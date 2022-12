Cagnolina partorisce sette cuccioli nel presepe. La tenera storia di Natale che commuove

Ha messo al mondo i propri cuccioli nella mangiatoia, proprio lì dove doveva essere piazzata la statua del bambin Gesù. La commovente storia di Natale arriva dal Chiapas, in Messico.

A Palenque una cagnolina ha partorito nel presepe e le foto sono state pubblicate sul profilo Facebook dell'associazione Dejando huellitas S O S Palenque, che si occupa di animali abbandonati

"E' la storia del giorno - si legge sulla pagina Facebook - una randagia ha trovato il posto perfetto per avere i suoi cuccioli in un presepe. E' successo nella città magica di Palenque, in Chiapas. Gli abitanti chiedono alle autorità di non rimuoverlo e molti si stanno già proponendo per adottare i loro piccoli. L'amore di una madre è incredibile e la cagnolina ha cercato un angolo sicuro in modo che i suoi piccoli potessero venire al mondo protetti".

L'appello lanciato dall'associazione per dare alla cagnolina e ai suoi sette cuccioli la possibilità di ricevere cure e cibo è stato subito raccolto. La famigliola ha trovato casa all'interno di una clinica e le istituzioni locali hanno consentito che restasse protetta e al caldo nella capanna natalizia.

© Riproduzione riservata