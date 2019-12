Messina, De Luca: via il tendone da piazza Cairoli. Ma la polemica non si ferma

Il sindaco di Messina Cateno De Luca chiude, a suo avviso, la polemica che ha imperversato per l'intera giornata sul caso piazza Cairoli.

Dopo un sopralluogo e una diretta fb, ha annunciato che l'orribile telone che ricopre lo spazio adibito a giardino delle luci sarà rimosso entro domani notte e che il biglietto di ingresso al "giardino", dopo una contrattazione con l'associazione di commercianti promotrice dell'evento, MessinainCentro, sarà ridotto della metà, non più 5 ma 2,5 euro.

La polemica, però, non si spegne e in tanti ricordano che da anni a Salerno si svolge una grande manifestazione, le Luci d'artista, che attira decine di migliaia di visitatori ogni Natale, con installazioni meravigliose on tutte le piazze e le vie principali e assolutamente gratuite.

Si paga per salire su una ruota panoramica, ed è giusto, ma per vedere luci di Natale in una piazza pubblica, bisogna pagare?

© Riproduzione riservata