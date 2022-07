A Roma è la notte dei Maneskin: in 70mila al "Circo Massimo" tutti "Zitti e buoni"

Non poteva che iniziare con l’energia travolgente di Zitti e Buoni lo show dei Maneskin al Circo Massimo, il concerto che segna il loro ritorno a Roma, dopo i successi conquistati in Italia e in tutto il mondo nell’ultimo anno. I quattro ragazzi hanno così dato inizio all’atteso spettacolo, realizzato in collaborazione con Rock in Roma, davanti a 70mila persone. C'è anche Angelina Jolie, a Roma per le riprese del film Without Blood da lei stessa diretto tratto dal romanzo di Alessandro Baricco, al concerto dei Maneskin al Circo Massimo. Tra gli altri ospiti avvistati nella zone vip, anche Gabriele Muccino, Anna Ferzetti e Anna Foglietta". Pochissime le mascherine, nonostante gli appelli delle autorità sanitari alla luce dell’impennata dei casi di Covid. L’esibizione di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan ripercorrerà i grandi successi della band romana trionfatrice a Sanremo e all’Eurovision e le classifiche internazionali. Il concerto è un evento in collaborazione con Rock in Roma. «Noi romani», ha scritto il sindaco Roberto Gualtieri in un intervento per «Leggo», «siamo orgogliosi ed entusiasti» per «la band di Monteverde, che sta facendo brillare Roma sul palcoscenico mondiale della musica». Per il concerto è stato previsto lo stesso piano di pulizia messa in atto da Ama per l’evento di Vasco Rossi con 70 persone operative e 40 mezzi nell’area.

Il ritorno a Roma, dopo la straordinaria doppia esibizione al Coachella e la partenza del tour estivo, è stato preceduto - oltre che dalle polemiche legate alla richiesta avanzata da alcuni medici di rinviare lo show a causa del picco di contagi da covid di questi giorni - da altri due appuntamenti italiani: all’Arena di Verona e allo Stadio G. Theghil di Lignano Sabbiadoro. La rock band capitanata da Damiano ha preparato uno show energico di due ore, durante le quali la scaletta ripercorrerà ogni tappa fondamentale della band: dai primi brani che li hanno fatti conoscere al pubblico, come "Chosen" (doppio platino) e "Torna a casa" (cinque volte platino), fino agli ultimi grandi successi che hanno aperto loro le porte del mondo, con "Zitti e Buoni" (cinque dischi di platino), "Coraline" (disco di platino) e "Mammamia" (disco d’oro), fino al nuovo singolo "Supermodel" (disco d’oro). L’estate vede i Maneskin protagonisti di un tour che ha già toccato il Rock Am Ring Rock Im Park, l’Open'er Festival e proseguirà con il Reading; Leeds Festival, Lollapalooza (a Parigi e Chicago), Rock Werchter, passando anche per il Rock in Rio in Brasile e il Summer Sonic in Giappone.

Il 2022 segnerà poi l’inizio del loro primo tour mondiale: il Loud Kids Tour (56 concerti, oltre alle date estive in corso) li porterà, dall’autunno, nei principali club e palasport del Nord America e Europa, oltre che nei più importanti palazzetti italiani. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono reduci dal successo negli Stati Uniti, iniziato lo scorso autunno con due speciali live a New York e Los Angeles e la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Sono stati inoltre ospiti del Tonight Show con Jimmy Fallon e dei popolare talk-show Saturday Night Live e The Ellen DeGeneres Show e vantano una candidatura agli American Music Awards 2021 come "Favorite Trending Song" con "Beggin'". Con la conquista della #1 posizione nella classifica US Rock Airplay, il brano segna la più rapida ascesa per una nuova band alla numero uno nella US Alternative Airplay negli ultimi 24 anni, rimanendo al primo posto per 10 settimane consecutive. La canzone è certificata disco di platino con 1 milione di copie vendute, mentre «I Wanna be your slave» è disco d’oro con 500 mila copie. Sono stati premiati come «Best New Alternative Artist» agli iHeart Music Awards 2022 a Los Angeles e dopo essere stati nominati come Best New Artist del 2021, hanno recentemente ricevuto la doppia nomination come miglior «Canzone Rock» e «Artista Rock» ai Billboard Music Awards e sono stati inseriti nei 30 under 30 di Forbes per l’Europa. Con 245 certificazioni globali che includono 11 dischi di diamante, 194 dischi di platino e 40 dischi d’oro e più di 5 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali, i Maneskin sono gli italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2021, anno che li ha visti protagonisti di numerosi successi, dal primo posto al 71° Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest con il brano «Zitti e buoni» fino al premio «Best Rock" agli MTV EMAs, la prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale.

