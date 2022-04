Scopre che l'amico ha violentato la figlioletta, lo costringe a scavarsi la fossa e a uccidersi

Ha costretto il suo migliore amico a suicidarsi quando ha scoperto che l'uomo aveva abusato sessualmente di sua figlia, da quando la piccola aveva sei anni. Adesso è stato incarcerato per 18 mesi in una colonia penale russa a "regime rigoroso". L'uomo, V. M. ha costretto il suo ex amico, il pedofilo O.S., a scavare la propria tomba in una foresta nella regione di Samara. Dopo averlo costretto a togliersi la vita, lo ha seppellito.

M. non è stato condannato per omicidio, ma per aver "incitato" il suo amico "al suicidio" dal tribunale di Krasnoglinsky a Samara. La lunga amicizia è finita quando il padre ha trovato filmati osceni e immagini sul cellulare dell'amico che mostravano come S. aveva costretto la bambina a compiere un atto sessuale. La piccola aveva solo sei anni quando il primo filmato esplicito di abusi sessuali è stato girato con lo smartphone.

M., un ex operaio di una fabbrica di motori, avrebbe potuto essere incarcerato per 15 anni se fosse stato accusato di omicidio.

© Riproduzione riservata