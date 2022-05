Guerra Ucraina, è il giorno di Draghi a Washington: oggi l'incontro con Biden. Ecco di cosa si parlerà

Al centro dell'incontro sull'asse italo-statunitense ci saranno le sanzioni programmate per la Russia, ma non solo. Oggi il presidente americano Biden e il premier Draghi parleranno di come continuare a imporre sanzioni su Putin e la Russia e di come continuare ad aiutare gli ucraini. Sul tavolo anche la cooperazione bilaterale in vari ambiti.

I dettagli sull'incontro Draghi-Biden

Il vertice si terrà oggi alle 20 (ore italiane). Il premier italiano arriverà in tarda mattinata nella capitale americana, e a seguire si recherà alla Casa Bianca. Nello studio Ovale, i due presidenti affronteranno temi strategici (a giugno ci saranno il G7 e il vertice della Nato) e faranno il punto sul conflitto ucraino. Sarà più in generale anche l’occasione per riaffermare la storica amicizia e il forte partenariato tra i due Paesi. Il giorno dopo, l’11 maggio, Draghi avrà un incontro con la stampa, e poi alle ore 20,40 (ore italiane) è atteso alla Camera dei Rappresentanti per un incontro con la Speaker Nancy Pelosi e i leader dei Gruppi politici del Congresso. Quindi alle ore 00,25 (italiane), si terrà la cerimonia di premiazione dell’Atlantic Council: al Presidente del Consiglio verrà riconosciuto il Distinguished Leadership Award 2012, ossia come uno dei politici la cui influenza si è fatta sentire di più sul Pianeta. Già nel 2015 Draghi venne premiato dal prestigioso think thank americano: gli venne conferito il Global Citizen Award.

Aggiornamenti in tempo reale

05.27 Ambasciatori dei Paesi Ue in Usa. Per la prima volta gli ambasciatori a Washington dei 27 Paesi membri della Ue, tra cui l'italiana Mariangela Zappia, si sono riuniti insieme, in occasione della consegna da parte della delegazione dell’Unione europea negli Stati Uniti del primo 'Transatlantic Bridge award’ a tre americani distinti per il loro contributo al rafforzamento delle relazioni transatlantiche.

La cerimonia, programmata per l’Europe day, ha assunto un significato particolare per il conflitto in corso in Ucraina, proiettando una immagine di unità e sintonia tra Ue e Usa. «La risposta unita degli alleati all’aggressione di Putin in Ucraina ha ancora una volta sottolineato la duratura importanza dei valori condivisi della partnership transatlantica», ha commentato l’ambasciatore della Ue Stavros Lambrinidis, che ha ospitato nella sua residenza la cerimonia di conferimento del riconoscimento, alla presenza di diplomatici, giornalisti, dirigenti d’azienda e parlamentari americani. Per l’occasione sono stati intonati gli inni della Ue e degli Stati Uniti.

03.54 Sanzioni russe in Oriente. Il Giappone ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia che mettono nel mirino altre 141 personalità russe, tra cui il premier Mikhail Mishustin, e 71 imprese per le quali saranno vietate le esportazioni. Viene così allungata la lista delle persone di cui saranno congelati i beni, comprese figure di spicco dell’economia, della politica e delle forze armate di Mosca e delle repubbliche filo-russe di Lugansk e Donestsk, ed esteso il bando sulle esportazioni di prodotti all’avanguardia a gruppi russi anche nel campo della ricerca scientifica.

03.28 Biden contro Putin. Vladimir Putin credeva di poter spezzare la Nato e l’Unione Europea. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden durante un evento di raccolta fondi. Secondo quanto riportato dai media americani, Biden ha definito Putin un "calcolatore".

02.08 Attacco a Odessa. Si contano almeno un morto e 5 feriti a Odessa a seguito di una serie di attacchi russi sferrati nelle ultime ore. In tutto sono stati lanciati 7 razzi di vecchio modello - secondo il Comando operativo Sud ucraino citato dalla Ukrainska Pravda - che hanno causato una serie di incendi, tra cui uno in un centro commerciale, al momento tutti spenti. Testimoni oculari riferiscono di almeno quattro esplosioni in città.

Più tardi, un portavoce dell’Ova di Odessa, Serhiy Bratchuk, ha detto a Hromadske che un incendio era scoppiato in uno dei centri commerciali e di intrattenimento di Odessa a seguito di un attacco missilistico ieri sera.

Ieri mattina i russi hanno lanciato un attacco missilistico su Odessa, costringendo anche il ;;primo ministro Denis Shmygal e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel a cercare riparo nei rifugi.

