcune di queste forze militari russe saranno trasferite nella parte orientale del paese per combattere in Donbass, ha scritto su Twitter il ministero della Difesa britannico.

