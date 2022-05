Usa manderanno armi più potenti all'Ucraina. Draghi sente Putin: "Non ho visto spiragli di pace"

L’amministrazione Biden si sta preparando a inviare all’Ucraina armi più potenti. Gli Usa manderanno sistemi missilistici avanzati a lungo raggio, parte di un più ampio pacchetto di assistenza militare e di sicurezza che potrebbe essere annunciato già la prossima settimana.

Mosca: 'Non è serio il piano di pace dell'Italia'. Zelensky: 'Non faremo concessioni territoriali. Non c'è alternativa, bisogna combattere e vincere'. Il Cremlino: 'Prendano atto della realtà'. Kiev: 'Segnali di un'escalation russa, Mosca è in vantaggio nel Lugansk'. Raid su Kharkiv, il bilancio sale a 7 morti. Cinque civili uccisi nel Donetsk, circa 8.000 i prigionieri di guerra ucraini detenuti in Lugansk e Donetsk.

Mario Draghi ha chiamato Vladimir Putin. "Non ho visto spiragli di pace", ha detto poi Draghi in conferenza stampa. Il leader russo ha confermato che Mosca ha intenzione di garantire una fornitura ininterrotta di gas all'Italia. Il colloquio si è quindi incentrato sugli sviluppi della situazione in Ucraina e sugli sforzi per trovare una soluzione condivisa alla crisi alimentare.

Aggiornamenti

7.24 Continua accerchiamento Severodonetsk - Le forze di terra russe continuano il loro tentativo di circondare Severodonetsk e Lyschansk, catturando di recente diversi villaggi a nord-ovest di Popasna. Lo dice l’ultimo bollettino dell’intelligence militare britannica. La Russia sta facendo pressioni sulla sacca di Severodonetsk sebbene l’Ucraina mantenga il controllo di più settori difesi, negando alla Russia il pieno controllo del Donbass

7.23 Sfiora quota 4.000 il bilancio delle vittime civili accertate in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio scorso - Lo ha reso noto l’agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani, secondo quanto riporta il Kiev Independent. Gli abitanti uccisi finora dalle forze russe sono infatti almeno 3.998 (dato aggiornato a mercoledì), mentre i civili feriti sono almeno 4.693. L’agenzia ritiene comunque che i dati effettivi siano molto più alti.

