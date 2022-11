Area Sanremo: tra i prescelti i calabresi Fiat131, Diamante e Yates Nicotera e il messinese Delvento

Si è conclusa la fase eliminatoria di AREA SANREMO 2022, il concorso gratuito che fa accedere 4 artisti emergenti alla serata finale di Sanremo Giovani! Ci sono anche tre calabresi e un messinese. I calabresi sono Fiat131, Diamante, Yates Nicotera mentre il messinese è Delvento.

Fiat131

Pseudonimo dì Alfredo Bruno, cantautore calabrese. Il nome d’arte è ispirato alla superstite automobile del nonno Alfredo, che è stata luogo di sgangherate avventure e testimone delle prime ammucchiate sotto le note indimenticabili di Lucio Dalla. Alfredo Bruno nasce a Cosenza il 22 febbraio 1993. Studia canto leggero dal 2007 e segue fin da giovanissimo Corsi e Master Class, tra cui quelle di Gegé Telesforo, Franco Fussi, Max De Angelis, Silvia Mezzanotte, Enzo Campagnoli, Grazia Di Michele, Fabrizio Palma, Iskra Menarini e tanti altri ancora. Cantautore dalla timbrica soul, vince nel 2011 la quarta edizione del Concorso Canoro Interpreti Musica Leggera Italiana di Cecilia Cesario, esibendosi insieme a Linda Valori con il brano “Aria Sole Terra e Mare”. Poi partecipa successivamente ai Casting di X Factor, arrivando tra i dieci finali della categoria Under Uomo. Nel 2013 è stato premiato come miglior cantante emergente da Marco Masini, Fabrizio Palma, Francesco Mogol e il Direttore Artistico di Radio Italia Antonio Vandoni con il Premio Award Next Generation al Contest – Una Voce per il Sud. Nell’anno successivo pubblica “Non ci sto” presentandolo presso l’Ivy Leaf Club di Londra, poi nel 2015 è ospite nel terzo Live Show di X Factor Albania insieme al Coro de La Voce Produzione diretto da Cecilia Cesario. Dal 2012 è corista al Concorso Canoro Interpreti Musica Leggera Italiana.

Diamante

Diamante, è un progetto tutto al femminile nato dall’idea della cantautrice Noemi Bruno di ricreare uno spazio dove esprimersi senza censure, insieme a quattro musiciste che curano il sound della band. Attraverso Diamante, si vuole veicolare un messaggio di libertà e forza che appartiene in modo imprescindibile all’essere donna. Cantautrice cosentina, classe ’97, Noemi Bruno frequenta l’accademia “La voce produzione”, dove studia canto, chitarra e pianoforte. Nel 2016 partecipa al “Premio Mia Martini” con l’inedito La sposa bambina, aggiudicandosi il Premio della critica. Nel corso della sua carriera, apre in diverse occasioni i concerti degli Stadio. Consegue master e incontri con autori come Amara, Giuseppe Anastasi, Giovanni Caccamo, Simona Molinari, Fio Zanotti. Nel 2018 partecipa come ospite al “Premio Lunezia”, esibendosi nella stessa serata con artisti come Negramaro, Gualazzi, Lo Stato Sociale. Attualmente si dedica all’attività autoriale ed alla realizzazione del suo primo album.

Delvento

Si chiama Jacopo Genovese ma è conosciuto come Delvento, è un cantautore ed è messinese. Jacopo Genovese, in arte Delvento, messinese classe ‘93, inizia il suo percorso musicale artistico spinto da nonno Cleofe, in giovinezza tastierista militante nei “Gens” prima del successo con “In fondo al Viale”. A 24 anni decide di intraprendere il viaggio della musica e della scrittura a tempo pieno: spinto dall’entusiasmo, pubblica il suo primo Ep “Gelso nero” disponibile su tutte le piattaforme streaming. Partecipa a svariati concorsi tra i quali “Musicultura 2020”, “Premio musica Contro le mafie”, “Mei (meeting degli indipendenti)”, “Road to the mainstage by Firestone Spa”. Collabora col maestro Tony Canto ed è guidato nel suo percorso da Arturo Morano (Artshow produzioni).

Questi tutti i nomi di chi accede alle fasi finali di AREA SANREMO 2022:

CECILIA (singolo - Toscana), CLOUDIA (band - Campania), COLLA ZIO (band - Lombardia), DANIELE BIANCONI (singolo - Lazio), DELVENTO (singolo - Sicilia), DENTELLA (singolo - Lombardia), DEREK (singolo - Puglia), DIAMANTE (singolo - Calabria); DYNAMITE 36 (band - Toscana), ELISABETTA CONTE (singolo - Lombardia), ELLY (singolo - Lombardia), ETTA (singolo - Toscana), FELLOW (singolo - Piemonte), FIAT131 (singolo - Calabria), FRANCESCO DAL POZ (singolo - Veneto), GEA (singolo - Toscana), I TRISTI (singolo - Liguria), IL RESPONSABILE DELLE ACQUE (singolo - Basilicata), JAYDAR (singolo - Veneto), JORDÀ (singolo - Lazio), JORE (singolo - Lombardia), JUMA (singolo - Liguria), KASHMERE (singolo - Svizzera), LAMANTE (singolo - Veneto), LUCA FOL (singolo - Emilia-Romagna), MARCO FERRARI (singolo - Emilia-Romagna), MAYU (singolo - Svizzera), MEDA169 (singolo - Puglia), MICHELE & MARCOS (duo - Abruzzo), MINENA (singolo - Lombardia), MIRA (singolo - Campania), MONNAELISA (singolo - Emilia-Romagna), MOTUS (singolo - Puglia), NOOR (singolo - Marche), PIERFRAU (singolo - Lombardia), ROMEO & DRILL (duo - Lazio), SAMEBLUD (band - Lazio), SARAH TOSCANO (singolo - Lombardia), STEFANIA TASCA (singolo - Piemonte), STREA (singolo - Lombardia), TOMMASO IMPERIALI (singolo - Lombardia), V3N3R3 (singolo - Puglia), VALENTINA MORO (singolo - Lombardia), YATES NICOTERA (duo - Calabria), YURI PASCALE LANGER (singolo - Campania), ZO VIVALDI (singolo - Lombardia).

Le fasi finali del concorso si terranno sabato 26 e domenica 27 novembre. I finalisti di Area Sanremo 2022, che saranno proclamati dalla stessa Commissione di Valutazione insieme ad Amadeus, avranno la possibilità di sostenere un’audizione davanti alla Commissione Musicale RAI, che decreterà i 4 artisti vincitori che parteciperanno alla serata finale di Sanremo Giovani. La Direzione Artistica di Area Sanremo 2022 è di AMADEUS. AREA SANREMO 2022 è una manifestazione organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, presieduta dall’Avv. Filippo Biolé.

I quattro si uniranno agli otto di Sanremo Giovani che sono stati già prescelti e sono gIANMARIA, la palermitana Giuse The Lizia, Maninni, Mida, OLLY, Sethu, Shari e Will. La finale di Sanremo Giovani, in onda il 16 dicembre in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò di Sanremo, a cui si aggiungeranno i 4 provenienti da Area Sanremo, che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione Musicale Rai. Dei 12 cantanti (8 di Sanremo Giovani e 4 di Area Sanremo), i primi 3 classificati avranno la possibilità di gareggiare tra i big del Festival di Sanremo 2023.

