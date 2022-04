Ucraina, sirene in tutte le regioni. Kiev: Mariupol non è caduta, combatteremo fino alla fine

Cinquantraeesimo giorno di guerra in Ucraina. Scaduto alle 5 ora italiana l'ultimatum delle forze russe agli ultimi difensori di Mariupol, asserragliati in un’acciaieria. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky definisci «disumana» la situazione nella città portuale assediata.

E sul fronte diplomatico, il miliardario russo Roman Abramovich si sarebbe recato a Kiev nel tentativo di riprendere i colloqui di pace tra Russia e Ucraina, affermano fonti informate. C'è poi il fronte sanzioni. Il sesto pacchetto di provvedimenti Ue contro Mosca prenderà di mira il petrolio e le banche. E naturalmente ci sono le questioni energetiche», ha affermato la Von der Leyen spiegando che l’Ue sta lavorando su «meccanismi intelligenti» in modo che il petrolio possa essere incluso anche nelle prossime sanzioni.

Intanto le sirene d’allarme antiaeree hanno risuonato anche stamattina, in quasi tutte le regioni. Il sindaco di Irpin, Oleksandr Markushin, ha affermato che finora il 71% della città ha subito danni per i bombardamenti russi. E resta la paura armi nucleari e chimiche. «I russi potrebbero essere disposti a usare armi nucleari tattiche» pur di vincere questa guerra, secondo Nina Krusciova, pronipote dell’ex leader sovietico Nikita Krusciov. Resti di armi chimiche sarebbero stati trovati nel villaggio di Bilka, secondo le autorità della città ucraina settentrionale di Trostianets.

La cronaca in tempo reale

16:07 - Spari su ragazzi che comprano il pane a Kherson, un morto - Nel villaggio di Gavrylivka, nella regione meridionale di Kherson, i soldati russi hanno sparato su un gruppo di adolescenti che stavano andando a comprare il pane, uno è rimasto ucciso. Lo hanno riferito i giornalisti del News of Novovorontsov citati dall’Agenzia Unian. Secondo i testimoni, i ragazzi stavano camminando per strada e parlavano al telefono quando le truppe russe hanno sparato colpi di avvertimento. Quando hanno cominciato a fuggire, i soldati hanno aperto il fuoco contro di loro, uno è morto per le ferite riportate.

15:51 - Kiev, Mariupol non è caduta, combatteremo fino alla fine - La città di Mariupol non è "ancora caduta» perchè i soldati che la difendono "combatteranno fino alla fine». Lo ha detto il premier ucraino, Denys Smihal in un’intervista all’Abc.

15:33 - Cinque bimbi uccisi da trappole con ordigni a Trostianets - Cinque bambini ucraini sono rimasti uccisi da mine e trappole lasciate dai soldati russi nella città di Trostianets, nella regione di Sumy, a Nord-Est del Paese. Lo riferisce il sindaco Yurii Bova in un commento a Channel 24, citato da un corrispondente di Ukrinform. "Cinque bambini sono già stati uccisi da mine e diverse trappole. Sono stati segnalati anche dei feriti. Ci sono molti ordigni di questo tipo», ha detto Bova. Il capo dell’amministrazione militare regionale di Sumy Dmytro Zhyvytskyi ha dichiarato in precedenza che nella regione vengono trovate centinaia di mine al giorno.

15:10 - Zelensky, non cederemo il Donbass alla Russia - «La battaglia per il Donbass per noi è molto importante». Lo ha detto il presidente ucraino Voldymyr Zelensky in un’intervista alla Cnn registrata qualche giorno fa sottolineando che Kiev «non cederà quella parte di territorio perchè farlo potrebbe condizionare il corso della guerra». «Non mi fido dell’esercito e della leadership russi», ha continuato. «Ecco perchè nonpossiamo perdere questa battaglia"

per l’est, ha sottolineato.

11.40 - Sbarco a Mariupol - Le forze russe potrebbero essere impegnate in queste ore nei «preparativi» per uno sbarco nella città portuale ucraina di Mariupol. In un aggiornamento sulla situazione sul terreno, la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar, ha infatti affermato oggi che il suo dicastero sta "verificando" informazioni giunte a Kiev su «preparativi nemici per un’operazione di sbarco navale» nella città assediata. Lo riporta Ukrinform.

11.38 - Kharkiv nel mirino - La Russia ha bombardato Kharkiv 23 volte nelle ultime 24 ore, uccidendo 3 civili. Lo ha reso noto il governatore dell’Oblast di Kharkiv, Oleh Synehubov, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Synehubov ha aggiunto che 31 persone sono rimaste ferite, inclusi quattro bambini, dagli attacchi delle forze russe a più quartieri di Kharkiv.

11.10 - Corpi estratti dalle macerie - Borodyanka, nella regione di Kiev, i corpi di 41 persone sono stati estratti da sotto le macerie. Lo rende noto il servizio di emergenza ucraino, citato da Ukrinform

10.50 - Mercenari accerchiati - Fino a 400 mercenari stranieri che combattono al fianco delle forze ucraine sono stati accerchiati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol: lo ha detto oggi il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. Lo riporta Interfax. Come è noto, la grande acciaieria - che con la sua vasta rete di tunnel consente di sfuggire agli assalti nemici - è diventata la base del battaglione nazionalista Azov.

10.40 - Fabbricata bombardata - Le forze russe hanno bombardato la notte scorsa una fabbrica militare alla periferia di Kiev: lo ha reso noto il ministero della Difesa. «Durante la notte, missili ad alta precisione lanciati da aerei hanno distrutto una fabbrica di munizioni vicino a Brovary, nella regione di Kiev», ha affermato il ministero in un messaggio pubblicato sul suo canale Telegram.

10.32 - L'appello da Mariupol - Chiediamo ancora una volta l'apertura di un corridoio umanitario per l’evacuazione dei civili, soprattutto donne e bambini, da Mariupol». Un appello lanciato su Telegram dalla vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk, che chiede inoltre «agli occupanti, anche attraverso le strutture internazionali competenti, di aprire un apposito corridoio per l’evacuazione dei soldati feriti» dalla città martire ucraina. La vicepremier aveva annunciato la sospensione nella giornata di oggi dei corridoi umanitari per l’impossibilità di trovare un accordo con Mosca sul cessate il fuoco e garantire quindi la sicurezza dei civili.

10.10 - Niente corridoi umanitari - Le autorità ucraine hanno annunciato la sospensione dei corridoi umanitari per l'evacuazione dei civili dall’Ucraina orientale, per mancanza di un accordo con l’esercito russo sul cessate il fuoco. «Questa mattina non siamo riusciti a negoziare un cessate il fuoco sulle vie di evacuazione con gli occupanti. Ecco perché, sfortunatamente, oggi non apriremo corridoi umanitari», ha detto su Telegram il vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk.

9.13 - Vienna, Putin collaborerà all'inchiesta su crimini guerra - Vladimir Putin «collaborerà all’inchiesta internazionale» sui crimini di guerra commessi secondo la comunità internazionale dalle forze russe in Ucraina: lo ha detto lo stesso presidente russo al cancelliere austriaco, Karl Nehammer, durante il loro incontro a Mosca lo scorso 11 aprile. Intervistato dalla Nbc, Nehammer ha inoltre riferito che Putin «non si fida del mondo occidentale. Quindi, questo sarà il problema in futuro», ha aggiunto. L’intervista, di cui è stata pubblicata un’anticipazione, verrà trasmessa oggi.

8.51 - Missili contro infrastrutture a Brovary, vicino Kiev - Un attacco missilistico russo ha danneggiato un’importante infrastruttura a Brovary, cittadina a circa 40 chilometri a Est di Kiev, secondo quanto riferito su Telegram dal sindaco Igor Sapozhko, che ha avvertito di possibili interruzioni alle fornire di elettricità e acqua. Non ci sono dettagli sull'entità della distruzione e sulle potenziali vittime, né l’informazione è stata ancora verificata in modo indipendente.

8.41 - Duma, Zelensky usa questione Crimea per prendere tempo - Dicendosi disponibile a discutere lo status della Crimea dopo il ritiro dell’esercito russo, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, «vuole solo guadagnare tempo». Lo ha dichiarato il presidente della Duma di Stato russa, Vyacheslav Volodin, come riporta Ria Novosti. «Vuole guadagnare tempo rivolgendosi contemporaneamente alla Nato per avere assistenza militare», ha scritto Volodin sul suo canale Telegram.

8.19 - Morto sul campo un altro generale russo - La Russia ha perso sul campo in Ucraina un altro generale: Vladimir Frolov, vicecomandante dell’ottava armata del distretto meridionale, le cui truppe hanno combattuto nell’assedio di Mariupol, è stato sepolto ieri a San Pietroburgo dopo essere morto in battaglia. Lo ha riferito il governatore locale, Aleksander Beglov, come riporta l’agenzia Ria Novosti. Frolov sarebbe l’ottavo generale ad aver perso la vita nell’operazione speciale militare lanciata da Mosca in Ucraina lo scorso 24 febbraio. «Oggi diciamo addio a un vero eroe», ha detto Beglov nel suo discorso alla cerimonia funebre, «Vladimir Petrovich Frolov è morto di una morte eroica in battaglia contro i nazionalisti ucraini. Ha sacrificato la sua vita affinché i bambini, le donne e gli anziani del Donbass non sentissero più le esplosioni di bombe. Per smettere di aspettare la morte e uscendo di casa, salutaci come se fosse l’ultima volta».

8.15 - Gb, flusso materiale bellico russo da Minsk a Ucraina est. L'obiettivo di Mosca rimane Kiev lontana da Nato - Le forze russe continuano a ridistribuire equipaggiamenti da combattimento e di supporto dalla Bielorussia verso l’Ucraina orientale, incluse le aree di Kharkiv e Severdonetsk: lo riporta il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento di intelligence sulla situazione nel Paese. Nel frattempo, l’artiglieria russa continua a colpire le posizioni ucraine nell’est del Paese, dove la Russia sta preparando un’altra offensiva, prosegue il rapporto sottolineando che - sebbene il focus operativo di Mosca si sia spostato sull'Ucraina orientale - l’obiettivo finale rimane lo stesso: costringere Kiev ad abbandonare il suo orientamento euro-atlantico ed affermare il proprio dominio regionale.

7.46 - L’esercito russo sta preparando un’operazione di sbarco in Ucraina - Lo riferisce nell’ultimo bollettino lo Stato maggiore ucraino, sottolineando che le informazioni «sono attualmente in fase di chiarimento». Lo riferisce l’agenzia ucraina Unian.

7.44 - Draghi, ho provato a fermare Putin - «Nella telefonata gli ho detto che lo chiamavo per parlare di pace, ho insistito "Decidete un cessate il fuoco". Mi ha risposto: "I tempi non sono maturi"». Così il premier Mario Draghi riferisce della sua telefonata con Putin di pochi giorni fa. «Ci siamo salutati con l’impegno di risentirci entro pochi giorni. Poi è arrivato l’orrore di Bucha. Comincio a pensare che abbiano ragione coloro che dicono: è inutile che gli parliate, si perde solo tempo».

7.36 - Presto offensiva russa su vasta scala - La Federazione russa potrebbe dare il via a un’offensiva su vasta scala in Ucraina tra la giornata di oggi e l’inizio della prossima settimana. Lo riferisce l’emittente americana Nbc, citando fonti di «alto livello» al Pentagono.

7.22 - Esplosioni sono state udite questa mattina nella capitale ucraina Kiev - Lo riporta la Bbc.

© Riproduzione riservata