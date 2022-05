Arrestato studente con armi vicino a scuola in Texas a 24 ore dalla strage di Uvalde

Un giovane studente è stato arrestato alla periferia di Dallas, nel Texas, per essersi recato al suo istituto scolastico con due fucili nel suo veicolo. Lo ha riferito il dipartimento di polizia di Richardson, località che si trova a 560 km da Uvalde dove ieri si è verificata la strage da parte di un ragazzo di 18 anni che ha ucciso 19 bambini e due maestre. La polizia ha ricevuto una chiamata alle 10.55 ora locale per avvertire che un giovane stava camminando con un fucile verso il Berkner Institute. Diversi agenti sono andati sul posto; il giovane si trovava all’interno dell’istituto ma era disarmato, ha spiegato la polizia locale in un comunicato. Tuttavia, nel suo veicolo, parcheggiato vicino all’istituto, sono stati trovati un fucile AK-47 e un AR-15, per i quali lo studente è stato arrestato per il reato di stato di porto di armi in una zona scolastica.

Due maestre e 19 bambini: ecco chi sono le vittime della strage in Texas. Il precedente a Uvalde Uziyah Garcia, Makenna Elrod e Nevaeh Bravo Eliahana Torres Amerie Jo Garza Amerie Jo Garza Rogelio Torres Nevaeh Bravo Ellie Lugo Xavier Lopez Uziyah Garcia Eva Mireles

