Il corpo di Suor Wilhelmina "intatto" dopo 4 anni dalla morte: i fedeli accorrono in Missouri

Il corpo di Suor Wilhelmina Lancaster, deceduta nel 2019 a 95 anni, non mostra segni di decomposizione dopo circa quattro anni dalla sua morte, attirando centinaia di persone al monastero delle Benedettine di Maria, Regina degli Apostoli, in Missouri. La scoperta, avvenuta durante il trasferimento dei suoi resti in una cappella del monastero, ha generato interesse nella comunità cattolica e avviato un'indagine da parte della Diocesi di Kansas City-San Giuseppe. L'"incorruzione", molto rara, è un fenomeno che nella tradizione cattolica testimonia la verità della risurrezione. Il corpo di suor Lancaster rimarrà in esposizione nella cappella fino al 29 maggio, dopodiché verrà posto in una teca di vetro vicino all'altare di San Giuseppe.

© Riproduzione riservata