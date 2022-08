In 30mila da Sicilia e Calabria a Roccella per il Jova beach party. C'è pure un "matrimonio"

Jovanotti sta già deliziando il pubblico del Jova Beach Party dal palco della spiaggia di Roccella invitando tutti a godersi lo spettacolo. Jovanotti ha lanciato la prima artista sul palco, Ale Spaziale con la sua Space Calabrisella. A seguire anche il rapper Shade.

“La nostra - ha detto dal palco Jovanotti - è un’impresa pazza per stare insieme, ballare e divertirci. Poi abbiamo l’obiettivo della sostenibilità, tenere pulite le nostre strade, le nostre vite, facilitare i Comuni nella raccolta differenziata. Qui c’è una ragazza incinta che mi sta mostrando la pancia. Nasce a dicembre come mia figlia e lo chiama Lorenzo come me. A lui dedichiamo la prossima musica. Loro sono stati già ospiti nel 2019, sono vicini di casa e vengono dalla provincia di Matera. Lavorano sulle melodie della loro tradizione. Ecco a voi i tarantolati di Tricarico”.

Jova: "Vi dichiaro marito e moglie"

Massimo e Giusy, di Palermo. Lavorano insieme in una casa famiglia. L’orgoglio di Jovanotti nell’annunciarli sul palco di Roccella. Nel 2019 si sono fidanzati qui nella tappa del Jova Beach Party. Si stanno “sposando” adesso davanti 30mila testimoni. “Io ragazzi - urla Jovanotti - vi dichiaro marito e moglie”.

Prima di lasciare il palco i "neo sposini" hanno accompagnato Lorenzo in "Come musica", che ha coinvolto poi tutto il pubblico.

Dalla Sicilia per il beach party

Lo spettacolo di Jovanotti ha richiamato il grande pubblico calabrese e non solo. Tantissimi anche i fan da altre regioni e dalla Sicilia in particolare: sulla spiaggia di Roccella presenti ragazzi e ragazzi provenienti da Acquedolci e dai paesi limitrofi, che hanno organizzato un bus di 50 persone, ma anche famiglie da Barcellona e Milazzo.

© Riproduzione riservata