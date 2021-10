Amministrative nel Reggino: eletto a San Lorenzo, era condannato e non lo ricordava. Ecco gli altri eletti FOTO

BOVA

Santo Casile è sindaco col 51,44% (143 voti) a fronte del 48,56 di Andrea Casile.

CAMINI

Quorum raggiunto ed elezione per Giuseppe Alfarano.

CARERI

È Giuseppe Pipicella il sindaco di Cereri con il 52,35% delle preferenze mentre Pietro Sergi conquista il 47,65%



DELIANUOVA

Quorum raggiunto ed elezione per Domenico Licastro.



FERRUZZANO

Eletto sindaco Domenico Silvio Pizzi con l'89,61%, 345 voti, davanti a Giovanni Colomba.

GALATRO

Eletto sindaco Pino Sorbara con il 52,59%, 549 voti. Battuto lo sfidante Biagio Nicola Marazzita che si è fermato a quota 47,41%, 495 voti.

GERACE

Eletto Giuseppe Pezzimenti con 852 voti pari al 56,50% davanti al rivale Giuseppe Varacalli arrivato a 656 preferenze pari al 43,50%.

MAMMOLA

Vittoria per Stefano Filippo Raschellà che si issa sino al 61,15% (1.045 voti); battuto Antonio Longo con il 38,85% (664 voti).

MELICUCCA'

Quorum raggiunto ed elezione per Vincenzo Oliverio.



MELICUCCO

Francesco Nicolaci è stato eletto sindaco con il 50,20% delle preferenze mentre Salvatore Valerioti ha ottenuto il 49,80% dei voti



MELITO PORTO SALVO

Tutto scritto con il raggiungimento del quorum da parte di Salvatore Orlando.

PALIZZI

Eletto sindaco Umberto Felice Nocera con il 61,40%, 778 voti. Battuto lo sfidante Anna Maria Tringali fermatasi al 38,60 con 489 voti. "Sarò il sindaco di tutti. Adesso è l'ora di voltare pagina!", così su Facebook il nuovo giovane cittadino del comune all'estremo Sud della Calabria

POLISTENA

Vittoria per Michele Tripodi che conquista il 52,39% dei consensi mentre gli sfidanti Francesco Pisano e Letterio De Domenico ottengono rispettivamente il 35,63 e 11,98% delle preferenze.



ROGHUDI

Quorum raggiunto ed elezione per Pierpaolo Zavettieri.



SAN LORENZO

Eletto sindaco Giovanni Manglaviti con il 92,2%, 948 voti. Solamente 80 voti per lo sfidante Giuseppe Minnella (lista Fiamma Tricolore). Ma - come ci riferisce il corrispondente Giuseppe Toscano - dopo aver stravinto le elezioni Manglaviti non potrà ricoprire la carica di sindaco per una vecchia condanna per falso in atto pubblico. La notifica dell’incandidabilità di Giovanni Manglaviti (lista Democrazia e partecipazione) è stata notificata al presidente del seggio elettorale dove, a operazione ultimate, si sarebbe dovuto procedere con la convalida degli eletti. Il reato era stato commesso da Manglaviti quanto ricopriva la carica di vicesindaco. Lui si giustifica: «Sul certificato per la candidatura che, dietro mia richiesta, mi è stato rilasciato dal Tribunale non risultava nulla».

SANT'AGATA DEL BIANCO

Eletto sindaco Domenico Stranieri con il 93,20%, 288 voti. Battuto Francesco Antonio Zangari fermatosi al 6,80%, 21 voti.



SEMINARA

Vince Giovanni Piccolo che conquista il 40,03% con 594 voti, davanti a Domenico Antonio Savo che si ferma a 507 preferenze pari al 34,16%. Terzo Carmelo Antonio Arfuso con 383 voti e il 25,81%.

SIDERNO

STILO

Il sindaco è Giorgio Antonio Tropeano che ha raggiunto il 55,45% davanti ad Antonio Marrapodi.

In aggiornamento

