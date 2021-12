Comune Reggio, fumata bianca. Ecco la nuova Giunta FOTO

Al Comune c'è la nuova giunta. In tarda serata è arrivata la definitiva fumata bianca e la crisi politica si risolve ma la maggioranza di centrosinistra perde altri pezzi. Per il Partito Democratico 4 assessori: Domenico Battaglia, Angela Martino, Rocco Albanese e Lucia Nucera. Il Partito dei "Democratici Progressisti" non ha punti di riferimenti certi ma nell'area di Nino De Gaetano entrano nell'esecutivo Demetrio Delfino e Giuggi Palmenta. Riconfermata Irene Calabrò per il Partito Socialista mentre le liste Civiche esprimono Francesco Gangemi. L'esperienza amministrativa del vicesindaco Paolo Brunetti può partire ma le acque nel centrosinistra restano agitate perché proprio uno dei consiglieri del gruppo "Democratici Progressisti", Mario Cardia, ha annunciato che oggi si dimetterà: "Non capisco il veto nei miei confronti".

