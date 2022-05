Aereo russo nei cieli svedesi. Zelensky: "Ucraina libera!". Putin pronto a "guerra totale"

Non cessano gli attacchi nell’Ucraina occupata, dove ieri missili russi hanno distrutto una pista dell’aeroporto di Odessa. Nuove immagini satellitari mostrano edifici in macerie nel complesso dell’acciaieria Azovstal di Mariupol. Nella notte, sul fronte opposto, Mosca diffonde un video affermando di avere le prove di un attacco dei nazionalisti ucraini nella regione di Kherson; avrebbe preso di mira una scuola e un asilo, con morti e feriti. Ma è la violazione dello spazio aereo svedese da parte di un aereo di ricognizione russo a dare la misura dell’allargamento del conflitto. Intanto, sul fronte diplomatico ben poco si muove.

Zelensky nel suo ultimo post della giornata: «L'Ucraina sarà libera, e su tutte le città temporaneamente occupate» tornerà a sventolare la bandiera. Putin, d'altra parte, sarebbe pronto ad abbandonare il termine 'operazione militare speciale' e ad annunciare il 9 maggio, durante la parata del Giorno della Vittoria, che è in atto una 'guerra totale' all’Ucraina.

Cronaca in tempo reale

13.30 1 maggio a Kiev, passeggiate al parco tra paure e fatalismo - Primo maggio di sole a Kiev e di passeggiate al parco, nonostante la guerra e la minaccia sempre incombente di raid russi dal cielo. Nessuna manifestazione è prevista per oggi nella capitale ucraina, così come non ce n'erano negli anni passati. La festa dei lavoratori è vista infatti come una «festa sovietica», e gli ucraini tendono a passarla all’aperto, nei parchi per un pic-nic. Anche quest’anno alcuni si sono concessi una passeggiata, a piedi o in bici, sull'isola di Trukhaniv, che divide il Dnepr nel centro di Kiev. Sul ponte pedonale per arrivare al parco, dove si accede mostrando un documento ai soldati che lo presidiano, alcuni pescatori lanciano l’amo nelle acque del fiume, altri lo fanno dalla spiaggia. Qualcuno azzarda a mettersi in costume da bagno con temperature che non superano i 18 gradi. Oltrepassato il caffè coi tavolini all’aperto, giovani coppie si baciano sulle panchine, famigliole si godono il tiepido sole a passeggio, ragazzi in bicicletta o monopattino aspettano la chiamata per la difesa territoriale, «quando sarà il nostro turno». Non è la folla dei soliti giorni di festa, ma è un primo fine settimana di riposo per molti di loro: «Dobbiamo vivere ogni momento di quiete», dice una ragazza di Borodyanka, una delle cittadine a nordovest di Kiev più martoriate a marzo dall’invasore russo. «Non sappiamo cosa potrà succedere in futuro», aggiunge con il pensiero rivolto ai missili russi che appena tre sere fa hanno colpito il centro di Kiev. E aspettando, in un misto di paura e fatalismo, la data del 9 maggio che porta con sé un’enorme incognita: la Russia ha annunciato la guerra totale all’Ucraina per quella data simbolo, anniversario della vittoria sovietica sui nazisti.

13.19 Governatore Kharkiv, attacco continua, state in rifugi - Il governatore di Kharkiv, Oleh Synyehubov, ha esortato gli abitanti a restare nei rifugi mentre continua l’attacco delle forze russe contro la città nell’Ucraina nord-orientale. «In ragione dell’intenso bombardamento, esortiamo i residenti dei distretti nord ed est di Kharkiv, in particolare Saltivka, a non lasciare i rifugi durante il giorno senza un’emergenza».

12.56 Kiev, possibile evacuazione da Mariupol in pomeriggio - Potrebbe avere oggi luogo a Mariupol un’evacuazione di civili verso la città di Zaporizhzhia. Lo ha annunciato, secondo Reuters, il consiglio comunale della città portuale, che ha invitato i residenti a presentarsi nei punti di raccolta alle 16:00 locali.

12.47 Mosca, 46 civili evacuati da abitazioni vicino Azovstal - Il ministero della Difesa russo ha affermato che 46 civili sono stati evacuati da alcune abitazioni nei pressi dell’acciaieria assediata Azovstal nella città portuale ucraina di Mariupol. «Il 30 aprile, a seguito dell’attuazione di un cessate il fuoco e dell’apertura di un corridoio umanitario, due gruppi di civili hanno lasciato gli edifici residenziali adiacenti al sito dell’acciaieria Azovstal», ha affermato il ministero su Telegram.

«Venticinque residenti sono partiti nel pomeriggio», riferisce il ministero, «in prima serata, un secondo gruppo di 21 persone è partito ed è stato portato a Bezimenne», un villaggio situato a metà strada tra Mariupol e il confine russo.

"A tutti i civili sono stati forniti alloggio, cibo e l’assistenza medica necessaria», hanno detto le autorità russe, senza specificare dove fosse stato portato il primo gruppo.

12.19 Papa, soffro e piango pensando alle sofferenze - «Soffro e piango pensando alle sofferenze della popolazione ucraina». Lo ha detto il Papa al Regina Coeli.

11.24 Mosca: nel raid sull'aeroporto a Odessa distrutte armi da Usa e paesi Ue - Il ministero della Difesa russo, citato da Interfax, ha confermato di aver colpito un aeroporto nei pressi di Odessa, ieri. Nel raid, compiuto con un missile Onyx, sono stati distrutti una pista e un hangar che conteneva "armi dagli Usa e dai paesi europei". Il ministero afferma inoltre che sono stati abbattuti due bombardieri ucraini Su-24 nei cieli di Kharkiv.

11.02 Mosca: 46 i civili che hanno las ciato la zona Azovstal ieri - Due gruppi di civili, 46 persone in tutto, hanno lasciato ieri le loro case nei pressi dell'acciaieria Azovstal a Mariupol. Lo fa sapere il ministero della Difesa russo, citato da Interfax. Centinaia di persone nel frattempo restano intrappolate nella fabbrica, mentre migliaia sarebbero quelle bloccate nell'area, a seguito dell'assedio russo. I tentativi di raggiungere un cessate il fuoco per consentire ai residenti di lasciare la città sono falliti, con Mosca e Kiev che si accusano reciprocamente. Ieri un combattente del battaglione Azov all'interno dell'acciaieria aveva dichiarato che circa 20 persone tra donne e minori erano uscite dall'area. Il portavoce umanitario delle Nazioni unite, Saviano Abreu, ha detto che l'organizzazione sta negoziando per permettere l'evacuazione da Mariupol, ma la situazione è complessa.

10.59 Tass: Export Gazprom diminuito del 26,9% in 4 mesi - Le esportazioni di gas di Gazprom russa sono diminuite del 26,9% in 4 mesi, scendendo a 50,1 miliardi di metri cubi. Lo riferisce la Tass. Nello stesso arco di tempo, l'azienda ha diminuto la sua produzione del 2,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anni, attestandosi a 175,4 miliardi di metri cubi. Gazprom, afferma l'agenzia russa, continua a fornire gas secondo le richieste confermate dei consumatori, in pieno rispetto degli obblighi contrattuali.

10.46 Armi: Scholz respinge critiche, decisioni insieme a partner - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz respinge le critiche sulla riluttanza della Germania a inviare armi pesanti all'Ucraina. In un'intervista al Bild am Sontag, il leader tedesco spiega che le sue decisioni "vengono prese in tempi rapidi e d'intesa con i nostri partner. Azioni affrettate e solitarie della Germania sarebbero discutibili". Secondo un recente sondaggio il 54% dei tedeschi non è soddisfatto di come il cancelliere sta gestendo la crisi. "Bisogna tener conto dei sondaggi - la sua replica - ma non devi lasciati condizionare in particolare su questioni di guerra e pace, sarebbe estremamente pericoloso".

10.27 Autorità Kherson: politico locale sequestrato da forze russe - Le forze russe hanno sequestrato un politico locale a Nova Kakhovka, nell'oblast di Kherson in Ucraina. Lo hanno fatto sapere le autorità locali, identificando l'uomo come Igor Protokovilo, rapito dai militari russi dalla sua abitazione il 19 aprile. La sua localizzazione non è nota, viene precisato.

10.11 Kiev, "Mosca si rafforza a Est, Sloviansk tra obiettivi" - La Russia sta rafforzando le sue operazioni offensive nell’Ucraina orientale con armi ed equipaggiamento militare, tra pesanti assalti di artiglieria che hanno tra i principali obiettivi la conquista della città industriale di Sloviansk, nel Donetsk. Lo riferisce lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo ultimo aggiornamento operativo, secondo il quale, «gli attacchi aerei e il fuoco dell’artiglieria delle forze russe continuano in molte aree, da Kharkiv nel Nord a Zaporizhzhia nel Sud».

Il «gruppo di attacco del nemico continua a rafforzarsi. Sono state trasferite fino a 300 armi e attrezzature militari» tra cui sistemi di difesa aerea, ha affermato lo stato maggiore.

Più a Est e a Sud, «le truppe nemiche stanno conducendo operazioni attive lungo l’intera linea di demarcazione».

9.05 Mariupol, "le vittime dei russi sono il doppio di quelle dei nazisti" - L’esercito russo ha ucciso a Mariupol il doppio delle persone che furono uccise dai nazisti durante la seconda guerra mondiale: lo afferma il sindaco Vadym Boychenko in una nota pubblicata su Telegram dal Consiglio comunale della città ucraina. «Nell’arco di due anni, i nazisti uccisero circa 10.000 civili a Mariupol. Gli occupanti russi ne hanno uccisi 20.000 in due mesi. Oltre 40.000 persone sono state trasferite con la forza», dichiara il sindaco, citato dal Consiglio. «E' uno dei peggiori genocidi di una popolazione pacifica della storia moderna», aggiunge.

8.49 Riappare il fighter italiano, "ora vado fino in fondo" - Torna a farsi vivo su Instagram Ivan Luca Vavassori, il fighter italiano arruolatosi volontario nella guerra in Ucraina. Questa mattina è apparsa sul social una nuova storia, questa volta scritta in spagnolo. Il messaggio annuncia la decisione di «andare avanti fino in fondo» e aggiunge: «la mia decisione non piace a molta gente ma è la migliore per me». Vavassori accenna anche alla sua condizione fisica: «Ora sto bene, con qualche dolore, ma di nuovo in forze e pronto a tutto». E conclude con la frase già utilizzata in altri messaggi: «Dio è grande».

8.35 Presidente Duma, confiscare aziende Paesi non amici - E’ «corretto» rispondere alla legge approvata dalla Camera dei Rappresentanti Usa, che consente il trasferimento all’Ucraina dei beni sequestrati alle imprese russe, con la confisca e la vendita delle attività sul territorio russo delle aziende provenienti da «Paesi non amici» come le nazioni baltiche, la Polonia e gli stessi Stati Uniti. Lo afferma il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin.

8.20 Speaker Camera Usa Pelosi a Kiev - Nancy Pelosi, speaker della Camera dei rappresentanti Usa, è a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E’ lo stesso Zelensky a rendere nota la visita, pubblicando su Twitter un video dell’incontro, cui hanno preso parte anche alcuni deputati americani.

7.45 A Kherson da oggi entra in circolazione il rublo - L’amministrazione filorussa installata dagli occupanti a Kherson, unico capoluogo ucraino conquistato da Mosca, ha definito «impossibile» un ritorno della città sotto il controllo di Kiev. Lo sottolinea l’ultimo bollettino dell’intelligence militare britannica, secondo la quale da oggi entrerà in circolazione il rublo nella regione, dove da alcune ore è saltata la connessione a internet e ai servizi di telefonia mobile.

7.33 Kiev, abbattuti 2 aerei e 7 droni russi in ultime 24 ore - Il comando dell’aeronautica militare ucraina riferisce che nelle ultime 24 ore sono stati abbattuti due aerei SU-25 e sette droni russi. Lo riporta il Kyiv Independent.

7.29 Il governo ucraino chiude i porti delle città occupate - Il ministero delle Infrastrutture ucraino ha deciso di chiudere i porti marittimi di Berdyansk, Mariupol, Skadovsk e Kherson fino a quando questi territori non saranno liberati dall’occupazione russa. Lo dichiara una nota, rilanciata dalla stampa ucraina.

5.37 Gb, fabbrica russa di troll diffonde disinformazione - La Russia sta utilizzando una fabbrica di troll per diffondere disinformazione sulla guerra in Ucraina sui social media, prendendo di mira i politici di numerosi Paesi, tra cui Gran Bretagna e Sud Africa. Lo afferma il ministero degli Affari Esteri del Regno Unito, secondo quanto riferisce Reuters sul suo sito.

5.32 L'aviazione smentisce, "il fantasma di Kiev è vivo" - Non si sa nemmeno se esista, ma tra Mosca e Kiev è gara a dare notizie sulla sorte del 'fantasma di Kiev', un presunto pilota ucraino di Mig29 al quale è stato attribuito l’abbattimento di decine (la propaganda dice addirittura 40) di aerei russi durante l’invasione. Nei giorni scorsi era stata diffusa la notizia che il fantasma di Kiev, identificato come il ventinovenne maggiore Stepan Tarabalka, fosse stato ucciso in combattimento. L’aviazione ucraina ha però smentito con un tweet: «Le informazioni sulla morte del fantasma di Kiev non sono corrette. E’ vivo, incarna lo spirito collettivo dei piloti altamente qualificati della Tactical Aviation Brigade che stanno difendendo con successo Kyiv e la regione». Un messaggio in parte criptico che potrebbe alludere al fatto che il 'fantasma' non sia mai esistito e che sia stato usato come figura retorica dalla propaganda in rappresentanza di tutti i piloti ucraini.

4.57 Una scuola e un asilo sono stati colpiti dall’artiglieria ucraina a Kherson - Lo denuncia il ministero della Difesa russo che punta il dito contro i «nazionalisti ucraini» nella regione.

"Unità delle forze armate ucraine hanno sparato sugli insediamenti di Kiselevka e Shirokaya Balka nella regione di Kherson» si legge in una nota, «i nazionalisti ucraini hanno sparato contro obiettivi puramente civili: una scuola e un asilo del paese sono stati oggetto di colpi di artiglieria». Secondo Mosca sarebbe stato bombardato anche un cimitero alla periferia dell’insediamento di Shirokaya Balka. A seguito dei bombardamenti, «ci sono feriti e morti tra i civili». «Gravi danni sono stati causati agli edifici della scuola, dell’asilo e delle case private» e «i residenti di questi villaggi sono senza elettricità».

4.56 Zelensky, Ucraina sarà libera e bandiere torneranno a posto - «L'Ucraina sarà libera, e Kherson, Melitopol, Berdyansk, Dniprorudne e su tutte le altre città e comunità temporaneamente occupate» tornerà a sventolare la bandiera ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymir Zelensky in un videomessaggio su Telegram. «C'è ancora molto lavoro da fare. Gli occupanti sono ancora sulla nostra terra e ancora non riconoscono l’apparente fallimento della loro cosiddetta operazione. Dobbiamo ancora combattere e dirigere tutti gli sforzi per cacciare gli occupanti. E lo faremo».Ha poi promesso il «ritorno a una vita normale, che la Russia non è in grado di fornire nemmeno sul proprio territorio».

4.47 Finlandia si prepara a stop gas russo entro maggio - Il governo e le imprese finlandesi si stanno preparando per l’interruzione delle forniture di gas russo al Paese a maggio, lo riporta il quotidiano Helsingin Sanomat. Secondo il giornale, la società statale Gasum dovrà decidere entro il 20 maggio se accettare i termini di pagamento della Russia. Gazprom ha dichiarato il 27 aprile di aver sospeso completamente le forniture di gas alla società bulgara Bulgargaz e alla polacca PGNiG a causa del mancato pagamento in rubli, richiesto il 23 marzo scorso dal presidente russo Vladimir Putin.

