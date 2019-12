Messina, studenti protagonisti dello spot di "Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine"

Disinvolti e spigliati quanto basta, ma anche motivati e diretti: sono i protagonisti dello spot video per il progetto “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine” promosso dalla Ses per rilanciare l'interesse alla lettura e all'informazione di qualità tra i giovani attraverso Noi Magazine, il supplemento settimanale “Scritto dai ragazzi. Fatto per i ragazzi” curato dalla giornalista Natalia La Rosa, che racconta la community scolastica del territorio cittadino e provinciale offrendo agli studenti la possibilità di essere protagonisti dell’informazione. Bilancio positivo per il primo giorno di riprese - coordinate dal regista Fabio Schifilliti - conclusesi al liceo classico “F. Maurolico” che ha visto i giovani e giovanissimi attori alle prese con telecamere e obiettivi sui set allestiti presso alcune edicole e scuole cittadine, tra gli sguardi incuriositi dei passanti.

I 29 studenti selezionati fra i tantissimi che si sono presentati al casting nei giorni scorsi sono: Emanuele Chiara e Cristina Geraci (Università di Messina), Ismael Kese (Verona Trento), Susanna Villari (Mazzini), Nicole Boemi (Annibale Maria Di Francia) e Claudio Calabrò (Gravitelli Pajno), i sei personaggi principali. Accanto a loro Sabrina Scrima e Giulia Giammillaro (Verona Trento), Marta Fleres, Isabelle Torregrossa, Aldo Candela e Marilisa Lo Re (Mazzini), Giovanni Morabito (Mazzini Gallo), Gennaro Falco, Mattia Mondo, Alessandro Ciprandi, Federico Pellitteri, Christian Di Natale, Federica Trocino, Davide Cucinotta e Agata Pollino (Gravitelli Pajno), Ilaria Rizzo, Martina Pistone, Ruben Beninato, Adriana Mazzeo e Adriana Alemanni (Albino Luciani), Niraj Pipitò, Gabriele e Serena Lazzara (S. Ignazio).

Volti giovani e comunicativi, così come Gazzetta del Sud che ha scelto di rilanciare il quotidiano cartaceo, strumento di grande valore culturale e comunicativo. Lo spot verrà trasmesso sulla tv Rtp, sul sito web gazzettadelsud.it e sui canali social (Instagram e Facebook) della testata; verrà inoltre diffuso sui nuovi ledwall installati sul prospetto dello stabilimento di via Bonino, sulle navi traghetto che attraversano lo Stretto e all’aeroporto di Reggio Calabria. Domani il secondo e ultimo giorno di riprese, al collegio “S. Ignazio”, con tanti aggiornamenti dal set in tempo reale.

