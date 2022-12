Capodanno in piazza, i concerti in Calabria e Sicilia. Tananai, Coez, Gabbani, Achille Lauro

Tananai a Catanzaro e a Cassano Ionio, Mario Biondi a Cosenza, Coez a Corigliano Rossano. Sono questi i principali appuntamenti per i concerti di fine anno in Calabria.

Artisti di grande calibro per trascorrere una notte indimenticabile e brindare al meglio per l'inizio del 2023.

Il Capodanno a Cosenza

Sarà Mario Biondi ad infiammare Cosenza nel 2023. L’artista siciliano, dopo essere stato anche quest'estate in Calabria a Vibo Marina, si esibirà in Piazza dei Bruzi. Il concerto di Biondi è un evento che conta sul sostegno della Regione Calabria che ha stanziato 100mila euro per il concerto di Capodanno nel capoluogo di provincia bruzio.

La notte di San Silvestro a Catanzaro

A Catanzaro gli eventi di Capodanno costeranno 70mila euro. Il nome attesissimo dai più giovani è quello di Tananai. Insieme a lui su Corso Mazzini anche lo storico dj Federico l'Olandese Volante

L’ultimo dell’anno a Lamezia

A Lamezia tutto pronto per l'esibizione del dj Martin Klein di Radio 105 e dopo mezzanotte con la voce melodica della cantante Federica Carta allieva di “Amici 16”.

Il Capodanno a Corigliano-Rossano e Cassano

Coez, il rapper e cantautore romano, sabato 31 dicembre 2022, arriverà invece in Piazza Bernardino Le Fosse a Corigliano Rossano. La notte di San Silvestro partirà in questo caso alle 23.30 e sarà animata anche da una serie di dj set, prima e dopo il concerto, con artisti locali. L’esibizione di Coez è attesa per l'una. Anche a Cassano Ionio, in collaborazione con la pro loco “Sibari Magna Grecia”, si terrà il Capodanno in piazza Municipio per salutare la fine del 2022 e accogliere il nuovo anno. Tananai e Cristiano Malgioglio i principali artisti che allieteranno la notte cassanese.

Joe Bastianich a Reggio

Band di Joe Bastianich & La Terza Classe in concerto a Reggio. Lo chef cantante si esibirà a partire dalle 00:30. Rinviato, invece, il concerto spettacolo di Nino Frassica in programma domenica 1 gennaio. L'attore e comico messinese ha il Covid e l'evento è stato rinviato al 6 gennaio sempre in Piazza Italia.

A Crotone torna lo storico “Maverick Rock’n’Roll festival”

A Crotone, invece, torna lo storico “Maverick Rock’n’Roll festival – New Year edition”, ideato e promosso dall’associazione NAD. Appuntamento il 31 dicembre in piazza Pitagora, subito dopo la mezzanotte, con Halfchicken, Don Diego Trio, Marco J and The Jauwalker e DJ Cannonball.

A Pizzo il "Sabato Italiano live"

A Pizzo in Piazza della Repubblica si festeggia il Capodanno con l’esibizione del gruppo “Sabato Italiano live” composto da 15 elementi, e discoteca fino all’alba.

I concerti in Sicilia: Gabbani a Palermo, Achille Lauro ad Agrigento, Giusy Ferreri a Catania, Orchestra Italiana a Messina

Tanti concerti anche in Sicilia. Francesco Gabbani a Palermo, Achille Lauro ad Agrigento, mentre a Catania chiuderà Giusy Ferreri e la sua band. A Messina l'Orchestra Italiana di Renzo Arbore. A Siracusa il Capodanno sarà celebrato in piazza Archimede con il concerto di Loredana Bertè. Tante opportunità in tante altre città della Regione per chi ha voglia di trascorrere la prima notte dell'anno in piazza a ritmo di musica, balli, dj set e divertimento.

© Riproduzione riservata