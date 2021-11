Almanacco 17 novembre: Santo del giorno e proverbio di oggi. Quando sorge il sole

Mercoledì, 17 novembre 2021

Il SOLE

sorge alle 06.52 e tramonta alle 16.37

Ora solare

La LUNA

tramonta alle 04.46 sorge alle 15.50

Luna crescente

La Chiesa ricorda

S. Elisabetta d’Ungheria

S. Gregorio il Taumaturgo, S. Ilda

Se ti chiami... Elisabetta

Il tuo è un nome biblico che deriva dal latino Elisabet, che a sua volta ha origine dall’ebraico Elî-sheba, composto di El, “Dio”, e sheba, “sette”, nel significato di “il mio Dio è perfezione”. Il numero 7, infatti, nel simbolismo ebraico è il numero divino di completamento.

Dice il proverbio

La gente educata nel bere non vuota di colpo il bicchiere.

Sono nati oggi

Martin Scorsese - 1942

Carlo Verdone - 1950

Claudia Pandolfi - 1974

Chi è nato oggi...

È semplice, sobrio, e nel lavoro dà il meglio di sé solo se la sua attività coincide con i suoi interessi intellettuali. In caso contrario svolge i suoi compiti con metodo, ma riserva le energie migliori ai suoi studi. In amore rinuncia alla condizione di single solo se incontra una persona che davvero sappia condividere i suoi interessi e le sue scelte di vita.

Accadde oggi

Il 17 novembre 1970 l’inventore statunitense Douglas Engelbart brevettava un dispositivo in grado di inviare un input di posizione ad un computer: il mouse. Ancora oggi, in tutti i pc del mondo, viene sfruttato lo stesso concetto ideato allora.

Hanno detto

Il mondo è la totalità dei fatti, non delle cose.

Ludwig Wittgenstein

Ricetta del giorno

Pappardelle al Ragù

Tempo (min.): 120

Difficoltà: Media

Calorie per porzione: 550

INGREDIENTI (per 4 persone):

400 g di pappardelle - 200 g di polpa di manzo tritata - 30 g di burro - un trito di carota, sedano, cipolla - 400 g di salsa di pomodoro - 1 spicchio d’aglio - mezzo bicchiere di vino rosso - 1 cucchiaio di farina - una presa di maggiorana - 50 g di grana grattugiato - sale e pepe.

Rosolare l’aglio nel burro e aggiungere il trito di verdure, la carne e il vino. Lasciare evaporare, quindi unire la farina, sciolta in un po’ d’acqua, il pomodoro e la maggiorana, salare, pepare e cuocere per un’ora e mezza. Lessare le pappardelle, scolarle e condirle con il ragù, il grana e servire.

Consigli pratici

Pulire i divani in pelle

Anche se si amano i divani in pelle, a volte si finisce con l’evitarne l’acquisto per timore che siano complicati da pulire. In realtà la pulizia dei divani o delle poltrone in pelle richiede semplicemente acqua, aceto e un sapone apposito per la pelle, che può essere acquistato in ferramenta o presso i negozi di calzoleria. Si unisce un quarto di tazza di aceto a mezza tazza di acqua, si passa la miscela così formata sull’intera superficie con un panno morbido, e poi si lava con acqua e sapone strofinando con forza su tutta la superficie.

Benessere naturale

Proteggere i capelli dal freddo

Per mantenere in buona salute i capelli è utile consumare miglio e alghe, alimenti ricchi di minerali, ma anche lievito di birra in compresse, fonte di vitamine del gruppo B. Molto efficaci anche massaggi delicati al cuoio capelluto, da fare stando con la testa all’ingiù o un trattamento della durata di una quarantina di minuti, fatto prima di lavare i capelli, con olio di mandorle o noce. Utilissimi, inoltre, gli impacchi con olio di ricino da risciacquare, prima del lavaggio, con acqua fredda.

