Elezioni Calabria, la “vendetta” dei parlamentari espulsi dal M5S: quasi tutti al fianco di de Magistris

Mandati via, espulsi dal Movimento 5 Stelle dopo la fiducia negata al governo Draghi, gli ex parlamentari calabresi pentastellati sono pronti a servire la loro “vendetta”. L’occasione è offerta dalle elezioni regionali in programma tra qualche settimana. Quasi tutti gli eletti - a eccezione dei deputati Francesco Forciniti e Francesco Sapia - hanno fatto, con motivazioni differenti, la loro scelta: sosterranno il candidato alla presidenza del Polo civico, Luigi de Magistris. Insomma, niente corsa comune con il M5S che invece ha scelto di correre accanto al centrosinistra classico guidato da Amalia Bruni.

Lo strappo più rumoroso è sicuramente quello di Nicola Morra, senatore, attuale presidente della commissione parlamentare Antimafia, tra i pionieri dei 5 Stelle in Calabria.

