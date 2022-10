Ucraina: foreign fighter italiano filorusso ucciso nel Donetsk. Fiamme nel centro di Kiev

Un cittadino italiano di 28 anni, foreign fighter al fianco delle milizie russe, è stato ucciso durante un combattimento nella regione del Donetsk. Si chiamava - riferisce il 'Messaggero' - Elia Putzolu -, era originario della Sardegna ma viveva da tempo nei dintorni della città russa di Rostov.

Sono nove, secondo il corrispondente del Guardian a Kiev, le esplosioni sentite nel centro della capitale ucraina, alcune si sono verificate vicino alla stazione ferroviaria centrale. Secondo l’Agenzia di stampa statale russa Tass, che cita media ucraini, pennacchi di fumo si stanno alzando sopra l'ufficio centrale della compagnia energetica nazionale ucraina Ukrenergo. Il sindaco della città ha postato su Twitter la foto di un drone kamikaze esploso.

Ue verso una missione di addestramento nucleare

I ministri degli esteri dell’Unione europea intendono dare il via libera oggi a una missione per addestrare 15.000 soldati ucraini nel territorio comunitario e concordare un nuovo esborso di 500 milioni di euro per finanziare l’invio di altri armi a Kiev nella guerra contro la Russia. L’Ue intende iniziare l’addestramento dei soldati ucraini da metà novembre, in una missione pianificata, inizialmente, per i prossimi due anni, ha spiegato una fonte comunitaria. Fino all’inizio della missione, saranno definiti i dettagli, come la pianificazione militare o quali paesi dell’UE addestreranno i soldati ucraini, un compito per il quale la Spagna si è già offerta.

Il dispositivo logistico dell’operazione sarà «complesso», come definito da un’altra fonte comunitaria, poiché, tra l’altro, dovrà essere creato un punto di uscita e di ingresso sul confine Ucraina-Polonia attraverso il quale i soldati possano attraversare gli ucraini per ricevere allenamento e poi tornare al fronte. La missione sarà simile a quelle già svolte da paesi come Stati Uniti, Polonia, Germania o Paesi Bassi. Riuniti a Lussemburgo, i ministri Ue approveranno anche un nuovo esborso di 500 milioni di euro per finanziare la spedizione di armi in Ucraina, nell’ambito del Fondo europeo di sostegno alla pace. Con questo nuovo esborso, il sesto da quando la Russia ha iniziato l’invasione contro l’Ucraina il 24 febbraio, i Ventisette avranno già approvato 3.000 milioni di euro a tale scopo. Inoltre, i ministri degli Esteri dell’UE intendono sanzionare i responsabili della repressione iraniana contro i manifestanti che stanno protestando in tutto il Paese per la morte di Mahsa Amini, la ragazza di 22 anni morta il 16 settembre scorso dopo l’arresto della Polizia Morale a Teheran, che riteneva di indossare il velo islamico in modo errato.

