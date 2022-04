Ucraina, Zelensky: “Vogliono cancellare il Donbass. 5mila bambini deportati”. 13 civili morti a Kreminna e Kharkiv

Nessuna tregua. Neanche a Pasqua. Alcune zone dell'Ucraina non esistono più o quasi. Come Mariupol, piegata da un mese di assedio. «La situazione lì è terribile da un punto di vista militare e umanitario. La città non esiste più», ha spiegato sottolineando che «quel che resta dei soldati ucraini e dei civili sono circondati dalle forze russe". «Continuano a lottare ma da come si comportano le forze di Mosca sembra che vogliano radere al suolo la città ad ogni costo», ha detto il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba. Un consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andriushchenko, ha aggiunto che le forze russe hanno annunciato che la città assediata sarebbe stata chiusa all’ingresso e all’uscita lunedì, avvertendo che gli uomini che restano in città «saranno controllati» per essere «ricollocati».

L'offensiva da Est

Nel frattempo, nel suo ultimo video-messaggio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito di un’imminente offensiva della Russia nella parte orientale dell’Ucraina. «Le truppe russe si stanno preparando per un’operazione offensiva nell’est del nostro Paese. Che inizierà nel prossimo futuro», ha detto Zelensky. «Vogliono letteralmente distruggere e mettere finire al Donbass - ha aggiunto il presidente ucraino -. Distruggere tutto ciò che un tempo dava gloria a questa regione industriale. Proprio mentre le truppe russe stanno distruggendo Mariupol, vogliono spazzare via anche altre città e comunità nelle regioni di Donetsk e Luhansk».

Aggiornamenti in diretta

12:22 - Medvedchuk chiede scambio 'con soldati e civili Mariupol' - Viktor Medvedchuk, il politico ucraino a capo del partito filorusso Scelta Ucraina, arrestato dalle autorità di Kiev, ha chiesto di essere scambiato con prigionieri di guerra e residenti di Mariupol. Lo riporta l’agenzia Tass, secondo la quale Medvedchuk ha fatto appello ai presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Putin ha sempre escluso uno scambio di prigionieri nella quale Medvedchuk venga consegnato a Mosca come contropartita, affermando che «si tratta di un politico ucraino».

12:15 - "Tutto il personale medico di Mariupol deportato a Dontesk" - «Le truppe russe hanno deportato tutto il personale medico da Mariupol, al momento la città non può fornire assistenza medica immediata o consulenza professionale». Lo ha detto il consigliere del sindaco della città Petro Andryushchenko in conferenza stampa, citato da Unian. "Tutti i medici e il personale medico sono stati deportati a Donetsk, quindi non ci sono medici o ospedali attivi a Mariupol. E' impossibile avere cure mediche», ha affermato Andryushchenko aggiungendo che i soldati russi continuano «a deportare con la forza cittadini ucraini in Russia»

12:12 - Kiev, sale a 7 morti bilancio attacco a Leopoli - E’ salito a 7 morti e 11 feriti, due dei quali in condizioni critiche, il bilancio dell’attacco missilistico russo sferrato questa mattina a Leopoli. Lo riferisce il presidente dell’amministrazione militare regionale di Leopoli, Maksym Kozytskyi, in conferenza stampa. «Quattro attacchi missilistici hanno colpito magazzini non utilizzati al momento dall’esercito, un’auto e una stazione di servizio», ha spiegato Kozytskyi, «sette persone sono morte e undici sono rimaste ferite, secondi i dati preliminari». E’ ancora in corso la rimozione della macerie.

12:09 - Cremlino, colloqui con Kiev lasciano molto a desiderare - «La dinamica dei colloqui con Kiev lascia molto a desiderare": lo afferma il Cremlino nel giorno in cui l’offensiva russa in Ucraina sembra accelerare. Mosca accusa gli ucraini di «non essere coerenti» e non rispettare i punti già concordati, Lo riporta la Tass.

12:07 - Cremlino, "Dinamica negoziati molto insoddisfacente" - L’operazione militare speciale russa in Ucraina «procede secondo i piani», ma risulta invece «molto insoddisfacente la dinamica dei negoziati». Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov.

«Il presidente ha recentemente affermato che l’operazione speciale sta andando secondo i piani», ha ricordato Peskov, «allo stesso tempo, a livello di esperti, continuano i contatti nell’ambito del processo negoziale». «Purtroppo, come ha detto già il presidente», ha continuato il portavoce, «la parte ucraina non dimostra una particolare coerenza sui punti concordati. La posizione cambia spesso e, ovviamente, la dinamica di avanzamento del processo negoziale è molto insoddisfacente, ma l’operazione militare continua».

11:55 - Kiev, 9 civili morti in nuovi bombardamenti Kharkiv - Nove civili sono morti e altri 25 sono rimasti feriti nei nuovi bombardamenti che hanno colpito la regione di Kharkiv nelle ultime 24 ore. Lo riferisce su Facebook l’amministrazione militare della seconda città ucraina. Nello specifico, sono state comunicate 6 vittime a Kharkiv, due a Derhachi e una a Zolochiv.

11:40 - Mosca, Kiev prepara provocazione con bombardamenti chiese - Mosca si è rivolta all’Onu, al Comitato internazionale della Croce rossa e all’Osce avvertendo che gli ucraini starebbero preparando una «provocazione» nel giorno della Pasqua ortodossa, il 24 aprile, con bombardamenti su alcune chiese per poi incolpare i russi. Lo ha detto il ministero della Difesa, citato dalla Tass. Il ministero afferma di avere «prove credibili» che sono in preparazione bombardamenti con mortai su chiese ortodosse nelle regioni di Zaporizhzhia, Nikolaev, Odessa, Sumy e Kharkiv.

11:39 - Kreminna, russi sparano a civili in fuga, 4 morti - Quattro civili che tentavano di fuggire questa mattina da Kreminna, città nella regione di Lugansk da oggi sotto il controllo di Mosca, sono stati uccisi dai soldati russi: lo ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergiy Gaidai. Lo riporta Unian. «La mattina del 18 aprile, i residenti di Kreminna hanno cercato di evacuare con i propri veicoli. I russi hanno aperto il fuoco su un’auto con civili a bordo. Quattro persone sono rimaste uccise. Una persona gravemente ferita è ancora sul posto. I medici non possono raggiungerla a causa dei bombardamenti senza fine», ha scritto Gaidai.

11:25 - Russia: Banca centrale, sanzioni iniziano a colpire economia - Le sanzioni imposte dopo il conflitto in Ucraina «hanno colpito in un primo momento il mercato finanziario anche se ora avranno un impatto più forte sull'economia» russa. Lo afferma, in un discorso alla Duma, la governatrice della Banca centrale russa Elvira Nabiullina secondo cui «il periodo in cui l’economia possa vivere sulle scorte è limitato». La governatrice ha sottolineato come la banca centrale non «proverà ad abbassare l’inflazione a ogni costo perché questo limiterebbe l’adattamento dell’economia» alla nuova situazione caratterizzata dalle sanzioni.

11:22 - Kiev, vinceremo grazie alle armi dei nostri partner - Il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, pubblica oggi un tweet in inglese in cui, con un gioco di parole sui temini 'law' (legge), 'NLaw' (acronimo del lanciarazzi portatile 'arma leggera anti-carro di nuova generazione) e "love" (amore) si dice sicuro della vittoria di Kiev sulla Russia grazie agli alleati di Kiev. «Sono un avvocato. Per me, lo stato di diritto è sempre stato un valore fondamentale. La Russia è arrivata da noi con la guerra, le uccisioni di massa e i saccheggi. Non esiste una legge per loro. Ma, grazie ai nostri partner, l’Ucraina ha NLaw per loro. Questo tipo speciale di 'amorè inevitabilmente vincerà», recita il messaggio.

11:20 - Sindaco, a Bucha ucciso un abitante su cinque - «Noi a Bucha stimiamo che sia stato ucciso un abitante su cinque di coloro che sono rimasti in città durante l’occupazione dell’esercito russo. Personalmente, come migliaia di miei concittadini, provo odio per coloro che hanno torturato e ucciso i pacifici abitanti di questo posto». Lo ha detto il sindaco di Bucha, Anatoliy Fedoruk, alla televisione ucraina, citato dall’agenzia Unian.

11:20 - Russia: Banca centrale, sconvolgimento economia paese - La Russia deve affrontare «nel secondo trimestre e nell’inizio del terzo», «cambiamenti strutturali della sua economia» a seguito delle sanzioni imposte dopo il conflitto in Ucraina, cambiando il suo «modello di business». Lo ha affermato, come riportano la Bloomberg e la Tass, la governatrice della Banca centrale Elvira Nabiullina intervenendo alla Duma, la camera bassa del Parlamento russo.

11:19 - Russia: sindaco Mosca, 200 mila posti di lavoro a rischio - Circa 200.000 persone rischiano di perdere il posto di lavoro a Mosca dopo che le aziende straniere hanno sospeso le operazioni o hanno deciso di lasciare il mercato russo. Lo ha riferito il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin spiegando che le autorità moscovite sono comunque pronte a supportarle offrendo loro impieghi temporanei.

11:03 - Governatore, russi hanno preso il controllo di Kreminna - L’esercito russo ha preso il controllo della città di Kreminna, nella regione di Lugansk. Lo ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergiy Gaidai, citato da Ukrinform. «Gli occupanti hanno preso il controllo di Kreminna. I combattimenti continuano», ha affermato. E ha aggiunto che l'evacuazione dalla città non è più possibile. «Abbiate cura dei vostri figli», ha detto rivolgendosi a coloro che non hanno ancora lasciato gli insediamenti bombardati dalle truppe russe.

10:52 - Cimiteri minati intorno a Kiev, sepolture impossibili - Dopo la ritirata dei russi dalla regione di Kiev, non è stato possibile procedere con le sepolture delle persone rimaste uccise perché i cimiteri sono stati minati dall’esercito russo. Lo riferiscono i media ucraini. Gli abitanti sono stati costretti a tenere i cadaveri di parenti e vicini nei cortili per diversi giorni e infine li hanno sotterrati nei terreni circostanti.

10:44 - Mosca pubblica primo elenco caduti ucraini, 23.367 - Mosca ha pubblicato, per la prima volta, l’elenco dei caduti del fronte ucraino nei combattimenti. «Il ministero della Difesa russo dispone di dati affidabili sulle vere perdite dell’esercito ucraino, della Guardia nazionale e dei mercenari stranieri», si legge nel comunicato diffuso sul canale Telegram del dicastero, «oggi le perdite documentate della parte ucraina ammontano a 23.367 persone». Il ministero della Difesa russo sostiene che dai documenti in suo possesso «risultano anche un gran numero di militari disertori, feriti e dispersi».

Sulle perdite subite dalla Guardia nazionale ucraina, Mosca ha pubblicato l’elenco con i dati personali dei caduti, «ottenuti da documenti ucraini reali», che rivelano anche informazioni su «perdite significative tra le forze speciali dell’Azov», il battaglione incorporato appunto nella Guardia nazionale. «Il regime criminale di Kiev non ammette le sue perdite», denuncia il dicastero russo, «con questa pubblicazione dimostriamo ancora una volta che stiamo mostrando la verità».

10:39 - Nessun corridoio umanitario: colpiti 315 obiettivi militari - Per oggi non è previsto nessun corridoio umanitario dalle città assediate in Ucraina. Lo ha dichiarato la vice premier Iryna Vereshchuk. "Nonostante lunghi negoziati di ieri sera, per ragioni di sicurezza abbiamo deciso di non aprirli", ha spiegato su Telegram. Intanto, il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, ha reso noto che durante la notte l’artiglieria russa ha colpito 315 obiettivi militari ucraini.

10:38 - No evacuazioni da Est per secondo giorno consecutivo - L’Ucraina ha annunciato che anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, sono sospesi i corridoi umanitari dalle città in prima linea nei combattimenti nell’Est del Paese, accusando le forze russe di bloccare e bombardare le vie di fuga. «Purtroppo, oggi, 18 aprile, non ci saranno corridoi umanitari. In violazione del diritto umanitario internazionale, gli occupanti russi non hanno smesso di bloccare e bombardare le rotte umanitarie», ha dichiarato sui social il vice primo ministro ucraino, Iryna Vereshchuk.

10:34 - Ucraina: stop evacuazioni per secondo giorno consecutivo - Nessun corridoio umanitario per l'evacuazione dei civili dalle zone di combattimento in Ucraina sarà operativo oggi, per il secondo giorno consecutivo, a causa dei «blocchi» e dei bombardamenti russi: lo ha reso noto su Telegram la vicepremier Iryna Vereshchuk. «Per oggi, 18 aprile, purtroppo non ci saranno corridoi umanitari», neanche per la città devastata di Mariupol, ha scritto Vereshchuk.

09.20 - Attacco a Leopoli - Sei civili sono rimasti uccisi e altri 8 feriti, tra cui un bambino, negli attacchi missilistici delle forze russe su Leopoli, nell’Ovest dell’Ucraina. Lo ha riferito il governatore regionale, Maksym Kozytsky, come riporta Ukraina 24.

08.23 - Leopoli colpita dai missili - Quattro missili hanno colpito questa mattina la regione di Leopoli, vicino al confine dell’Ucraina con la Polonia. Lo ha scritto il governatore Makysm Kozytskyi su Telegram, ripreso dai media internazionali, invitando i civili a restare nei rifugi. Gli inviati della Bbc hanno riferito di avere visto almeno cinque esplosioni nella parte occidentale della città, «un denso fumo nero e grigio si sta alzando». L’allarme antiaereo ha suonato per 45 minuti prima dell’esplosione, molte persone erano per strada.

08.20 - La deportazione dei bambini da Mariupol - Circa 5.000 bambini sono stati "deportati" dalla regione di Mariupol in Russia dall’inizio dell’invasione russa: lo ha detto il presidente ucraino Vlodoyr Zelensky nel corso dell’intervista alla Cnn trasmessa ieri. «Circa 5.000 bambini sono stati deportati da questa regione nella parte della Russia perché non gli hanno permesso di andare nella parte dell’Ucraina», ha detto Zelensky nell’intervista. Quei «bambini. Dove sono? Non lo sa nessuno».

08.12 - Anche donne e bambini nell'acciaieria di Azovstal - Nell’acciaieria Azovstal, ultimo bastione dei difensori di Mariupol, sono nascosti anche civili, tra cui donne e bambini, che hanno cercato riparo nella fitta rete di bunker dello stabilimento. Lo ha riferito alla televisione locale il capo della polizia di pattuglia di Mariupol, Mykhailo Vershynin. «Ci sono molte persone nei bunker di Azovstal: donne, bambini, anziani e neonati», ha detto Vershynin. «Ci sono molte persone nei bunker di Azovstal: donne, vecchi bambini», ha dichiarato a sua volta all’agenzia Ukrinform l’ex ministro dell’Interno ucraino, Arsen Avakov, «vivono in condizioni terribili, senza medicine, cibo o acqua». I circa 2 mila combattenti ucraini - per lo più marines e membri del reggimento Azov - che ancora resistono nell’acciaieria hanno rifiutato ieri mattina la proposta di resa delle forze russe, i quali hanno minacciato di eliminarli.

08.01 - Colpita la città di Kryvyi Rih - L’artiglieria russa ha colpito la città di Kryvyi Rih, nella regione di Kherson, uccidendo una persona. Lo riferisce su Telegram il capo del consiglio regionale di Dnipropetrovsk, Mykola Lukashuk.

06.59 L'attacco e la mistificazione - Le forze russe pianificano un’operazione sotto falsa bandiera a Kherson, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Il portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa, Serhy Bratchuk, ha dichiarato su Telegram che le forze russe stanno pianificando di sparare su Kherson e di accusare falsamente l’esercito ucraino. L’intenzione di Mosca, secondo Bratchuk, è quella di utilizzare l’operazione per giustificare il «salvataggio della città» attraverso un referendum.

04.30 - Evacuazione Donbass - Il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Serhiy Gaidai, ha invitato i residenti della regione a evacuare al più presto. Secondo quanto riporta la stampa ucraina, l’esponente dell’amministrazione ha avvisato la popolazione che «La prossima settimana potrebbe essere difficile. Potrebbe essere l’ultima in cui abbiamo ancora la possibilità di salvarvi». Nella regione di Lugansk, una delle due repubbliche «autoproclamate» il cui riconoscimento da parte di Mosca è stato la premessa per la guerra in corso, ci sarebbero ancora circa 70 mila civili. Ricordando quanto successo a Mariupol, Gaidai ha aggiunto che «le nostre comunità di Rubizhne, Popasna e Mountain corrono gli stessi rischi». Per incoraggiare i civili a lasciare l’area che sarà il probabile teatro di una grande offensiva russa, ha ricordato che «ogni autobus per l’evacuazione che resta vuoto è un’offesa per la vita di un poliziotto, un soccorritore, un volontario e molti altri».

02.35 - Ritardi e armamenti - Ogni ritardo dei partner occidentali nel consegnare armi all’Ucraina equivale a dare alla Russia «il permesso di prendere le vite degli ucraini». Lo ha detto, nel suo ultimo messaggio video, riportato dalla stampa ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky. «Il destino della battaglia» per il Donbass «dipende anche da loro», ha detto riferendosi ai partner che dovrebbero rifornire di armi il Paese. «Così come l’esercito russo sta distruggendo Mariupol, vogliono spazzare via altre città, altre comunità delle regioni di Donetsk e Luhansk», ha detto ancora, sottolineando che Mosca ha intenzione «letteralmente di finire e distruggere il Donbass - distruggere tutto ciò che una volta dava gloria a questa regione industriale».

1.40 - Ritorni dalla Polonia - Per la prima volta dall’inizio della guerra, il numero delle persone entrate in Ucraina dalla Polonia è stato maggiore di quello di coloro che hanno fatto il percorso opposto. Lo riporta la Bbc. I dati del servizio di frontiera polacco mostrano che 22.000 persone sono entrate ieri in Ucraina, mentre 19.200 ne sono uscite. Intervistati dalla Bbc, alcuni hanno dichiarato di tornare per visitare le loro famiglie solo per pochi giorni, altri per restare in patria.

01.10 - Il rapimento dei bambini - Le forze armate russe hanno portato via dalla città portuale assediata di Mariupol fra i 13 e i 150 bambini: la stima, riportata dal Gruppo per i diritti umani in Crimea citato dalla testata Ukrinform, è del consigliere del sindaco di Mariupol, Petro Andryushchenko. Nella maggior parte dei casi, secondo il funzionario, si tratta di bambini che erano ricoverati in ospedale e in molti casi avevano perso i genitori, ma questo non significa che non ci fossero parenti stretti in grado di adottarli, segnala l’organizzazione.

