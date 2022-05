Guerra in Ucraina, giornalista francese ucciso a Severodonetsk

Notte di raid in Ucraina. L'ennesimo attacco russo è stato registrato tra le 3 e le 4 e ha riguardato la città di Novyi Buh. Danni significativi ma nessuna vittima accertata. Il leader ucraino Zelensky, intanto rincara la dose: «La Russia ha già perso la battaglia di Kharkiv, non solo la battaglia per Kiev e il nord del nostro Paese. Ma ha perso anche il suo stesso futuro e qualsiasi legame culturale con il mondo libero». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un intervento video dopo la sua visita di oggi a Kharkiv, ripreso dalla Cnn.

«Un terzo della regione di Kharkiv è ancora sotto occupazione. Libereremo sicuramente l’intero territorio», ha assicurato.

Per quanto riguarda il Donbass, il leader ucraino ha detto che il 90% delle abitazioni di Severodonetsk è stato danneggiato. «Conquistare la città è un obiettivo fondamentale per gli occupanti. Non gli importa quante vite dovranno pagare per il loro tentativo di innalzare la bandiera russa», ha aggiunto.

I russi hanno anche intensificato l’attacco su Sievierodonetsk, la più grande città del Donbass ancora nelle mani delle forze ucraine: il fuoco è così intenso che i soccorritori non hanno potuto verificare la consistenza dei danni e il numero delle vittime.

Aggiornamento in tempo reale

15:00 Un giornalista francese è stato ucciso dopo che un’auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Lo ha dichiarato il governatore regionale di Lugansk, Serhiy Gaidai, come riporta il Guardian. «Oggi il nostro veicolo blindato di evacuazione - ha detto Gaidai - stava andando a prelevare 10 persone dalla zona ed è finito sotto il fuoco nemico. Le schegge delle granate hanno perforato la corazza dell’auto, una ferita mortale al collo è stata ricevuta da un giornalista francese accreditato che stava realizzando un servizio sull'evacuazione, un poliziotto di pattuglia è stato salvato da un elmetto».

13.32 Kiev, Russia ha rubato quasi mezzo milione tonnellate grano - La Russia ha rubato all’Ucraina, esportandolo poi illegalmente per conto proprio, quasi mezzo milione di tonnellate di grano. Lo ha annunciato il viceministro per le politiche agrarie e l’alimentazione Taras Vysotskyi, come riferisce un corrispondente di Ukrinform. «Ci sono prove da tutte le regioni temporaneamente occupate: Cherson, Zaporizhia, Luhansk, Donetsk e Kharkiv. Il carico viene portato in Russia, principalmente da Kharkiv, Donetsk, Lugansk o attraverso la Crimea», ha detto Vysotskyi. Gli invasori inizialmente hanno cercato di vendere grano rubato in Egitto e Libano, che però non hanno accettato di acquistare.

13.20 Kiev, raid russo a Kherson uccide bambina di 9 anni - L’attacco dell’artiglieria russa nell’oblast di Kherson ha ucciso una bambina di 9 anni e ferito altri 2 bambini, secondo quanto riferito dal Kyiv Independent. L’ufficio del procuratore generale ha inoltre confermato che un bombardamento russo ha colpito il villaggio di Myroliubivka, nella regione per gran parte occupata, ieri 29 maggio, ferendo un bambino di sette mesi e una bambina di cinque anni.

13.03 Kiev, bombardamenti russi senza sosta nel Donetsk - «I bombardamenti russi lungo la linea del fronte a Donetsk non si fermano», secondo l’aggiornamento dell’amministrazione militare regionale riportato dalla Cnn. Tre civili sono stati uccisi e molti altri sono stati feriti durante i duri combattimenti di ieri nella regione orientale: le forze russe hanno bombardato le aree a nord della città di Donetsk con armi leggere, carri armati, artiglieria, mortai e razzi MLRS Grad. Sono stati danneggiati circa 24 edifici, tra cui 20 palazzi residenziali, una stazione elettrica e un centro commerciale. Questa mattina i bombardamenti hanno colpito le aree a sud-ovest della città. La fornitura di acqua ed elettricità è stata parzialmente ripristinata nella regione, ma al momento non c'è fornitura di gas, ha aggiunto il comunicato. «La situazione è tesa. I bombardamenti lungo la linea del fronte non si fermano», ha spiegato in un aggiornamento separato il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko. «I punti più caldi sono Avdiivka, Toretsk e Lyman. Lì continuano le ostilità attive. Il nemico bombarda costantemente Bakhmut e Soledar». Kyrylenko ha detto che il percorso chiave da Bakhmut a Lysychansk è ancora sotto il controllo ucraino, ma i russi lo stanno «bombardando costantemente». «È la via principale per la fornitura di beni umanitari ed è importante per le evacuazioni», ha aggiunto.

12.55 Mosca, 'a Melitopol è esplosa un'autobomba, opera di Kiev' - L’esplosione che ha scosso il centro della città ucraina di Melitopol, controllata dai russi, che ha ferito diverse persone, è stata un’autobomba, secondo quanto afferma Mosca, che accusa l’Ucraina.

«E' stato un cinico atto di terrorismo del regime di Kiev: un atto destinato a terrorizzare gli abitanti della nostra città. Un atto diretto contro i civili», accusa la sindaca di Melitopol, Galina Danilthenko, dell’amministrazione filorussa instaurata dalle forze di Mosca, che ha detto che i feriti nell’attentato sono dei «giovani volontari che portavano aiuto umanitario». Secondo Daniltchenko, «il regime ucraino non si arrende all’idea che gli abitanti di Melitopol non vogliono avere più niente a che fare con il potere di Kiev, che vogliono vivere una nuova vita, una vita pacifica».

12.49 Ministro Esteri francese visita Bucha - Il Ministro degli Affari Esteri francese Catherine Colonna ha visitato la città di Bucha. Lo ha riferito l’amministrazione militare regionale di Kiev su Telegram citata da Unian che pubblica le foto. Al ministro sono stati anche mostrate le immagini delle vittime chiuse nei sacchi neri trovati dopo la partenza dei russi.

12.36 Mosca, distrutto sito con artiglieria inviata dall'Italia- Le forze russe hanno distrutto una postazione ucraina «dove i nazionalisti avevano posizionato artiglieria (howitzer) inviata dall’Italia». Lo riferiscono le agenzie russe citando il ministero della Difesa di Mosca. I militari hanno pubblicato un video in cui si mostra una postazione nascosta tra gli alberi. «Il Ministero della Difesa della Russia ha pubblicato un video che mostra la distruzione di una postazione di obici di fabbricazione italiana forniti all’Ucraina», ha dichiarato il Ministero in un commento alle immagini, come riporta la Tass. La posizione di tiro ucraina è stata scoperta dai sistemi di ricognizione dell’artiglieria e un’ulteriore ricognizione è stata condotta da un veicolo aereo senza pilota. Il registratore di dati del drone ha confermato che l’attacco di artiglieria ha eliminato «un plotone di artiglieri nazionalisti ucraini insieme agli obici italiani», ha dichiarato il ministero.

12.24 Kiev, almeno 243 bambini uccisi da inizio invasione - Sono almeno 243 i minori uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio, secondo quanto riferito dalla procura generale del Paese, rilanciata dai media locali.

Il numero dei bambini feriti nel conflitto è stimato in 444, secondo questi dati, che non comprendono il conteggio delle vittime nelle zone controllate dai russi. La regione di Donetsk, a Est, è il luogo in cui la maggior parte dei bambini sono stati uccisi o feriti, con un totale di 156, mentre nella regione di Kiev ci sono state 116 vittime e nella vicina Kharkiv i casi sono già 109.

12.22 Kiev, 2.700 bimbi nati da febbraio, 'la vita continua'- Dal giorno dell’invasione russa nella capitale ucraina sono stati registrati 2.679 nuovi nati, «la vita continua. Ogni giorno nella capitale nascono piccoli kyiviti. Vengono al mondo in un momento difficile per il nostro

Paese, in un momento critico della lotta per la libertà. E noi crediamo che cresceranno in un Paese libero e forte», ha dichiarato Mykola Povoroznyk, primo vice capo dell’Amministrazione statale di Kiev, citato da Ukrinform. Povoroznyk ha precisato che sono nati 1.399 bambini e 1.280 bambine, tra cui 59 gemelli.

12.15 Kiev, controffensiva a Kherson, sfondata linea difesa russa - Nella città portuale del Sud del Paese, Kherson, l’esercito ucraino afferma di aver lanciato una controffensiva nel tentativo di recuperare le terre conquistate dalla Russia, forse preannunciando una nuova fase dei combattimenti. «Kherson resiste, siamo vicini», ha twittato lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, citato dalla Bbc.

Kherson è stata la prima grande area a cadere dopo l’invasione delle forze russe a febbraio. Il quartier generale militare ucraino ha affermato in un comunicato che le sue forze hanno sfondato una linea di difesa russa spingendola in un terreno meno favorevole e minacciano le vie di rifornimento della Russia sui ponti sul fiume Dnipro.

12.11 Mosca, più truppe e armi a Kursk, al confine con l'Ucraina - Il Ministero della Difesa russo ha inviato più unità e armamenti nella Regione di Kursk, al confine con l’Ucraina, per rafforzare la sicurezza, ha dichiarato il governatore regionale Roman Starovoit citato dalla Tass. «Considerando la situazione che si sta verificando nelle zone di confine della Regione di Kursk, il ministero della Difesa, su indicazione del ministro della Difesa, ha preso misure supplementari e ha inviato un gran numero di militari nella regione. Sono arrivati e continuano ad arrivare nella regione ulteriori armamenti rappresentati da cannoni di artiglieria e lanciarazzi. Tutte queste misure hanno lo scopo di rendere sicuro il lavoro pacifico e creativo dei residenti della Regione di Kursk e di garantire la loro sicurezza di vita e di salute»,

ha detto il governatore. La situazione nella regione rimane tesa, ha spiegato. Nelle ultime 24 ore è stato riferito che i residenti locali sentono

esplosioni che possono essere spiegate con le operazioni delle truppe russe sul territorio dell’Ucraina. Un civile è rimasto ucciso nei bombardamenti dell’esercito ucraino, scrive la Tass.

11.57 Cremlino, nessun motivo per default Russia, soldi ci sono - «Non ci sono ragioni oggettive per un default della Russia in questa situazione. Ci sono i soldi e c'è la disponibilità a pagare, sia in rubli che in un modo più conveniente per i detentori di obbligazioni», ha detto oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall’agenzia russa Interfax. I giornalisti hanno chiesto a Peskov se i detentori occidentali di eurobond russi accetteranno il nuovo sistema di pagamento, che assomiglia a quello del gas, o se preferiranno dichiarare un default alla scadenza : il ministero delle Finanze russo manterrà i rispettivi contatti - ha dichiarato Peskov - tutto dipenderà da questi contatti.

11.50 Cremlino, oggi telefonata Putin-Erdogan - Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha annunciato che il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan avranno oggi una conversazione telefonica. Lo riporta l’agenzia di stampa statale

russa Tass. «Ieri abbiamo confermato la dichiarazione del signor Erdogan: in effetti, ci sarà una conversazione con il presidente della Turchia», ha affermato Peskov. «Ieri - ha proseguito il portavoce di Putin - ci sono state molte domande da parte dei colleghi sull'ipotesi di un qualche tipo di conversazione trilaterale. Abbiamo chiarito: no, stiamo parlando di una conversazione tra Putin ed Erdogan, bilaterale».

11.34 Cremlino, no Zelensky in telefonata Putin-Erdogan - La conversazione telefonica tra il presidente russo, Vladimir Putin, e l’omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, prevista oggi, si svolgerà in formato bilaterale, non è prevista la partecipazione del leader di Kiev, Vladimir Zelensky. Lo ha spiegato il Cremlino dopo che il capo di Stato ucraino si era detto disponibile a unirsi al colloquio, in caso Putin avesse accettato. «Il formato è bilaterale», ha sottolineato Peskov quando la stampa gli ha chiesto di chiarire se la telefonata sarebbe stata a tre.

10.52 Tv russa, primo cargo parte da Mariupol dopo due mesi - La prima nave da carico lascerà oggi il porto di Mariupol dopo due mesi di blocco. Lo riferisce il canale televisivo Rossiya-24 citato dall’agenzia russa Interfax. «Oggi, finalmente, partirà la prima nave da carico dopo due mesi. Le autorità sono in difficoltà, poiché i combattenti dei battaglioni nazionalisti in ritirata hanno praticamente raso al suolo l’infrastruttura con il fuoco dei lanciagranate», ha detto un corrispondente del canale. «Il ripristino di tutte le infrastrutture portuali è l’obiettivo primario per ora», ha aggiunto.

10.48 Tre medici scomparsi a Severodonetsk - Tre medici sono scomparsi nella città ucraina orientale Severodonetsk, dove sono in corso feroci combattimenti tra le unità russe e le forze di Kiev. Lo rende noto il capo dell’amministrazione militare regionale Sergiy Gaidai, citato da Unian. Gaidai ha riferito che i soldati russi sparano anche sulle auto di medici e volontari. La macchina dei tre medici è stata ritrovata, danneggiata dai colpi, ma di loro nessuna traccia.

10.41 Lavrov smentisce voci, Putin non è malato - Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha smentito le voci su una possibile malattia del presidente Vladimir Putin. «Non credo che le persone sane di mente possano vedere in questa persona i segni di un qualche tipo di malattia o disturbo», ha affermato, nel corso di un’intervista all’emittente francese TF1, sottolineando che il capo del Cremlino appare in pubblico «ogni giorno».

10.12 Mosca, 1 mln e mezzo di rifugiati in Russia dall'Ucraina - Più di 1 milione e 550 mila rifugiati sono arrivati sul territorio della Federazione dalle (autoproclamate) repubbliche di Donetsk e Lungansk e dall’Ucraina. Lo ha dichiarato oggi una fonte delle forze dell’ordine all’agenzia russa Tass. «Secondo gli ultimi rapporti, oltre 1 milione e 550 mila persone sono arrivate in Russia dall’Ucraina e dalle repubbliche del Donbass, tra cui più di 254.000 bambini», ha affermato la fonte, aggiungendo che la maggior parte delle persone è arrivata dalle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk.

09.27 Nuova unità battaglione Azov costituita a Kharkiv - Una nuova unità del battaglione Azov è stata costituita nella città ucraina orientale di Kharkiv. Lo ha annunciato su Telegram il comandante Kraken Konstantin Nemichev, riportato da Unian. «Oggi, l’unità Azov SSO Kharkiv è stata ufficialmente costituita nella città. Questa è un’altra delle nostre unità di combattimento che opererà nella regione di Kharkiv e libererà la nostra terra dagli occupanti», ha scritto Nemichev indicando che il comandante della nuova unità è Anatoliy Sydorenko.

09.22 Forte esplosione a Melitopol, per russi è autobomba - Una forte esplosione è stata udita a Melitopol, città nella regione di Zaporizhzhia occupata dai russi. Lo riporta la Ria Novosti. Secondo Vladimir Rogov, membro del nuovo consiglio militare imposto alla regione, l’esplosione, è avvenuta in pieno centro, che è stato avvolto da una nube di fumo nero. Secondo una fonte del nuovo governo locale ad esplodere è stata un’auto un’auto parcheggiata vicino a uno degli edifici del municipio. La fonte ha riferito che dietro c'è un gruppo di sabotaggio ucraino.

08.48 Zelensky valuta colloqui telefonici a 3 con Erdogan e Putin - «Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky valuterà la proposta per tenere colloqui telefonici a tre con i leader di Russia e Turchia Vladimir Putin e Tayyip Erdogan, se il presidente della Federazione Russa è pronto a partecipare». Lo riferisce il portavoce del presidente ucraino Sergiy Nikiforov, citato da ZN.UA

08.35 Kiev,forze russe avanzano nel centro di Severodonetsk - Le forze russe sono avanzate verso il centro della città dell’Ucraina orientale di Severodonetsk: «I russi stanno avanzando verso il centro della città. I combattimenti continuano, la situazione è molto difficile». Lo rende noto su Telegram Sergei Gaidai, capo della regione di Lugansk. Gaidai aggiunge che i «soldati russi uccisi non vengono portati via, l’odore di decomposizione ha riempito la zona».

07.58 Severodonetsk sempre più sotto assedio. L’esercito russo è entrato nella periferia di Severodonetsk. Lo ha annunciato lo Stato maggiore delle forze armate ucraine su Facebook, citato da Unian. "Nella direzione di Severodonetsk, le truppe russe sono consolidate alla periferia nord-orientale e sud-orientale della città. Per rafforzare le unità, Mosca ha trasferito munizioni ed equipaggiamento dal territorio della Federazione», si legge nella nota.

Nella direzione di Donetsk, l’offensiva russa si sta concentrando su operazioni per accerchiare le truppe ucraine nei distretti di Lysychansk e Severodonetsk e bloccare le principali rotte logistiche.

07.37 Lavrov e gli obiettivi russi. «La nostra priorità assoluta è la liberazione delle regioni di Donetsk e Lugansk, che ora sono riconosciute dalla Federazione Russa come Stati indipendenti. Il nostro obiettivo è ovviamente spingere l’esercito e i battaglioni ucraini fuori da queste regioni», ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista all’emittente francese Tfi, citato dalla Cnn. Alla domanda se la Russia intende annettere i territori del Donbass, Lavrov ha risposto: «Non si tratta di annessione. Si tratta di un’operazione militare richiesta dalle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk».

07.20 L'offensiva a Severodonetsk. L’esercito ucraino sta facendo tutto il possibile per respingere l’offensiva russa a Severodonetsk, nella regione di Lugansk. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelenskyi nel suo ultimo discorso video, riportato da Ukrinform. I funzionari regionali hanno riferito che le forze russe stanno «prendendo d’assalto» Severodonetsk e che i combattimenti si stavano svolgendo strada per strada, mettendo fuori uso la corrente elettrica e i servizi di telefonia mobile.

03.38 Ennesimo attacco. Le forze russe hanno colpito ieri sera la città di Novyi Buh, nell’oblast meridionale ucraino di Mykolaiv. Lo riportano le autorità locali, citate dal Kyiv Independent. Il Consiglio comunale di Novyi Buh ha riferito che la parte centrale della città ha subito danni significativi a causa di un attacco aereo russo. Al momento non sono disponibili informazioni sulle vittime.

01.25 Bombardamenti notturni. Le truppe ucraine hanno bombardato il villaggio di Yasinovataya, sparando quattro proiettili del calibro di 122 mm. Lo ha riferito sul suo canale Telegram l’ufficio di rappresentanza della Repubblica popolare di Donetsk nel Centro congiunto per il controllo e il coordinamento del cessate il fuoco (JCCC). Lo riporta Ria Novosti.

"Il fuoco è stato registrato dalla VFU nella direzione: 00.35 - l’insediamento di Avdiivka - l’insediamento di Yasinovataya : sono stati sparati quattro proiettili con un calibro di 122 mm», afferma la pubblicazione. Yasinovataya si trova a circa 25 chilometri a nord di Donetsk e contiene la più grande stazione ferroviaria dell’ex Unione Sovietica. A ovest della città, controllata dal DPR dal 2014, in direzione di Avdiivka, c'è da quasi otto anni una linea di contatto con le postazioni di combattimento delle truppe ucraine, conclude l’agenzia di stampa russa.

© Riproduzione riservata