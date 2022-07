In arrivo i nuovi album di Ferro, Jovanotti, Ramazzotti e Pausini. Tutte le uscite 2022

Nei prossimi mesi sono in arrivo album di artisti di grosso calibro, come Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Diodato, Renzo Rubino, Massimo Ranieri, Jovanotti, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Laura Pausini, Giorgia, Francesca Michielin, Elodie.

Eros Ramazzotti torna il 16 settembre con il nuovo album "Battito infinito" di 12 brani inediti fra cui il primo singolo "Ama" nel cui video il musicista ha voluto accanto a sé Michelle Hunziker e

sua figlia Aurora; l’album arriva alla vigilia del World Tour Première che sarà un’occasione imperdibile per ascoltare questa nuova musica che andrà in scaletta insieme ai brani storici che hanno contribuito al successo dell’artista.

Il 19 agosto Demi Lovato torna con l’album "Holy fvck", il 26 agosto i Muse con l’album "Will of the peopl", il 2 settembre Yungblud, il 9 settembre Robbie Williams con l’album "XXV", Ozzy Osbourne con "Patient number 9", i Blue con "Heart &soul", i Megadeth il 2 settembre con "The sick, the dying and the dead!", il 16 settembre il virtuoso del pianoforte Lang Lang con "The Disney book", Marcus Mumford con "Self-titled", il 23 settembre Mark Owen con "Land of dreams", i 5 Seconds Of Summer con "5sos5", gli Editors con "EBM".

Natale in anticipo per i Backstreet Boys il 14 ottobre con "A very Backstreet Christmas", gli acclamati rocker Alter Bridge con "Pawns & kings", il 21 ottobre Simple Minds con "Direction of the heart", gli A-Ha con "True North", Jean-Michel Jarre con "Oxymore", il 4 novembre David Garrett con "Iconic", e, sempre in autunno, arrivano Lous And The Yakuza.

Il 16 settembre Anna Jencek arriva con l’album "Saffosonie" con alcune liriche di Saffo, il rapper Claver Gold con l’album "Questo non è un cane", i Verdena con l’ottavo disco di inediti nella carriera "Volevo magia". "Orlando: le forme dell’amore" è il titolo del nuovo album del Banco del Mutuo Soccorso con 15 brani inediti dal 23 settembre, quando esce anche "Illusion", sesto album in studio di Edda, ex Ritmo Tribale. Il 30 settembre Manuel Agnelli torna con l’album "Ama il prossimo tuo come te stesso". "Nuvole in fiore" è il brano inedito di Dardust, nuova tappa del suo viaggio musicale di avvicinamento al prossimo album; in uscita anche i nuovi dischi di Alice, di Boosta e di Franco Mussida.

Laura Pausini è attesa con un album di inediti dopo la conduzione dell’European Song Contest, la vittoria ai Golden Globe per la miglior canzone originale "Io sì", e la prima volta nel film Amazon Original che ruota intorno a lei e alla sua storia straordinaria. A più di tre anni dall’album "Pop heart" Giorgia è attesa a un album di brani inediti ormai pronto; lo scorso anno la cantante aveva ripreso "Non sono una signora" di Loredana Bertè in un’inedita versione in esclusiva per "I love my radio". Nel nuovo album di Elodie ci sono anche brani scritti da Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust. Ricco anche il repertorio internazionale: il 5 agosto arriva Eminem con il suo secondo greatest hits "Curtain call 2", e Calvin Harris con "Funk wav bounces vol. 2".

A settembre Diodato è atteso con il nuovo album dopo la consacrazione nel 2020 quando ha vinto con "Fai rumore" il festival di Sanremo, il premio della critica Mia Martini, il premio Sala Stampa Radio Tv e Web e il Premio Lunezia, il premio David di Donatello come miglior canzone originale per il brano "Che vita meravigliosa" dal film "La dea fortuna" di Ferzan Ozpetek, entrambe contenute nell’album "Che vita meravigliosa". Sempre a settembre Patty Pravo ritorna con un nuovo album, Ron con un album di inediti per i suoi 50 anni di carriera, Enzo Avitabile con il nuovo album contenente "Fatti miei" con Biagio Antonacci, il nuovo progetto "Euphonia suite" di Eugenio Finardi. Dopo aver esteso il suo abbraccio ai fan dal mare con "Porto Rubino", Renzo Rubino ha pronto il suo nuovo progetto discografico "Giocattoli marevigliosi", in uscita il prossimo ottobre, un disco di favole.

Nuovo album il 14 ottobre per Massimo Ranieri prodotto da Gino Vannelli con dieci brani inediti scritti dai migliori autori e cantautori italiani, fra cui Pacifico, Giuliano Sangiorgi, Ivano Fossati, Pino Donaggio, una grande sorpresa di Bruno Lauzi e "Lettera di là dal mare" presentata al festival di Sanremo. L'11 novembre Tiziano Ferro, che ha appena festeggiato 20 anni di carriera, pubblicherà con il nuovo album "Il mondo è nostro", a distanza di tre anni dall’ultimo lavoro di studio "Accetto miracoli" e sarà l’ottavo disco di inediti.

A due anni e mezzo di distanza da "La nuova era", Jovanotti presenta il progetto innovativo "Disco del sole", più che un album, preceduto dal singolo "Il boom", dalla collezione "Mediterraneo" con "I love you baby", dai cinque brani di "La primavera", da "Oasi" con quattro brani inediti e il singolo "Sensibile all’estate". Entro l’anno anche l’album di inediti di Biagio Antonacci anticipato dal singolo "Seria", Francesca Michielin con la sua nuova fase artistica nell’album di inediti di una ventina di canzoni, compresa la nuova "Bonsoir", Gianni Togni arriva con il nuovo album registrato tutto in analogico, mentre Daniele Silvestri è al lavoro per nuove storie e nuove canzoni. Di Adriano Celentano è in arrivo il nuovo album di maestria come solo lui sa fare, sempre contro corrente, in concomitanza con il ritorno sul piccolo schermo con un programma dal titolo provvisorio "Il conduttore".

