Subsonica, Ranieri, Renga, Nannini, Pezzali, Aiello: i concerti della settimana- SFOGLIA LA GALLERY

Si moltiplicano i concerti musicali in Italia, dopo oltre un anno di stop che ha seriamente messo a rischio il settore dell’industria musicale nazionale.

La settimana che va da domani a domenica 22 agosto è particolarmente ricca di eventi.

Lunedì 16

Si parte subito con Manu Chao live sul Lungomare dei Navigatori Etruschi di Cerveteri; quella stessa sera si ballerà, e tanto, anche a Castellana Grotte per il concerto de Lo Stato Sociale, a Zafferana Etnea, all’interno dell’Anfiteatro Comunale, con il rock esplosivo dei Negrita o a Messina, Arena Villa Dante, insieme al sound psichedelico e ipnotico dei Subsonica.

Per gli amanti del cantautorato puro, sempre domani disponibili i concerti di Antonello Venditti all’Arena Regina di Cattolica o di Niccolò Fabi nella splendida Scalinata della Cattedrale a Noto. E mentre Lecce darà spazio al rap con il concerto di Willie Peyote a Piazza Libertini, in occasione dell’Oversound Music Festival, il Teatro al Castello di Roccella Ionica vedrà impegnato Max Pezzali con il tour in cui rispolvera le sue hit anni '90, ai tempi degli 883.

Martedì 17

Si riparte da Cittanova con il live di Francesco Renga, ma sarà anche la serata di due delle signore della musica italiana: in piazzale Miraglia ad Alberobello infatti si esibirà Fiorella Mannoia, mentre Gianna Nannini canterà all’interno dell’Anfiteatro Porto Turistico di Maiori. Quella stessa sera Umberto Tozzi riempirà con la sua musica il Teatro Provinciale di Partanna, mentre Aiello, uno dei principali volti del nuovo cantautorato italiano, sarà a Messina, sempre nell’Arena Villa Dante. Anche martedì spazio al rap, che stavolta occuperà la Clouds Arena dei Templi di Paestum con il concerto di Geolier, nuovo giovanissimo fenomeno del rap partenopeo.

Mercoledì 18

Offre il live di una grande della musica italiana, parliamo di Loredana Bertè che andrà in scena a Genova, nel palco allestito nell’area del Porto Antico. Quella stessa sera anche due voci maschili importanti degli ultimi decenni della musica italiana: Nek, che canterà allo Stadio Comunale di Presicce, ed Enrico Ruggeri, che si esibirà al Teatro La Versiliana di Marina di Pietrasanta.

Giovedì 19

Sarà la volta di Levante, a proposito di voci femminili forse la più importante uscita negli ultimi anni, che canterà a Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Sempre giovedì, in Piazza Cattedrale a Trani, il concerto di Samuele Bersani, ottima occasione per ascoltare qualche brano di «Cinema Samuele», Targa Tenco per il miglior disco dell’anno. Decisamente più pop il concerto di Carl Brave al Porto Turistico di Francavilla al Mare, e decisamente più rock invece quello di Piero Pelù allo Stadio Comunale di Presicce.

Venerdì 20

Altra parentesi rap all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, con il concerto del romano Franco126, interessante crossover tra urban e cantautorato indie. Sempre venerdì 20, alla Fortezza di Mont'Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana sul palco salirà Marco Masini, che festeggia così i 30 anni di carriera.

Sabato 21

Al parco dei suoni di Riola Sardo, in scena Max Gazzè con l’ennesima tappa del «La matematica dei rami Tour"; quella stessa sera a Follonica, Parco Arena Centrale, il concerto «Mani e voce» di Gigi D’Alessio. E senza allontanarci dalle atmosfere della musica napoletana, sempre sabato la Scalinata della Cattedrale di Noto sarà illuminata per il concerto di Massimo Ranieri. Ancora sabato 21 gli amanti del rap avranno live da seguire, specie quelli in zona Cellole, provincia di Caserta, che potranno assistere al concerto di Clementino. A chiudere la settimana invece Francesca Michielin, live alla Forca Canapine di Norcia.

Concerti della settimana in Sicilia

16.08 Nicolò Fabi - Scalinata Cattedrale, Noto

16.08 Subsonica - Arena Villa Dante, Messina

17.08 Subsonica - Anfiteatro Comunale, Zafferana Etnea

17.08 Aiello - Arena Villa Dante, Messina

18.08 Umberto Tozzi - Anfiteatro Comunale, Zafferana Etnea

18.08 Motta - Valle dei Templi, Agrigento

18.08 Marlene Kuntz - Valle dei Templi, Agrigento

18.08 Ikan Hyu - Valle dei Templi, Agrigento

18.08 Cordepazze - Valle dei Templi, Agrigento

19.08 Aiello - Anfiteatro Comunale, Zafferana Etnea

20.08 Francesco Renga - Anfiteatro Comunale, Zafferana Etnea

20.08 Gianna Nannini - Castello di Lombardia, Enna

21.08 Francesco Renga - Arena Villa Dante, Messina

21.08 Gianna Nannini - Teatro Antico, Taormina

21.08 Massimo Ranieri - Scalinata Cattedrale, Noto

Concerti della settimana in Calabria

16.08 Enula e Aka7even - Teatro dei Ruderi di Cirella, Diamante

17.08 Arisa - Arena Alberto Neri, Reggio Calabria

17.08 Massimo Ranieri - Teatro dei Ruderi di Cirella, Diamante

17.08 Max Pezzali - Teatro al Castello, Roccella Jonica

18.08 Gianna Nannini - Teatro al Castello, Roccella Jonica

20.08 Subsonica - Piazza Castello, Reggio Calabria

20.08 Barreca & band - Anfiteatro Zambrone, Vibo Valentia

20.08 Mario Biondi - Teatro al Castello, Roccella Jonica

21.08 Aiello - Teatro dei Ruderi di Cirella, Diamante

